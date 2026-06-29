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Veste mare pentru firme și contabili în 2026: Ministerul Finanțelor taie din birocrație și elimină o raportare obligatorie

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Companiile din România nu vor mai fi obligate să depună raportările contabile semestriale la 30 iunie în anul 2026, după ce Ministerul Finanțelor a decis eliminarea acestei cerințe administrative, în cadrul unui demers de simplificare și reducere a birocrației fiscale, fără a afecta însă obligațiile de raportare anuală.

Cineva face calcule în timp ce studiayă nişte grafice
Firmele scapă de raportările contabile semestriale în 2026. Foto arhivă

Ministerul Finanțelor elimină, pentru anul 2026, obligația operatorilor economici de a întocmi și depune raportări contabile semestriale la 30 iunie. Decizia face parte dintr-o abordare orientată spre simplificare și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul economic, fără a afecta obligațiile de raportare anuală prevăzute de lege.

Măsura vizează operatorii economici aflați în aria de reglementare a Ministerului Finanțelor și reduce o obligație administrativă care, în ultimii ani, presupunea transmiterea unor raportări contabile suplimentare față de situațiile financiare anuale.

„Firmele au nevoie de reguli clare și de mai puține obligații administrative care consumă timp, fără să aducă valoare reală. Pentru anul 2026, eliminăm raportarea contabilă semestrială, fără să afectăm raportarea anuală prevăzută de lege. Este o măsură simplă, dar necesară: mai puțină birocrație pentru mediul economic și o relație mai predictibilă între companii și administrația fiscală”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991, Ministerul Finanțelor poate solicita depunerea unor raportări contabile și la alte perioade decât cea anuală, în timpul exercițiului financiar, pentru entitățile care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 de euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent.

Măsura se aplică pentru anul 2026. Pentru anii următori, necesitatea raportării contabile semestriale va fi reanalizată de autoritățile implicate în procesul de raportare contabilă.

Raportările contabile semestriale erau utilizate pentru monitorizarea activității economice în cursul anului și erau solicitate doar anumitor operatori economici, în special celor care depășeau un anumit prag de cifră de afaceri, precum echivalentul a 1 milion de euro la finalul exercițiului financiar precedent.

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