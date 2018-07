Chef Florin Dumitrescu, mărturisiri despre viaţa personală: „Când ajung acasă după o zi plină, familia este cea care mă recalibrează“ FOTO

Florin Dumitrescu pare că a descoperit „reţeta fericirii“ şi mărturiseşte că în perioadele extrem de încărcate îşi găseşte refugiul în mijlocul celor dragi:

„Când ajung acasă după o zi plină, familia este cea care mă recalibrează. Fericirea şi succesul merg mână în mână, dar cel mai important este să ştii să le calibrezi. Eu mă simt un om de succes şi unul foarte fericit. Sunt mulţumit cu ceea ce am şi îmi doresc să îmi cresc copiii în aşa măsură încât peste zece, sau douăzeci de ani să îşi aducă aminte cu drag de copilăria frumoasă pe care au avut-o“, a declarat Florin Dumitrescu.

Bucătarul a vorbit şi despre relaţia cu soţia sa, Cristina Sima, cu care s-a căsătorit în vara anului 2014, după o relaţie de patru ani: „Apariţia copiilor nu a făcut decât să ne unească şi mai mult. Ne-a dat un sens, un obiectiv mult mai complex. Dacă înainte scopul era să descoperim lumea împreună, acum este mai mare de atât. O putem descoperi în patru şi este cu mult mai frumos!“.

Chef Dumitrescu a povestit că acasă, în sânul familiei, găteşte alături de fetiţele lui, Ava (5 ani) şi Mia (4 ani): „Acasă gătim împreună, facem tot felul de deserturi inspirate din bucătăria modernă, cu ingrediente sănătoase, adaptate pentru copii (fără zahăr, cu carob în loc de cacao şi făină integrală). Sunt amândouă ajutoare de bază, indiferent că facem biscuiţi, sau curăţăm usturoi. Lucrăm ca o echipă“.

FOTO Antena 1

Florin Dumitrescu, bucătar de la 14 ani

Florin Dmitrescu a povestit într-un interviu pentru Adevărul că început să lucreze ca bucătar încă de la vârsta de 14 ani, iar patru ani mai târziu, la vârsta majoratului, a devenit chef:

„Pe la 18 ani eram responsabil de o bucătărie, cu angajaţi şi cu tot ce se întâmpla în ea. Pasiunea am început să o descopăr în timp ce lucram deja. Bucătăria a fost o dorinţă de carieră, am vrut să am un loc de muncă de unde să încep să evoluez până ajung foarte în vârstă şi atunci să spun „pune sare“ şi toată lumea să zică „OK, a zis şeful să punem sare, punem sare“ (Râde). În bucătărie am trecut prin toate etapele : am sp ălat vase, am spălat faianţă, am spălat legume, am fiert carne, am prăjit carne, am filetat peşte, am făcut tot, mai puţin deserturi. De patiserie am cam fugit. Sunt un om de acţiune şi atunci treaba asta cu patiseria, unde totul este cântărit la gramaj şi tot procesul este chimic, nu e de mine“.

La 24 de ani a fost desemnat membru al juriului în emisiunea „Masterchef“ de la ProTV, unde a devenit cunoscut publicului din România. Astfel, Florin Dumitrescu devenea cel mai tânăr jurat din istoria formatului „Masterchef“.

„Mă simt extrem de onorat. Am făcut un mic research şi am văzut că, la cei 24 de ani pe care îi am, sunt cel mai tânăr jurat «MasterChef» din lume. Sunt foarte mândru de asta, pentru că am muncit foarte mult în ultimii 10 ani şi simt că această emisiune mi-a răsplătit eforturile şi sacrificiile pe care le-am făcut. Este o onoare, dar este şi o responsabilitate foarte mare pentru cineva de vârsta mea“, declara pe atunci Florin Dumitrescu.

FOTO ProTV