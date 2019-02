Chirurgul estetician Adina Alberts a lucrat cu escrocul care se dădea medic: „La nivel de discuţie medicală omul este strălucit“

Jurnaliştii de la „Libertatea“ au făcut o nouă dezvăluire şocantă: Matteo Politi, un italian cu doar opt clase, şi-a schimbat identitatea în Matthew Mode, şi-a falsificat CV-ul şi diplomele de studii şi, timp de un an, a pretins că este chirurg plastic, efectuând şi operaţii la mai multe spitale private din Capitală. Bărbatul a primit în Italia o condamnare de un an şi jumătate cu suspendare pentru o infracţiune similară.

Într-o intervenţie telefonică la postul B1 TV , chirurgul estetician Adina Alberts a vorbit despre escrocul italian, pe care l-a întâlnit şi alături de care a şi lucrat până în momentul în care a devenit suspicioasă. Ea a precizat că a intrat la bănuieli după ce a văzut cum acţiona falsul medic în sala de operaţii. Cu toate acestea, spune că, la nivel de discuţie în domeniul medical, Matteo Politi „era strălucit“ şi putea induce foarte uşor în eroare oamenii.

„Au fost câteva suspiciuni. L-am văzut cum se mişca în sala de operaţii, am avut câteva discuţii. Să ştiţi că la nivel de discuţie medicală omul este strălucit, te induce în eroare când stai de vorbă cu el în domeniul medical, n-ai niciun dubiu. Eu nu am avut niciun dubiu, discutând cu el diverse proceduri medicale, că el nu este medic, că nu este chirurg plastician. Ulterior, au început să apară nişte suspiciuni în momentul în care l-am văzut, de exemplu, cum injectează, cât de mare grijă are de sterilizarea instrumentarului şi felul în care păstrează sterilitatea atunci când face un act medical. Uşor, uşor şi eu, şi asistentele mele ne-am dat seama că ceva e în neregulă. El înşela în mai multe privinţe pe cei din jur, nu numai prin faptul că a declarat că este medic şi nu e“, a detaliat Alberts.

Chirurgul estetician susţine şi că ea este cea care a sesizat atât Poliţia, cât şi Colegiul Medicilor în urmă cu mai multe luni.

