A murit Ioana Măgură Bernard, una dintre marile voci istorice ale Europei Libere

Anunţul a fost făcut de fostul jurnalist al Radio Europa Liberă Liviu Tofan.

„Ioana Măgură Bernard a murit. Dumnezeu s-o odihnească! Era sigură că se va reîntâlni acolo cu Noel”, a scris Tofan pe pagina sa de Facebook.

Viaţa şi cariera Ioanei Măgură Bernard

Ioana Măgură Bernard a studiat actoria la Institutul de Artă Teatrală şi Cultură Cinematografică (IATC, astăzi UNATC) din Bucureşti. După absolvire, a fost repartizată la Craiova, dar a reuşit să se întoarcă la Bucureşti în 1963, crainică la radio şi televiziune, potrivit Radio Europa Liberă.

Între 1964-1968 a fost una din cele mai cunoscute prezentatoare ale Televiziunii, iar momentul de glorie a venit în 1969, când a prezentat a doua ediţie a festivalului de muzică „Cerbul de Aur”, de la Braşov, alături de Ştefan Bănică .

Tot în 1969 a fugit în Occident.

„Dacă a fost bună de Televiziunea română, este bună şi de Europa Liberă", relata Ioana Măgură Bernard argumenul directorului de atunci al Europei Libere, Noel Bernard (25 februarie 1925- 23 decembrie 1981), când a decis să o angajeze, în 1970.

Doi ani mai târziu, cei doi s-au căsătorit.

A rămas la Europa Liberă până în vara anului 1995, când postul de radio s-a mutat de la München, din Germania la Praga, în Republica Cehă.

„Nu m-am considerat vreodată un simbol, ci doar un bun profesionist, care-şi face datoria. Simbolul libertăţii pentru milioane de români a fost Radio Europa Liberă. Abia în 1995, când REL a închis studiourile din München şi s-a mutat la Praga, am ieşit la pensie şi m-am stabilit în California, unde locuia fiica mea împreună cu soţul ei şi cu nepoţelul meu de un an. Din acel moment, cariera mea în radio s-a încheiat şi am debutat în cea de bunică: îndeletnicirea mea principală în ultimii 14 ani“, povestea ea într-un interviu pentru Adevărul în 2001.

Din imaginea televiziunii române, a devenit vocea Europei Libere, a dispărut de pe micile ecrane, a trecut în spatele microfonului, dar a rămas mereu o prezenţă vie în cotidianul a milioane de români.

Statistic vorbind, în ultimii ani ai comunismului, de la microfonul Europei Libere, Ioana Măgură Bernard a ajuns în casele mai multor români, decât orice prezentator de televiziune (audienţa Europei Libere, potrivit cercetărilor de audienţă era de peste 70%), mai menţionează sursa citată.

A fost crainică de ştiri, dar a citit şi scrisori şi documente ale unor disidenţi români şi din alte ţări ale lagărului socialist pe care Radio Europa Liberă le difuza pentru a-i ţine pe români la curent cu mişcările de protest anti-comuniste din acea epocă.

O bună bucată de vreme, Ioana Măgură Bernard a realizat la radio Europa Liberă programul intitulat „Oameni, Idei, Atitudini”, al cărei oaspete avea să fie ea însăşi în decembrie 1990, într-un program moderat atunci de Emil Hurezeanu.

În iunie 1997, Ioana Măgură Bernard a fost invitată la un alt program al Europei Libere, „Oameni, Destine, Istorie”, realizat şi prezentat de regretatul Mircea Iorgulescu.