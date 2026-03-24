Lukas Istvan: Investitorii români revin la valori reale după febra AI

În urmă cu doar câteva luni, lumea investițiilor privea într-o singură direcție: spre AI sau inteligența artificială. Acțiunile giganților tehnologici creșteau într-un ritm care părea să sfideze gravitația, iar investitorii individuali din România se întreceau să vadă cine va fi primul „pe val“.

Astăzi însă, în anul 2026, atmosfera discuțiilor și a rapoartelor noastre analitice este una diametral opusa. Suntem martorii unei mari treziri la realitate din punct de vedere investițional. Autorul comentariului este Lukas Istvan, expert în investiții al portalului Succeslabursa.ro.

Sfârșitul „goanei după aurul AI“

Din poziția investitorului care urmărește zilnic comportamentul a mii de români pe portalul nostru, observ o tendință clară: Astenia volatilității. Anul 2025 ne-a învățat că, deși AI poate schimba lumea, nu orice companie care poartă această etichetă generează un profit real pentru acționari.

Investitorul român din 2026 nu mai este speculantul care caută următoarea Nvidia. Din contră, el a devenit un pragmatist care urmărește randamente sustenabile, nu norocul întâmplător.

Astăzi, oamenii nu mă mai întreabă: „Ce să cumpăr pentru a câștiga 100% mâine?” În schimb, mă întreabă: „Unde găsesc stabilitate dacă piața AI începe să stagneze?”

Jetoanele din cloud față de aurul din seif: De ce în anul 2026 românii și-au recăpătat încrederea în „cărămizi”

În ciuda digitalizării globale, investitorul român rămâne profund înrădăcinat în dorința de a deține active tangibile. Vedem acest lucru din interesul constant pentru fondurile imobiliare locale, dar mai ales în renașterea metalelor prețioase.

În 2026, această tendință are însă două fețe. În timp ce unii investitori aleg eficiența și lichiditatea, prin aurul sub formă de fonduri ETF, un alt grup revine la lingouri și monede fizice.

Metalele fizice nu mai sunt văzute ca arhaisme, ci ca o asigurare legitimă împotriva riscului sistemic și a incertitudinii digitale.

Într-o perioadă în care piețele sunt suprasaturate de promisiuni „virtuale”, tangibilul își are locul în portofoliu, fie că vorbim de cărămida într-o clădire nouă sau de uncia de aur din seif. Aceasta este așa-numita părtinire domestica sau „home bias” - preferința naturală a investitorilor de a deține o parte din activele lor în active interne sau tangibile, adesea asociată și cu nevoia siguranței fizice.

În 2026, în timp ce piața americană face calcule cuantice, românul obișnuit își mută o parte din profituri de la acțiunile tehnologice către active „plictisitoare”, dar previzibile. În opinia mea, acesta este un semn excelent al maturității investiționale prezentă aici în ultimul deceniu.

Inteligența artificială ca angajat, nu ca idol

Cel mai rapid progres se observă la modul în care românii folosesc AI, care încetat să fie un „ticker” speculativ pe piața bursieră. Investitorii au început să folosească AI ca pe un instrument practic.

Nu mai este vorba doar de generarea de sfaturi aleatorii de cumpărare. Investitorii români folosesc AI pentru auditul detaliat al comisioanelor brokerilor, la automatizarea reechilibrării portofoliului și, din ce în ce mai mult, la optimizarea fiscală în cadrul legislativ românesc.

În 2026, AI a devenit un „motor de fundal” invizibil, dar esențial, care îi ajută pe investitori să filtreze emoțiile și să lucreze cu date curate. Românii au încetat să mai viseze la AI și au început să o folosească pentru ca banii lor reali să lucreze mai eficient.

Concluzie: Un an de bilanț

Dacă ar trebui să descriu 2026 ca pe un an al investițiilor într-un singur cuvânt, acesta ar fi Fundamental. După ani de fluctuații extreme, revenim la elementele de bază: dividende, flux de numerar real al companiilor și diversificarea care nu se rezumă la acțiunile tehnologice americane.

