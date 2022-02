Andreea Marin vorbeşte despre iubitul ei, diplomatul Andrei Brâncoveanu: „Seamănă cu tata”

Aceasta are 47 de ani şi a avut trei mariaje eşuate. A suferit mult de-a lungul timpului, în special după pierderea mamei sale, când încă era un copil, având 9 ani.

„În cele mai grele momente, eu am stat să muncesc. Munca a fost cel mai bun medicament. Într-un an, am pierdut cinci oameni dragi. Nu are nimeni o vină că ţie ţi se întâmplă una sau alta în viaţa personală. Faci ce trebuie în viaţă, nu doar ceea ce vrei şi ce-ţi face plăcere! În loc să stau în cameră, cu capul în pernă, zile întregi, să plâng, eram obligată să continui ritmul de muncă. Mă automotivam. Am învăţat de la o relaţie la alta, nu trăiesc pentru părerile celorlalţi, nu trăiesc ca să-i mulţumesc pe ceilalţi. Pentru fiecare vine acel moment de bine. Acum, la 47 de ani, sunt fericită pentru că-mi ştiu limitele, fac ce-mi place, am un partener de viaţă care seamănă mult cu tatăl meu! Tata era un om foarte sensibil, o combinaţie rară de putere, om cât bradul, şi sensibilitate, un bărbat romantic, altruist”, a explicat Andreea Marin.

„Zâna Surprizelor” are o relaţie stabilă cu Adrian Brâncoveanu (36 de ani), fost consul la Tripoli şi Damasc. „În primii trei ani, partenerul meu de viaţă era consul pe alt continent, am călătorit mult, apoi am înţeles că relaţia noastră se maturizează, ne dorim mai mult, iar acum trăim împreună. Nu este o asemănare care să te lovească la prima vedere, dar apoi descoperi trăsături comune, între el şi tata”, a mai povestit Andreea.

Andreea Marin are o fată din căsnicia cu Ştefan Bănică, pe Violeta.

„Eram nefericită, într-o fază continuă. Singura mea fericire era când copilul era în braţele mele. Am fost lovită în inima a ceea ce vrem cu toţii să avem, unitatea familiei. Sunt obositor de organizată, îmi place curăţenia vieţii în orice fel, totul să fie cât mai simplu şi natural.

Când fac mai multe lucruri deodată, trebuie să existe ordine, disciplină, de acolo poate veni eficienţa, altfel o să fie haos. Am nevoie de ordine ca să pot gândi alte lucruri sau să fiu creativă. Fiica mea mi-a spus altceva, în schimb: «În haosul ăsta pe care-l vezi tu, este o ordine a mea! Dacă le aranjez aşa cum vrei tu, o să fie haos pentru mine». Accept că oamenii au ritmuri de viaţă diferite”, a conchis Andreea Marin.