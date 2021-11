A apărut operaţiunea de „devaccinare”. Ce spune ministrul Cîmpeanu

Întrebat dacă poate anunţa unde s-au întâmplat astfel de cazuri, ministrul Educaţiei a răspuns: “Sunt publice şi ratele de vaccinare din 29 octombrie şi cele din 5 noiembrie,o să vă rog să îmi permiteţi să nu particularizez, dar să mă credeţi că fac obiectul acestor acţiuni de control punctual”.





Sorin Cîmpeanu a mai declarat că, luni, a semnat 42 de ordine de ministru prin care a trimis echipe de control în toată ţara.





“Niciodată nu am mai semnat 42 de ordine de ministru prin care am trimis echipe de control pe tot teritoriul României. Astăzi am făcut acest lucru, tematica de control fiind în primul rând respectarea condiţiilor de protecţie sanitară în şcoli şi grădiniţe, pentru că eforturile pe care le facem pentru a păstra şcolile şi grădiniţele deschise trebuie să fie dublate de înţelegerea şi cooperarea fiecărui elev, profesor, angajat. Vom verifica acest lucru. În al doilea rând, pentru a verifica modul în care a fost raportată rata de vaccinare şi nu în ultimă instanţă pentru a verifica soliditatea argumentelor prin raportare la articolul 3 indice 2 din ordinul de ministru 5338 care prevede ca posibile motive deficienţele de infrastructură sau de resurse umane. Vor fi verificate aceste aspecte”, a explicat ministrul Educaţiei.





Articolul invocat de ministru prevede că ”în situaţii justificate de infrastructura şi resursele existente, unităţile de învăţământ/unităţile conexe pot desfăşura activităţi didactice în sistem online cu aprobarea ISJ/ISMB, chiar şi în situaţia în care nu se impune suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică”.

“Îmi place să cred că nu există astfel de situaţii, dar suntem obligaţi să verificăm aceste situaţii în care schimbările au fost spectaculoase pe parcursul unei săptămâni. Mă refer îndeosebi la schimbările în minus ale numărului de persoane vaccinate, pentru ca era evident e greu de găsit o explicaţie de ce în peste o săptămână ai mai puţini vaccinaţi decât aveai acum o săptămână. Operaţiunea de devaccinare nu s-a inventat încă”, a declarat Sorin Cîmpeanu.