Avril Lavigne, text tulburător despre lupta cu boala Lyme: „Am acceptat moartea. Au fost cei mai răi ani din viaţa mea“

După cinci ani de la ultimul album şi patru ani de când a dispărut din lumina reflectoarelor, Avril Lavigne revine cu un nou material discografic. Cântăreaţa, care a fost diagnosticată în 2014 cu boala Lyme, care este răspândită de căpuşe infectate, le-a transmis fanilor o scrisoare în care a detaliat perioada dificilă prin care a trecut.

„Mi-am petrecut ultimii ani acasă, bolnavă. Au fost cei mai răi ani din viaţa mea, am trecut prin bătălii fizice şi emoţionale. Am reuşit să transform lupta mea în muzică de care sunt foarte mândră. Am scris şi am înregistrat piese în pat sau pe canapea. Vă spun sincer că muzica m-a ajutat să mă vindec, m-a ţinut în viaţă“, şi-a început vedeta pop-rock textul emoţionant.

Avril Lavigne a dezvăluit că prima piesă pe care o va lansa, „Head Above Water“, este şi cea care a făcut-o să-şi accepte propria moarte: „Este primul cântec pe care l-am scris într-unul dintre cele mai înspăimântătoare momente din viaţa mea. Am acceptat moartea şi îmi puteam simţi corpul cum rămâne fără viaţă, nu mai funcţiona. Simţeam că mă înec. De parcă eram sub apă şi trebuia să găsesc forţa pentru a mă ridica şi a trage aer în piept. Deasupra apei m-a ţinut faptul că m-am rugat la Dumnezeu să mă ajute. M-am apropiat de El. Mama mea m-a ţinut în braţe. Am scris acest cântec pentru a-mi spune povestea“.

Cântăreaţa a mărturisit şi că i-a fost greu să vorbească deschis despre această traumă, însă a făcut-o pentru a-i ajuta pe ceilalţi care suferă, dar şi pentru a ridica nivelul de conştientizare.

„Am decis să fiu sinceră cu privire la chinul prin care am trecut, să fiu deschisă şi vulnerabilă. Şi, să fiu sinceră, o parte din mine încă nu vrea să vorbească despre ce înseamnă să fii bolnav pentru că aş vrea să las totul în urmă, dar ştiu că trebuie să o fac. Nu doar pentru că e o parte din viaţa mea, ci şi pentru că vreau să atrag atenţia asupra faptului că boala Lyme este foarte gravă. O singură muşcătură de gândac îţi poate distruge viaţa. Mulţi oameni nu ştiu că boala Lyme trebuie tratată imediat“, a transmis Avril Lavigne.

Cântăreaţa a lansat şi o fundaţie prin care ajută persoanele care suferă de Lyme şi care nu-şi permit tratamentul. Simptomele bolIi Lyme sunt stări de anxietate, oboseală accentuată, ameţeli sau diferite afecţiuni compulsiv-obsesive. Înainte de a primi diagnosticul corect, s-a crezut că artista suferă de depresie şi trebuie să ia o pauză de la cariera muzicală. „Credeam că mor, fiindcă nu puteam să mănânc, să vorbesc sau să mă mişc“, a mărturisit Lavigne în trecut.

Avril Lavigne s-a bucurat de un succes răsunător la începutul anilor 2000, în special în rândul adolescenţilor. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Complicated“, „Sk8er Boi“, „My Happy Ending“, „Girlfriend“ „I'm With You“ şi „When You’re Gone“. Până în prezent interpreta a lansat cinci albume de studio: „Let Go“ (2002), „Under My Skin“ (2004), „The Best Damn Thing“ (2007), „Goodbye Lullaby“ (2011) şi „Avril Lavigne“ (2013).

A fost căsătorită cu muzicianul Deryck Whibley (2006–2010) şi cu solistul trupei rock Nickelback, Chad Kroeger (2013–2015).