Liceul Teoretic „Genesis College” din Bucureşti este una dintre instituţiile autohtone care oferă o astfel de oportunitate, prin programul International Baccalaureate® (IB) care, de peste 40 de ani, este lider în educaţia internaţională şi în furnizarea de evaluări riguroase şi de înaltă calitate elevilor din peste 150 de ţări.

Astfel, tinerii care studiază la Genesis College au posibilitatea de a se pregăti pentru universităţile de peste graniţe încă din timpul liceului. În ce constă curriculumul şi ce beneficii au liceenii care urmează acest program aflăm de la Ioana Necula, fondatoarea Genesis College.



Genesis College urmează atât curriculumul românesc, cât şi cerinţele programului International Baccalaureate ® (IB). Cum se îmbină cele două abordări?

Strategia noastră educaţională a adus alături de noi curriculumul internaţional alături de cel naţional. De ce? Pentru că noi, ca formatori ai talentelor viitorului, am fost nevoiţi să ne întrebăm: care este bagajul de cunoştinţe de care are nevoie un copil atunci când ajunge pe piaţa muncii? Şi am realizat că trebuie dezvoltate acele competenţe necesare tinerei generaţii, care să genereze o integrare mai bună pe viitor. Vorbim de un program practic şi aplicat, cu un spectru larg de materii, care oferă o formare completă, de o abordare educaţională avansată din punct de vedere academic, cu o viziune care îmbrăţişează şi transcende disciplinele tradiţionale.

Care este structura programului IB?

Programul International Baccalaureate ® (IB) cuprinde un curriculum stimulativ pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 19 ani: Primary Years Programme (PYP), adresat copiilor cu vârste între 3 şi 11 ani, Middle Years Programme (MYP), celor cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani, iar programul Diploma IB se adresează elevilor mai mari, din ultimele două clase de liceu. Genesis College a obţinut din partea organizaţiei International Baccalaureate ® (IB) acreditarea primelor două programe şi se află în proces de autorizare pentru Diploma IB.

În ceea ce priveşte programul MYP, punem accent pe provocarea intelectuală a elevilor, încurajându-i să facă legături între teorie şi practică. Mergem pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare, înţelegere interculturală şi implicare globală, calităţi esenţiale în pregătirea lor de viitor, atât ca profesionişti în diverse domenii, cât şi ca adulţi responsabili.

Pot să vă spun că, începând din luna septembrie 2021, programul IB este urmat în 5.400 de şcoli din 159 de ţări ale lumii, iar cele mai recente rezultate ale IB arată că ratele de promovabilitate cresc, în ciuda pandemiei de Coronavirus.

În ce constă admiterea în cadrul Liceului Teoretic „Genesis College” şi pentru ce specializări pot opta elevii?

În cadrul Genesis College am reuşit, de-a lungul anilor, să transformăm campusul educaţional într-o adevărată comunitate. Tocmai de aceea, ne-am dorit ca procesul de admitere să reflecte atât rezultatele elevilor, cât şi capacitatea acestora, dar şi a părinţilor, de a se adapta comunităţii şi modelului educaţional Genesis. Astfel, privim această primă etapă ca pe o oportunitate de a ne cunoaşte.

Examenul de Evaluare Naţională are un rol important în procesul de admitere, iar media minimă pentru înscrierea în clasa a IX-a este 8. Pe lângă această medie, există o serie de etape ce trebuie parcurse pentru admitere: vizitarea campusului şi a facilităţilor, depunerea dosarului de înscriere şi testarea cunoştinţelor elevului, precum şi a dezvoltării sale socio-emoţionale. În cazul elevilor înscrişi în timpul anului şcolar sau la începutul claselor X-XII, etapele de admitere deja menţionate vor fi completate de evaluări la limba română, matematică, limba engleză, dar şi de participarea elevului, pe parcursul unei zile, la orele şi activităţile clasei din care urmează să facă parte.

Ce presupune mai exact bacalaureatul internaţional?

Bacalaureatul internaţional reprezintă examinarea finală din cadrul Diploma Programme, care durează doi ani şi pregăteşte elevii cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani. Procedurile de evaluare vizează înţelegerea şi reţinerea conceptelor, analiza, evaluarea şi prezentarea informaţiilor, construirea unor argumente sau rezolvarea unor probleme în mod creativ. Totodată, sistemul de notare nu pune accent pe încurajarea competiţiei, ci determină performanţa în raport cu standardele stabilite.

Cum sunt evaluaţi elevii în cadrul programului IB?

Există două tipuri de evaluare, internă şi externă. Unele metode de evaluare includ portofolii, eseuri, muncă experimentală, comentarii orale, precum şi examene scrise, adaptate pentru diferite stiluri de învăţare. Având în vedere faptul că examenele pot reflecta sau nu ceea ce ştie un elev cu adevărat şi ceea ce este capabil să facă, deţinerea unei varietăţi de instrumente de evaluare permite organizaţiei IB să determine în mod corect abilităţile reale ale elevului. Evaluările cu componente orale şi scrise sunt realizate cu ajutorul unor examinatori din întreaga lume şi monitorizate de examinatori-şefi cu o experienţă vastă.

Pe parcursul ultimilor doi ani de liceu, în cadrul Diploma Programme elevii pot alege unul dintre cele şase grupe de subiecte (Studies in Language and Literature; Language Acquisition; Individuals and Societies; Sciences; Mathematics; Arts).

