Cristina Joia de la „Visuri la cheie“ a trecut prin momente critice: „Am avut plămânul perforat şi diafragma plină de tumori“

A fost diagnosticată cu endometrioză toracică, iar plămânul drept i s-a umplut de tumori.

Totul a început când vedeta se afla pe stradă şi a simţit că i se taie respiraţia subit. Nu s-a mai putut mişca şi a chemat ambulanţa.

„Eram pe stradă şi nu am mai putut să respir. Am făcut pneumotorax spontan. Plămânul drept nu mai funcţiona. Am stat trei săptămâni în spital la Municipal. La două săptămâni, mi-au făcut un CT pentru că nu ştiau ce am. Plămânul meu era perforat. La CT s-a constat că plămânul are din nou găuri. Au zis că am cancer. M-am dus apoi la "Marius Nasta". La a doua operaţie, medicii au pus un diagnostic foarte rar. A mai fost nevoie şi de a treia operaţie când mi-au pus o plasă ca să nu mai intre tumorile în plămân. Am endometrioză toracică. De obicei, endometrioza la femei e pelviană. Sunt dependentă de un tratament hormonal pe care-l iau de şase ani”, a povestit Cristina Joia, la Pro TV.

