SUBIECTELE la Matematică de la Evaluarea Naţională 2020. Ce spun profesorii despre nivelul de dificultate DOCUMENT

„Subiectele I şi II sunt foarte uşoare, chiar uşoare decât în anii anteriori. Nu au dificultăţi majore. Asta ar însemna un 7, un 7 se poate lua extrem de uşor. Şi un 5 see poate lua extrem de uşor, ca în fiecare an. Singurele probleme apar la subiectul III, la problemele de geometrie plană şi în spaţiu. Problema de geometrie în spaţiu e mai uşoară, nu ridică probleme. Problema de geometrie plană are două puncte mai dificile, sp vedem cum vor fi judecate. Deci, după părerea mea chiar şi nota 8 se poate lua extrem de uşor, chiar 8,50, nota 10 mai greuţ, dar eu mă aştept să fie foarte multe note de 10 la nivelul ţării. Oricum, ministerul s-a ţinut de cuvânt şi a dat la examene subiecte la fel cu cele din testele de antrenament – cele 40 de teste de antrenament – nu a pus nimic din materia de semestrul al II-lea cum era normal să nu pună şi aşa a şi anunţat şi sunt de dificultate mai mică decât în anii anteriori”, a explicat profesorul Ştefan Vlaston.