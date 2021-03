„Am avut contact, acum nu mai avem!“ Denise Richards, acuzată că îşi ignoră amanta

Denise Richards are probleme cu amanta (Foto: Profimedia)

„Nu mai avem nici un contact, am avut în trecut. Nu am mai vorbit de când le-am spus oamenilor. Nu în spectacol, nu la reuniune, nu în persoană”, a declarat actriţa pentru The Morning Show din Australia.

Brandi, în vârstă de 48 de ani, i-a şocat pe spectatori şi pe colegii ei de distribuţie anul trecut, când a pretins că ea şi Denise, în vârstă de 50 de ani, au avut o relaţie.

Vedeta a recunoscut că de atunci e-mailurile către Denise au rămas fără răspuns.

