Epopeea conflictului generat de Strategia  de Educaţie Parentală: între conservarea familiei tradiţionale şi atacul asupra Drepturilor Omului

UPDATE Ministerul Educaţiei a transmis astăzi că nu îşi asumă proiectul Strategiei Naţionale de Educaţie Parentală.





În schimb, cei care au realizat documentul spun că nu este prezentat nimic nou faţă de ce prevede deja legislaţia în vigoare pentru drepturile copilului şi viaţa de familie.

Daniela Gheorghe, preşedintele Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FNOPC), spune că o parte dintre membrii structurii pe care o reprezintă au fost hărţuiţi de oameni din interiorul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) şi ai Coaliţiei pentru Familie (CpF).

Membrii CpF şi din interiorul BOR hărţuiesc ONG-urile care susţin strategia.

„Membrii CpF şi din interiorul BOR hărţuiesc cu telefoane ONG-urile care susţin strategia, ceea ce nu este normal. Din punctul meu de vedere, astfel de acţiuni sunt mafiote şi lupte de gherilă. Asta nu e democraţie. Nu aşa construim viitorul copiilor noştri“, a declarat Daniela Gheorghe pentru „Adevărul“.

Preşedintele FNOPC a adăugat că nu înţelege de ce documentul a ajuns să fie aspru criticat şi chiar scos de pe site-ul Ministerului Educaţiei, în condiţiile în care la consultări au participat inclusiv membri ai Bisericii Ortodoxe şi ai ministerelor abilitate.

„Îmi este greu să spun de ce s-a ajuns aici. Prefer să cred că nu este vorba despre o rea intenţie, ci că pur şi simplu criticii nu au înţeles textul strategiei. Când am criticat familia tradiţională ne-am referit la faptul că bătaia nu este bătută din rai sau că toţi minorii trebuie să aibă acces la educaţie şi servicii de sănătate (inclusiv vaccinare) indiferent de gen, rasă, etnie, religie etc. De altfel, noi nu am făcut decât să reiterăm nişte principii transpuse deja în legile naţionale şi internaţionale pe care ne-am angajat să le respectăm. Iar ca să fiu mai specifică: federaţia nu promovează acceptarea familiilor cu părinţi de acelaşi sex. Ştim că este un subiect sensibil pentru societatea românească şi am considerat că nu ţine de atribuţia noastră.

În plus, noi nu am afirmat niciodată că strategia este perfectă, chiar dacă am colaborat cu peste 1.000 de persoane din toate instituţiile şi organizaţiile care lucrează cu familiile din România (inclusiv preoţi). Tocmai de aceea documentul a fost supus dezbaterii publice.“, a conchis Daniela Gheorghe, care a adăugat că a trimis o scrisoare guvernului, semnată de aproape 60 de organizaţii, prin care solicită repunerea proiectului în dezbatere publică.

Strategia de educaţie parentală se ghidează după legislaţia naţională şi internaţională

Principiile după care Strategia naţională de educaţie parentală 2018-2025 se ghidează sunt cele care guvernează Drepturile Omului, respectând toate Convenţiile pe care România le-a semnat şi ratificat, precum şi legislaţia în vigoare.

„Suntem convinşi că, prin asumarea principiilor diversităţii, cum ar fi echilibrul între sexe, incluziunea persoanelor cu dizabilităţi, respectarea diferenţelor culturale şi reflectarea în organizaţiile şi instituţiile în care lucrăm a diversităţii societăţii, vom crea o lume mai bună pentru copiii noştri, în care şansele sunt egale, iar dreptul la libera exprimare este respectat. Ne dorim să ne creştem copiii, astfel încât să înlăturăm stereotipurile de gen, care influenţează traseele de viaţă diferite ale fetelor şi băieţilor, în acord cu legislaţia naţională anti-discriminare şi cu standardele Naţiunilor Unite, ale Comisiei Europene şi Consiliului Europei în acest domeniu“, se arată în scrisoarea înaintată Executivului.

Strategia a fost realizată de către un grup de experţi cu sprijinul şi în parteneriat cu Reprezentanţa UNICEF România, la care au contribuit: Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA), Ministerul Sănătăţii, Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Inspectorate Şcolare Judeţene şi Primării.

Surse din cadrul acestor instituţii, care au dorit să rămână anonime, au declarat pentru ,,Adevărul" că li s-a cerut în mod explicit să nu facă declaraţii de presă despre acest subiect.

