Când Grace Kelly a dansat topless la Barbizon. Poveşti fierbinţi cu glaciala Prinţesă de Monaco

Paulina Bren scrie în cartea "The Barbizon - The Hotel That Set Women Free" (foto jos) despre incredibila istorie a acestui hotel din New York, care a fost în vremurile lui de aur o fortăreaţă a femeilor frumoase. Inaugurat în 1928, Barbizon a fost gândit să găzduiască femeile singure venite să muncească la New york în anii de după primul război mondial - câştigându-şi astfel eticheta oficială de loc al castităţii. Aşa se explică de ce părinţii lui Grace Kelly nu au conceput ca fiica lor să se cazeze în altă parte - dar în realitate, pereţii Barbizonului ascundeau multe secrete lascive, cei care cunoşteau adevărul botezând locul "Casa păpuşilor".