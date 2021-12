Agresoarea Cristinei Joia, condamnată definitiv. Ce pedeapsă a primit femeia care a bătut-o pe vedeta emisiunii „Visuri la Cheie“ de la ProTV

Curtea de Apel Bucureşti a dat luni sentinţa definitivă în procesul intentat de designeriţa emisiunii „Visuri la Cheie“, de la ProTV, femeii care a lovit-o, anul trecut, după o dispută privind parcarea, într-un supermarket din Sectorul 4 al Capitalei,

Cristina Joia a fost lovită în faţă cu un obiect ascuţit. Agresoarea a fugit apoi. Reacţia violentă a atacatoarei a venit dupa ce Cristina Joia îi atrăsese atenţia că a parcat pe trecerea de pietoni, blocând intrarea în parcarea magazinului. „Am întrebat-o dacă e maşina ei, iar ea mi-a răspuns într-un limbaj foarte vulgar, pe care nu-l pot reproduce, că nu mă interesează pe mine. Am intrat în magazin şi am lăsat-o înjurând. M-am apucat să fac cumpărături, puneam banane în coş, eram cu spatele şi, când m-am întors, m-am rezit cu un pumn în faţă. A fost incredibil de puternică lovitura şi am căzut. Pe moment nu mi-am dat seama că avea ceva ascuţit la mână. Mi-a ţâşnit foarte mult sânge, eram pe podea, oamenii din jur se uitau, nimeni nu avea nicio reacţie”, a povestit în urmă cu un an Joia.