„În urmă cu 70 de ani ne-au luat proprietatea, acum ne iau copiii şi libertatea de gândire”

Reamintim că Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a retras, luna trecută, de pe site-ul edu.ro Strategia naţională de educaţie parentală, ce trebuia să fie în dezbatere publică până pe 10 iulie, după ce Coaliţia pentru Familie (Cpf) şi alte organizaţii aliate au criticat vehement documentul.



Motivaţia acestora: ideile ar fi ilegale, promovând diversitatea şi modele alternative de familie. „Este o intruziune în viaţa privată, în libertatea de gândire“, a comentat la acea vreme Mihai Gheorghiu, preşedintele CpF.

Concret, proiectul a dispărut de pe site-ul Ministerului Educaţiei în data de 20 iunie, după ce în urmă cu o zi peste 500 de organizaţii care apără familia tradiţională au lansat un apel pentru eliminarea acestuia, cu titlul: „În urmă cu 70 de ani ne-au luat proprietatea, acum ne iau copiii şi libertatea de gândire”, potrivit evz.ro

În document se precizează că „strategia elaborată de MEN reprezintă o încercare abuzivă de a redefini familia şi o imixtiune nepermisă în viaţa privată a familiei”, mai scrie evz.ro. Mihai Gheorghiu, preşedintele Coaliţiei pentru Familie, a declarat că strategia este neconstituţională şi antidemocratică. „Este o intruziune în viaţa privată, în libertatea de gândire. Nici comuniştii nu au încercat aşa ceva (...) Un proiect profund antidemocratic, anticonstituţional, lipsit de orice aderenţă la realitatea societăţii româneşti, un proiect care ne ameninţă profund libertatea de conştiinţă, care atacă dur ordinea constituţională.” Academia Română se împotriveşte oficial strategiei

Cea mai recentă reacţie de împotrivire faţă de strategie a venit chiar astăzi din partea Academiei Române. Concret, instituţia a transmis printr-un comunicat de presă că se doreşte legiferarea unui sistem de educaţie parentală „fără nici un specific românesc, cu implicaţii enunţate explicit împotriva familiei tradiţionale, ca nucleu al vieţii sociale, culturale, morale şi creştine, milenare a românilor“.

În plus, Cel mai Înalt For Ştiinţific din România consideră că proiectul echivalează „cu o încercare, asemănătoare celor din statele cu regimuri totalitare internaţionaliste sau globaliste, de obţinere a ceea ce s-a numit mereu «omul nou», fără familie, fără naţionalitate, fără ţară, fără identitate“. Iar acceptarea acestuia ar însemna „dublarea învăţământului tradiţional cu unul susţinut de instituţii străine, finanţate de Statul Român, cu sume imense, care ar putea fi destinate unor obiective stringente de igienizare, eficientizare şi bună administrare a şcolilor”, se mai arată în comunicat. Poziţia oficială a instituţiei a venit după ce unul dintre membrii Academiei şi purtătorul de cuvânt BOR au criticat documentul la începutul săptămânii. „Ce este de fapt toată această acţiune? O maimuţăreală a unor excese europene care nu au ce căuta în spaţiul civilizat. Şi aici nu este vorba nici de tradiţie, nici de conservatorism, nu! Este vorba despre normalitate”, a declarat Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei. „Strategia propune practic reeducarea părinţilor din perspectivă ideologică, pentru că îi acuză de faptul că ar fi excesiv conservatori. Conservatorism însemnând, în viziune creştină, păstrarea unor valori morale şi ne-negociabile precum familia şi educaţia în spiritul unor valori de asemenea stabile. Ştim bine că, «diversitate» este un termen care, astăzi, se descifrează exclusiv ideologic, adică e vorba de diversitate sexuală, de acceptarea unor alternative la varianta clasică de familie, care din perspectivă creştină nu poate fi decât rezultată din căsătoria dintre un bărbat şi o femeie”, a comentat şi Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt BOR. De altfel, şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar- FNAP (membră a Coaliţiei pentru Familie) şi sindicatele din Educaţie au transmis joi o poziţie, comună, Ministerului Educaţiei în care solicită instituţiei să „anuleze“ Strategia naţională de educaţie parentală . „Pentru noi, conceptul de familie este definit în Constituţia României, nimic mai mult sau mai puţin”, se arată într-un comunicat semnat de Iulian Cristache, preşedintele FNAP.