Ce viaţă tristă a avut adversarul lui Trump! Dramele lui Joe Biden: şi-a pierdut soţia, fiica şi fiul

În 1972, la o lună după ce a câştigat prima cursă la Senat, Joe a primit o veste devastatoare. Soţia sa, Neilia, şi fiica lor de 13 luni, Naomi, muriseră într-un accident de maşină. Beau şi Hunter, care se aflau, de asemenea, în maşină, au fost, de asemenea, grav răniţi, dar au supravieţuit accidentului. Acest lucru s-a întâmplat cu doar o săptămână înainte de Crăciun. Joe a fost devastat.

”Pentru prima dată în viaţa mea, am înţeles cum ajung unii oameni să îşi ia viaţa.Nu pentru că erau erau nebuni, ci pentru că fuseseră în vârful muntelui, dar ştiau în inima lor că nu vor mai ajunge niciodată acolo. Îmi amintesc că am ridicat privirea şi am spus: „Doamne”, de parcă aş fi vorbit eu însumi cu Dumnezeu, „Nu poţi fi bun?”, povestea el mai târziu.