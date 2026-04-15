Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Un consilier BNR explică ce înseamnă retrogradarea ratingului României

Autoritățile române depun eforturi constante pentru a evita retrogradarea ratingului de țară în categoria „junk” (investiții speculative), o situație care ar complica accesul la finanțare pe piețele internaționale și ar crește costurile de împrumut atât pentru stat, cât și pentru mediul privat, consideră Cristian Bichi, consilier al guvernatorului BNR.

Sediul Standard&Poor
Retrogradarea ratingului României ar scumpi împrumuturile statului şi firmelor

Autorităţile române fac o adevărată echilibristică pentru ca ratingul României să nu ajungă în categoria "junk" ("investiţii speculative"), ceea ce ar îngreuna accesul ţării pe pieţele de finanţare şi ar duce la creşterea costurilor împrumuturilor. Dacă România se va împrumuta mai scump, la fel vor face şi firmele româneşti. În general, datorită multor aspecte tehnice implicate, subiectul ratingurilor de credit rămâne o nebuloasă pentru marele public şi, în unele cazuri, chiar şi pentru analiştii economici", arată Bichi.

Pornind de la această realitate, autorul explică faptul că analiza are și un rol de educație financiară, în încercarea de a clarifica un domeniu adesea greu de înțeles pentru publicul larg.

O agenţie de rating este o persoană juridică independentă a cărei activitate include acordarea, cu titlu profesional, de ratinguri (note/calificative) de credit. Calificativele au în vedere evaluarea prospectivă a riscului de credit al emitenţilor sau al obligaţiilor financiare", a precizat consilierul guvernatorului BNR.

În esență, rolul acestor agenții este de a reduce diferențele de informație dintre cei care emit instrumente financiare și investitori, oferind o evaluare a capacității și voinței de plată a datoriilor.

Raţiunea primară a existenţei agenţiilor de rating este de a reduce asimetria informaţională dintre emitentul unui instrument financiar şi investitori în ceea ce priveşte capacitatea şi voinţa acestuia de a face plăţi la timp în contul datoriilor sale", subliniază Bichi.

Importanța ratingurilor nu ține doar de informația pe care o transmit, ci și de rolul lor în tranzacții și în cadrul reglementărilor financiare.

Sectorul agenţiilor de rating este foarte concentrat, fiind alcătuit din câţiva jucători importanţi la nivel global (Standard&Poor's - S&P, Moody's şi FitchRatings), aşa-numitele "Big Three", şi diverse agenţii minore (regionale sau strict specializate)", se mai arată în document.

Conform legislației europene, ratingul de credit reprezintă o opinie fundamentată pe o metodologie clară, referitoare la bonitatea unei entități sau a unui instrument financiar. Totodată, trebuie subliniat că acest rating nu reprezintă o garanție.

Un rating de credit este doar o opinie ce priveşte spre viitor referitoare la riscul de credit al unui emitent sau al unor obligaţii financiare şi nu o certificare contabilă sau o garanţie privind plata efectivă a datoriilor".

În cazul statelor, ratingul suveran reflectă atât capacitatea, cât și voința guvernelor de a-și onora obligațiile financiare față de creditorii privați.

Ratingurile de credit suverane indică, atât capacitatea, dar şi voinţa guvernelor supuse procesului de evaluare din partea agenţiilor specializate de a-şi onora obligaţiile financiare, în întregime şi la timp, faţă de creditori comerciali privaţi".

În ceea ce privește clasificarea, ratingurile de la BBB- sau Baaa3 în sus sunt considerate „investment grade”, în timp ce cele sub acest nivel intră în categoria „junk”, asociată cu un risc mai ridicat.

Analiza face referire și la cea mai recentă evaluare a României, realizată de agenția S&P la 3 aprilie 2026.

În comentariul său privind acţiunea de rating, agenţia precizează, ca titlu, următoarele: România ratinguri confirmate 'BBB-/A-3'; Perspectivă negativă. Vom recunoaşte din start, din referirea la România, că ne aflăm în faţa unui rating suveran, un rating privind emitentul, care arată capacitatea generală a ţării noastre de a-şi onora obligaţiile financiare faţă de creditori privaţi comerciali. Fiind familiarizaţi cu scările de rating, vom identifica nota acordată BBB- ca reprezentând o treaptă de rating pe termen lung, ce se înscrie în categoria "recomandat pentru investiţii". Poziţia respectivă reprezintă însă ultima treaptă înainte de trecerea în categoria "junk" şi de materializarea efectelor negative ale unei asemenea evoluţii", a explicat Cristian Bichi.

Ratingul acordat de S&P se aplică atât obligațiilor în valută, cât și celor în lei, fără o diferențiere în favoarea monedei locale.

Acelaşi rating a fost acordat şi obligaţiilor individuale de prim rang şi negarantate ale guvernului. Perspectiva indicată este negativă, ceea ce indică sensul unei posibile schimbări de rating (înrăutăţirea sa), într-un orizont de timp de doi ani. Subliniez că perspectiva respectivă nu însemnă că neapărat un astfel de eveniment va avea loc. După cum precizează S&P, perspectiva poate deveni "stabilă", dacă deficitul extern şi cel fiscal se vor îngusta substanţial, cu sprijinul unei relansări a creşterii economice", a adăugat Bichi.

În ceea ce privește ratingul pe termen scurt, acesta este evaluat la A-3, ceea ce indică o capacitate adecvată de plată, dar sensibilă la schimbările economice.

Potrivit S&P, un debitor aflat în această categorie are capacitatea adecvată să-si îndeplinească obligaţiile financiare. Totuşi, condiţii economice adverse sau circumstanţe în schimbare sunt într-o măsură mai probabilă să schimbe capacitatea debitorului de a face plata", a concluzionat consilierul guvernatorului BNR.

Top articole

Partenerii noștri

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Orbán a plecat. Cine este următorul „perturbator-șef” al UE? Lista liderilor care pot bloca Bruxelles-ul
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Analiză | Un al Treilea Război Mondial este plauzibil, dar iată cum poate fi evitat
mediafax.ro
image
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne golește buzunarele
fanatik.ro
image
Un consilier român din Italia se teme de consecințele pe care le va avea uciderea lui Giacomo Bongiorni de către 3 tineri români: „E inevitabil”
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
”Portofelul” lui Orban. Magyar: ”Nu poate scrie, nu poate citi, dar a ajuns de cinci ori mai bogat decât familia regală britanică”
antena3.ro
image
Scenarii înainte de votul PSD privind ieșirea de la guvernare. "Grindeanu și Bolojan au nevoie unul de altul"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Planta care revine în atenţia agricultorilor. Producţia va creşte cu peste 60% anul acesta în România. Are multe avantaje
playtech.ro
image
Cât costă, de fapt, să vezi semifinala UCL de la Paris. Transport, cazare și bilete la meci. PSG își așteaptă adversara – Bayern Munchen sau Real Madrid
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Pensionarii speciali, protejați și de CSM. Guvernul așteaptă un aviz de trei săptămâni ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
image
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson