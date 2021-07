Bacalaureat 2021. Cîmpeanu: Vom trimite Corpul de control al ministrului în fiecare dintre şcolile unde rata de promovare a fost zero

În urma analizei celor aproximativ 56.000 de contestaţii, în scădere faţă de anul trecut, când au fost aproximativ 63.000 de contestaţii, au fost modificate notele pentru circa 53.000 de lucrări. Peste două treimi au fost modificate în plus.





În raport cu situaţia anterioară contestaţiilor, 2.467 de elevi au promovat Bacalaureatul.





După contestaţii, judeţul cu cea mai mare rată de promovare este Cluj, 81%, iar cel cu cea mai slabă rată a rămas Ilfov, cu 41%.





Cîmpeanu a semnalat că la „absolut toate disciplinele a existat subiectivism”. Din total, 15% dintre lucrări au fost contestate, un lucru „foarte grav”, a apreciat ministrul. Cea mai mare diferenţă a fost de peste 3 puncte.





El susţine că baremul a fost „foarte corect”, subiectele au fost corect formulate şi că „singurul lucru care rămâne este subiectivismul uman”.





Acesta este „un lucru care poate fi eliminat printr-o procedură, aşa cum am propus, de corectare digitalizată a lucrărilor pentru examenele naţionale începând cu evaluare clasa a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a de anul viitor şi începând cu o evaluare într-un proces pilot, pentru Bacalaureat, tot de anul viitor. Astfel se elimină subiectivismul uman şi putem avea rezultate mult mai concludente, nu doar la nivel de notă pe disciplină, ci pe fiecare subiect, în aşa fel încât putem pregăti introducerea unui Bacalaureat bazat pe evaluarea competenţelor şi nu a cunoştinţelor”.





Sorin Cîmpeanu a precizat că datele i-au parvenit cu câteva minute înainte de conferinţa de presă. El a spus că vor fi verificate din nou situaţiile care „s-au abătut cel mai grav de la normalitate” şi rezultatele analizei vor fi comunicate.





„Aceste rezultatele au fost mai bune decât anul trecut. Până nu voi avea rezultate concrete nu voi spune alte lucruri decât subiectivism”. În 16 situaţii, modificările au fost între trei şi patru puncte. „Prima măsură la care mă gândesc este ca acei profesori să nu mai poată evalua vreodată”.





El a mai spus că a cerut situaţia pentru Evaluarea Naţională. „Avem 12 situaţii în care diferenţele sunt inadmisibil de mari între prima corectură şi a doua. Vom cere acest lucru şi pentru examenul de Bacalaureat. Dintre cele 52.874 de note schimbate, aproximativ 6.000 au diferenţe mai mari de 1 punct. La BAC avem situaţii şi cu peste 3 puncte diferenţă. Vom analiza situaţiile concrete şi vă vom aduce la cunoştinţă rezultatele şi măsurile pe care le-am luat”.





Legat de instituţiile de învăţământ unde rata de promovare a fost nulă, el a spus: „Avem peste 40 de licee şi vom face o analiză pe fiecare liceu în parte, vom vedea care sunt măsurile care se impun. Cauzele cu siguranţă sunt extrem de grave atunci când rata de promovare este zero. Luăm în calcul cele mai eficiente măsuri, care vor fi corelate cu ceea ce prevede proiectul România Educată şi cu ce va prevedea o nouă Lege a educaţiei. (...) Promovare zero este un lucru cu totul şi cu totul deosebit. Cred că vom trimite Corpul de control al ministrului, dacă nu cumva va merge chiar un secretar de stat, în fiecare dintre şcolile unde rata de promovare a fost zero, pentru a identifica în profunzime şi corect cauzele care au condus la acest lucru”.





Lucrările nu au fost corectate în acelaşi judeţ unde s-a dat examen. S-a apelat la procedura de corectură încrucişată, care a mai fost folosită din 2015.





Măsura corectării informatizate e cea mai bună alternativă, a subliniat ministrul, însă „tot sistemul de învăţământ consideră că e un obiectiv prea ambiţios la nivel de Evaluare Naţională şi la nivelul claselor II, IV, VI”.





Anul acesta, 88.587 de elevi au promovat examenul de maturitate - promoţie curentă şi promoţii anterioare. Au fost 133.664 de candidaţi înscrişi, dintre care 114.136 din promoţia curentă. Au fost prezenţi 126.699 de candidaţi, dintre care 110.358 din promoţia curentă. Anul acesta s-au înscris la examenul de Bacalaureat 77% din promoţia curentă, cu 6% mai puţini faţă de anul trecut.





Scăderea a fost generată de mai mulţi factori - mulţi elevi nu au reuşit să îşi încheie situaţiile şcolare, pentru a se putea înscrie, deşi Ministerul a coborât la minim două note necesare pentru încheierea situaţiei, alţii au pierdut contactul cu şcoala în contextul pandemiei şi nu au reuşit să revină.





„S-a recuperat atât cât s-a putut, dar mult mai puţin faţă de ce s-a pierdut din cauza crizei sanitare”.





Legat de unităţile de învăţământ unde s-a manifestat „orgoliul” de a avea o rată de promovare mai mare decât în altele, el a spus:„Am făcut şi o recomandare publică şi recomandări şi solicitări în sistem la un mod de corectare echilibrat, de analiză echilibrată, în care să conteze doar interesul elevilor şi nu acel orgoliu de a avea o rată de promovare mai mare decât în alte şcoli. E un fenomen care îşi face simţită prezenţa şi care va trebui să fie eliminat, aşa cum am spus, printr-o corectare informatizată şi prin introducerea unui Bacalaureat bazat pe competenţe. Este un Bacalaureat unitar”.





Cu privire la schimbarea metodei de corectare, Cîmpeanu a explicat: „Bacalaureatul bazat pe competenţe, care este inclus în România Educată ar putea să fie începând cu prima generaţie care va intra în clasa a IX-a după apariţia unei noi legi a educaţiei, ce va clarifica nevoia acestuia”.





Este nevoie de predictibilitate, din acest motiv, a mai afirmat ministrul, „acei elevi care vor susţine un Bacalaureat total diferit trebuie să ia la cunoştinţă acest lucru încă din clasa a IX-a. Vor fi schimbări majore”.





În cazul concursului pentru admiterea la liceu, în paralel cu Evaluarea Naţională, „ar putea să se întâmple mai curând, începând din toamna anului în care va fi adoptată o nouă lege a educaţiei, în care se va introduce acest drept al liceelor care vor să organizeze, înainte de Evaluarea Naţională, un concurs propriu”.

Rata de promovare la examenul de anul acesta de Bacalaureat este de 69,8%, a anunţat ministrul. „Statistic vorbind, este cea mai mare rată de promovare din ultimii zece ani, de la intrarea în vigoare a Legii 1, cu excepţia anului 2017. O singură excepţie”.