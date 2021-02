A murit actorul Ronald Pickup, cunoscut pentru rolurile sale din "The Crown" şi "The Best Exotic Marigold Hotel"

Agentul său a declarat că "a murit luniştit ieri, după o lungă boală, înconjurat de soţia sa şi familie. Ne va lipsi mult".

Pickup a jucat rolul arhiepiscopului de Canterbury în sezonul din 2016 al serialului "The Crown" şi Neville Chamberlain în "Darkest Hour" (2017). Dar a devenit celebru la nivel internaţional după ce a apărut în 2011 în "The Best Exotic Marigold Hotel" şi în continuarea din 2015.

A avut şi o carieră extinsă pe scenă, TV şi la radio înainte de succesul pe marele ecran.

După ce a absolvit Rada, Pickup a lucrat la National Theatre, pe atunci condus de Laurence Olivier, cu roluri apreciate în "Three Sisters" şi "Long Day’s Journey into Night".

Pickup a declarat în 2012 că rolul său favorit a fost să-l interpreteze pe scriitorul George Orwell în filmul de televiziune "Crystal Spirit: Orwell On Jura", care spune poveste despre el când a scris celebrul roman "1984".

Anul trecut, Pickup a jucat în filmul horror "End Of Term", alături de Peter Davison.