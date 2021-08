Ministrul Educaţiei ia în calcul creşterea  burselor pentru elevi. Măsura ar intra în vigoare din ianuarie 2022

Cîmpeanu a fost întrebat joi, într-o conferinţă de presă, dacă resimte scumpiri la anumite produse şi care sunt acestea.

„Nu este un secret că aceste scumpiri se manifestă, nu este situaţia României specială, dar din perspectiva educaţiei luăm în calcul, spre exemplu, tocmai pentru a contracara aceste scumpiri şi mai mult decât atât pentru a trece într-o altă paradigmĂ, modificarea cuantumului minim al burselor elevilor. Am discutat şi zilele trecute, am discutat şi astăzi cu Consiliul Naţional al Elevilor şi luăm în calcul o modificare semnificativă în plus a cuantumului minim al burselor pentru elevi. (…) Din perspectiva educaţiei, vă spun că educaţia trebuie să rămână gratuită. Dacă este gratuită, nu avem de ce să vorbim de scumpiri”, a transmis Cîmpeanu.

Întrebat din nou ce i se pare că s-a scumpit atunci când merge la piaţă, ministrul a răspuns: “Eu mă ocup de şcoli şi nu de magazine. Aveţi un ministru care se ocupă de magazine, vă recomand să-l întrebaţi. În şcoli eu susţin nevoia creşterii cuantumului minim al bursei elevilor, care elevi la rândul lor merg în magazine sau părinţii lor”.

El a explicat apoi că bursele ar putea înregistra creşteri din ianuarie 2022.

„Propunerea este ca începând din ianuarie 2022 să avem creşteri semnificative ale cuantumului minim. Pot să vă spun că de la 100 lei cuantumul bursei de performanţă elevii au cerut 300 de lei, Ministerul Educaţiei a propus 500 de lei. Pentru bursa de merit care este acum 100 de lei la nivel de cuantum minim există în procesul de negociere cu Consiliul Naţional al Elevilor propunerea să crească, să fie diferenţiată de merit 1 şi de merit 2 şi să aibă o valoare de 200 de lei merit 1 şi 250 de lei merit 2. Pentru bursa de studiu (…) putem lua în considerare un cuantum de 150 de lei, iar pentru bursa de ajutor social (…) considerăm că şi acolo este nevoie de o creştere, de dublare, un cuantum minim de la 100 de lei la 200 de lei”, a precizat Sorin Cîmpeanu.