Cabral: „Fata cea mare e supărată pe mine. Nu vorbeşte cu mine. Ştie că voi deveni iar tătic, a aflat”

„Mi-a venit să urlu când am aflat că voi fi iar tătic, eram la o terasă şi nu putem să ţip. Eu cred că cu asta rămânem în viaţă, cu copiii. Nu cu case, maşini. Nu ne-a intersat până acum sexul copilului, de aceea nu am aflat. Probabil că o să ne intereseze la un moment dat. Eu sunt obişnuit cu fetele, aşa că mi-aş dori să fie tot fată. Ce-o fi, sănătos să fie! Dar mi-e teamă de necunoscut. Văd şi eu băieţii prin parc cum se manifestă. Mi s-a spus că e foarte agitat bebeluşul, face scandal mare acolo înauntru. Andreea are o aplicaţie care îi arată cât de mare e bebeluşul din burtică. Acum e cât un ou”, a declarat Cabral, la emisiunea „Vorbeşte lumea”, de la Pro TV.

Citeşte continuarea pe click.ro