Poate că sună mai puțin interesant decât titlurile despre „creștere vertiginoasă”, dar pentru construirea unei averi durabile a românilor, aceasta este cea mai bună veste din ultimii ani.

Despre autor

Lukas Istvan este expert în investiții și fondatorul portalului Succeslabursa.ro.

Acționând ca mentor în spațiul investițional românesc, el și-a asumat misiunea de a elimina barierele dintre persoana obișnuită și lumea marilor finanțe. Și-a construit reputația pe principiul „Skin in the Game” – testând personal, folosind capital propriu, fiecare platformă de investiții despre care scrie.

Misiunea lui Lukas este de a democratiza know-how-ul investițiilor de calitate și de a-l face accesibil publicului larg. El ajută oamenii să-și construiască averea în mod inteligent, eficient, cu un accent categoric pe minimizarea comisioanelor care adesea „consumă”, pe termen lung, profiturile investitorilor fără experiență.

Despre portalul Succeslabursa.ro

Succeslabursa.ro este un portal educațional independent, axat pe investiții și pe piețele financiare. În era bruiajului informațional, acesta servește ca un filtru critic și ca un ghid al piețelor financiare, printr-o Academie de Investiții practică, recenzii aprofundate și comparații practice între brokeri.

Portalul este disponibil și în limba slovacă și maghiară.

Partenerii noștri

image
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
digi24.ro
image
Fabrică de bani descoperită în Suceava. Trei români și un italian au falsificat 1,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
Cum poziționezi antenele router-ului Wi-Fi pentru a avea cel mai rapid internet. Puțini știu trucul simplu
gandul.ro
image
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
mediafax.ro
image
Gică Hagi s-a răzgândit cu două zile înainte de Turcia – România!
fanatik.ro
image
Trei găleți cu monede ca să plătească plinul, în Bacău, pentru că s-a scumpit benzina, fake news perfect difuzat de presa din România, inclusiv de TVR și Antena 3
libertatea.ro
image
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Scandal uriaș de corupție, cu două zile înaintea barajului pentru Cupa Mondială! Zeci de persoane arestate
digisport.ro
image
Iranul a prezentat un set de cereri pentru încetarea războiului: Ce vor iranienii
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Când intră alocațiile pentru copii pe card în aprilie 2026. Ce trebuie să ştie părinţii
observatornews.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
cancan.ro
image
Ministrul muncii confirmă probleme la acordarea ajutorului de 500 lei la pensie. „Nu e timp să le distribuim”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă, jignită pentru cum arată!
prosport.ro
image
Cele mai sigure și ieftine destinații de vacanță în vara 2026. Locuri perfecte pentru concedii accesibile
playtech.ro
image
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
MM Stoica: "Dacă îl aduci pe ăla, eu plec! Râde lumea de noi!" Gigi Becali n-a ținut cont și a rezolvat transferul la FCSB
digisport.ro
image
FOTO Descoperire colosală: Orașul pierdut al lui Alexandru cel Mare, scos la lumină după secole de mister
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Guvernul pune frână scumpirilor la carburanți. Adaosul comercial, limitat prin OUG
wowbiz.ro
image
Fără cuvinte! Cum arată vila de 20 de milioane $ a Anastasiei Soare din Beverly Hills! Arată exact ca în filme. Luxul este la el acasă. Românca are vecini doar vedete! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Când are loc trecerea la ora de vară în 2026. Ziua în care se dau ceasurile înainte
mediaflux.ro
image
FOTO „Sex înaintea partidelor? Mulți aleg altceva" » Fosta soție a unui fotbalist face dezvăluiri picante
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Imperiul Cojoc: ce se ascunde în spatele divorțului dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc? Adevărul despre familia campionului mondial la dans sportiv
actualitate.net
image
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
click.ro
image
3 zodii care vor străluci începând cu 29 martie. Primesc vești excelente, atrag prosperitate, iubire și recunoaștere
click.ro
image
Chiftele de conopidă cu sos de roșii, rețeta care o să-ți cucerească papilele gustative
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în fântâna castrului roman de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Descoperiri remarcabile în fântâna castrului roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
