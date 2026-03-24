Lukas Istvan: Investitorii români revin la valori reale după febra AI

În urmă cu doar câteva luni, lumea investițiilor privea într-o singură direcție: spre AI sau inteligența artificială. Acțiunile giganților tehnologici creșteau într-un ritm care părea să sfideze gravitația, iar investitorii individuali din România se întreceau să vadă cine va fi primul „pe val“.

Astăzi însă, în anul 2026, atmosfera discuțiilor și a rapoartelor noastre analitice este una diametral opusa. Suntem martorii unei mari treziri la realitate din punct de vedere investițional. Autorul comentariului este Lukas Istvan, expert în investiții al portalului Succeslabursa.ro.

Sfârșitul „goanei după aurul AI“

Din poziția investitorului care urmărește zilnic comportamentul a mii de români pe portalul nostru, observ o tendință clară: Astenia volatilității. Anul 2025 ne-a învățat că, deși AI poate schimba lumea, nu orice companie care poartă această etichetă generează un profit real pentru acționari.

Investitorul român din 2026 nu mai este speculantul care caută următoarea Nvidia. Din contră, el a devenit un pragmatist care urmărește randamente sustenabile, nu norocul întâmplător.

Astăzi, oamenii nu mă mai întreabă: „Ce să cumpăr pentru a câștiga 100% mâine?” În schimb, mă întreabă: „Unde găsesc stabilitate dacă piața AI începe să stagneze?”

Jetoanele din cloud față de aurul din seif: De ce în anul 2026 românii și-au recăpătat încrederea în „cărămizi”

În ciuda digitalizării globale, investitorul român rămâne profund înrădăcinat în dorința de a deține active tangibile. Vedem acest lucru din interesul constant pentru fondurile imobiliare locale, dar mai ales în renașterea metalelor prețioase.

În 2026, această tendință are însă două fețe. În timp ce unii investitori aleg eficiența și lichiditatea, prin aurul sub formă de fonduri ETF, un alt grup revine la lingouri și monede fizice.

Metalele fizice nu mai sunt văzute ca arhaisme, ci ca o asigurare legitimă împotriva riscului sistemic și a incertitudinii digitale.

Într-o perioadă în care piețele sunt suprasaturate de promisiuni „virtuale”, tangibilul își are locul în portofoliu, fie că vorbim de cărămida într-o clădire nouă sau de uncia de aur din seif. Aceasta este așa-numita părtinire domestica sau „home bias” - preferința naturală a investitorilor de a deține o parte din activele lor în active interne sau tangibile, adesea asociată și cu nevoia siguranței fizice.

În 2026, în timp ce piața americană face calcule cuantice, românul obișnuit își mută o parte din profituri de la acțiunile tehnologice către active „plictisitoare”, dar previzibile. În opinia mea, acesta este un semn excelent al maturității investiționale prezentă aici în ultimul deceniu.

Inteligența artificială ca angajat, nu ca idol

Cel mai rapid progres se observă la modul în care românii folosesc AI, care încetat să fie un „ticker” speculativ pe piața bursieră. Investitorii au început să folosească AI ca pe un instrument practic.

Nu mai este vorba doar de generarea de sfaturi aleatorii de cumpărare. Investitorii români folosesc AI pentru auditul detaliat al comisioanelor brokerilor, la automatizarea reechilibrării portofoliului și, din ce în ce mai mult, la optimizarea fiscală în cadrul legislativ românesc.

În 2026, AI a devenit un „motor de fundal” invizibil, dar esențial, care îi ajută pe investitori să filtreze emoțiile și să lucreze cu date curate. Românii au încetat să mai viseze la AI și au început să o folosească pentru ca banii lor reali să lucreze mai eficient.

Concluzie: Un an de bilanț

Dacă ar trebui să descriu 2026 ca pe un an al investițiilor într-un singur cuvânt, acesta ar fi Fundamental. După ani de fluctuații extreme, revenim la elementele de bază: dividende, flux de numerar real al companiilor și diversificarea care nu se rezumă la acțiunile tehnologice americane.

Poate că sună mai puțin interesant decât titlurile despre „creștere vertiginoasă”, dar pentru construirea unei averi durabile a românilor, aceasta este cea mai bună veste din ultimii ani.

Despre autor

Lukas Istvan este expert în investiții și fondatorul portalului Succeslabursa.ro.

Acționând ca mentor în spațiul investițional românesc, el și-a asumat misiunea de a elimina barierele dintre persoana obișnuită și lumea marilor finanțe. Și-a construit reputația pe principiul „Skin in the Game” – testând personal, folosind capital propriu, fiecare platformă de investiții despre care scrie.

Misiunea lui Lukas este de a democratiza know-how-ul investițiilor de calitate și de a-l face accesibil publicului larg. El ajută oamenii să-și construiască averea în mod inteligent, eficient, cu un accent categoric pe minimizarea comisioanelor care adesea „consumă”, pe termen lung, profiturile investitorilor fără experiență.

Despre portalul Succeslabursa.ro

Succeslabursa.ro este un portal educațional independent, axat pe investiții și pe piețele financiare. În era bruiajului informațional, acesta servește ca un filtru critic și ca un ghid al piețelor financiare, printr-o Academie de Investiții practică, recenzii aprofundate și comparații practice între brokeri.

Portalul este disponibil și în limba slovacă și maghiară.