În plus, ei urmează, tot în cadrul programului IB, şi trei componente nucleu: Theory of Knowledge (TOK), care se finalizează cu un eseu de 1.200 – 1.600 de cuvinte; Extended Essay – o cercetare independentă finalizată printr-o lucrare originală de 3.500 – 4.000 de cuvinte, pe orice subiect ales, şi Creative, Action and Service (CAS), în cadrul căruia fiecare elev alocă cel puţin 150 de ore unor activităţi creative, participă la acţiuni sportive sau în folosul comunităţii.

Cum se diferenţiază profesorii din cadrul Genesis College şi ce fel de pregătire urmează aceştia faţă de cei din alte licee de stat sau private?

Principala caracteristică a profesorilor din cadrul Genesis College este dorinţa de a descoperi valoarea fiecărui elev şi de a contribui cât mai mult la dezvoltarea nevoii sale de cunoaştere. Investim constant în pregătirea profesorilor noştri şi ne asigurăm că au parte de un training complex, axat pe dezvoltarea profesională continuă, gândire critică, auto-reflecţie, dar şi pe angajamentul pentru învăţarea de lungă durată. Dintre cursurile de formare şi dezvoltare la care participă constant se numără cele de implementare a curriculumului IB, de evaluare şi raportare, cât şi conferinţe şi workshopuri internaţionale care oferă recomandări de bune practici din experienţele de zi cu zi ale altor şcoli.

Care sunt avantajele unei diplome International Baccalaureate ® (IB) atunci când elevii intenţionează să îşi continue studiile în străinătate? Pe de altă parte, cum ajută o astfel de diplomă elevii care aplică în cadrul universităţilor româneşti?

Diploma IB şi-a câştigat o reputaţie universală datorită evaluărilor riguroase, care le oferă studenţilor acces la peste 150 de universităţi de top din ţară şi străinătate. Pe plan internaţional, numărul de studenţi care au urmat programul IB a crescut de la 2.800 în 1980, la aproape 120.000 în prezent.

Admiterile la universităţile din întrega lume devin tot mai competitive pe zi ce trece, iar responsabilii de selecţia elevilor caută să înţeleagă dacă viitorul student va reuşi să facă faţă procesului educaţional. Deşi gradul de recunoaştere a diplomei variază în funcţie de ţară, bacalaureatul internaţional poate fi de multe ori considerat un paşaport educaţional pentru viitorii studenţi. În plus, există universităţi care oferă burse absolvenţilor de IB, precum University of Sheffield sau University of Essex (Marea Britanie), American University of Paris (Franţa) şi multe altele din Statele Unite - Missouri State University, University of Arizona, Columbia College şi altele.

În ceea ce priveşte elevii care aplică la universităţile autohtone, diploma IB este acceptată de Ministerul Educaţiei din România şi garantează aceleaşi drepturi precum certificatul obţinut în urma promovării bacalaureatului românesc.

Ce criterii trebuie să întrunească elevii pentru a beneficia de o bursă în cadrul liceului Genesis şi câte astfel de burse pot fi acordate în cadrul unui an şcolar?

La Genesis College ne-am dorit întotdeauna să încurajăm performanţa. Liceul oferă burse elevilor care ating excelenţa în diferite domenii ale cunoaşterii, artelor vizuale, muzicii sau sportului. Scopul burselor este de a le oferi celor cu rezultate deosebite şi aptitudini speciale şansa de a-şi valorifica pe deplin talentul. Astfel, liceul pune la dispoziţie premisele pentru dezvoltarea abilităţilor individuale ale fiecărui elev. Mai mult decât atât, în funcţie de context, se poate decide acordarea unor beneficii suplimentare faţă de cele standard. Aceste burse se calculează de obicei luând în calcul media de admitere a anului în curs.

Pe lângă materiile parcurse în programă, ce alte resurse sau activităţi au la dispoziţie elevii pentru dezvoltare?

Punem un accent deosebit pe importanţa activităţilor extracurriculare în dezvoltarea elevilor. Tocmai de aceea, am construit o ofertă educaţională cu ajutorul căreia liceenii au acces la o gamă variată de activităţi menite să le stârnească interesul. Aşa s-a născut programul Enrichment ce pune la dispoziţia elevilor diverse cluburi precum cele de programare, Model United Nations (MUN), robotică, debate, matematică, muzică, sport sau teatru. De mare succes s-a dovedit a fi şi clubul de antreprenoriat, care le dezvoltă elevilor spiritul de iniţiativă, le oferă o perspectivă asupra lumii economice şi financiare şi îi pune faţă în faţă cu antreprenori de succes, lideri de business din România, care le împărtăşesc din propria lor experienţă. Pe lângă redactorul şef al publicaţiei Ziarul Financiar, Cristian Hostiuc, care participă frecvent la întâlnirile cu liceenii, i-am avut ca invitaţi pe Horia Gusta, Preşedinte al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România, pe Sergiu Chircă, CEO al platformei online Elefant.ro, şi mulţi alţii care ne vor onora cu prezenţa.

În plus, avem permanent intervenţii ale unor profesionişti din diverse domenii, adevărate exemple care le prezintă elevilor perspective concrete, pe tematici de actualitate, care fac din programa noastră şcolară un adevărat concept educaţional.

Până la urmă, vrem să demonstrăm că se poate face educaţie de calitate în România, printr-o programă atractivă, în care elevul este personajul principal, prin dascăli dedicaţi şi instruiţi, şi prin multă, multă muncă pentru viitorul unei generaţii pe care ne-o dorim cât mai valoroasă.