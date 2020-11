Orban, despre riscul infectării cu SARS-CoV-2 în şcoli: Este vorba de celelalte activităţi în care adolescenţii nu sunt în interiorul şcolii

Atenţionat că sunt exemple de copii care se conectează on-line de afară, pentru că în casă nu au semnal la net şi că aceasta ar fi principala problemă în desfăşurarea învăţământului online, şeful Executivului a spus: „Pe primul loc este sănătatea copiilor noştri şi a familiilor copiilor noştri”.



„De asemenea, noi am considerat că o perioadă de timp este bine să fie suspendate cursurile, să se organizeze online. Sigur, am cerut Ministerului Educaţiei, Inspectoratelor Şcolare să se asigure că în toate şcolile profesorii predau online şi asigură continuitatea în procesul educaţional”, a completat Orban.

El a adăugat că din datele pe care le are Guvernul, nu a existat un număr semnificativ de infectări prin activităţile de after-school

„În cazul after-school de exemplu la şcoală eşti obligat să te duci, pe când la after-school nu eşti obligat. În plus, after-school-urile sunt în afara procesului, nu fac parte din activitatea educaţională, din zona de reglementare a învăţământului. Din datele pe care le avem, în after-school-uri, nu a existat un număr semnificativ de infectări, în urma anchetelor epidemiologice”, a conchis premierul.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, afirmă că mai puţin de 1% dintre elevi, cadre didactice sau personal didactic auxiliar s-au infectat în spaţiul şcolii, însă explică faptul că măsura de suspendare a cursurilor faţă în faţă a fost luată pentru că există riscul de infectare în alte locuri, iar sistemul sanitar nu trebuie supraîncărcat.

„Uitaţi-vă la spitalele, la sistemul medical din România şi trebuie să fim solidari şi cu medicii, pentru că în aceste momente ei trec printr-o perioadă foarte grea. Părinţii muncesc de acasă, copiii îşi continuă educaţia de acasă”, a declarat Monica Anisie la Ştirile Pro Tv, referindu-se la măsurile de prevenire în contextul pandemiei de COVID-19, măsuri care intră în vigoare începând de luni. Anisie a menţionat că părinţii, elevii şi profesorii pot găsi pe site-ul educaţiacontinuă.ro materiale şi repere metodologice, dar şi metode de adaptare la predarea online pentru fiecare disciplină şi pentru fiecare clasă.



„Ba sunt date! Nu prezenţa la şcoală, aici nu este vorba de prezenţa la şcoală. La şcoală, sub supravegherea cadrelor didactice, evident, că riscul de răspândire este mai mic. Aici este vorba de celelalte activităţi în care adolescenţii nu sunt în interiorul şcolii, nu sunt sub supravegherea părinţilor şi riscul de transmitere creşte. În plus, este vorba şi de modul în care se efectuează transportul, în special transportul în interiorul localităţii, dar şi transportul intrajudeţean, pe aşa zisele navete, pentru că, acolo, Consiliile Judeţene nu au impus firmelor, care au licenţă, să respecte normele de protecţie a sănătăţii şi sunt chiar judeţe în care nici măcar nu vor să asigure gratuitatea transportului”, a explicat Ludovic Orban întrebat luni dacă nu sunt date care să arate că prezenţa fizică a copiilor la şcoli creşte numărul de îmbolnăviri.