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România primește undă verde de la Comisia Europeană pentru capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare cu 1 miliard de euro

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Comisia Europeană a aprobat măsurile notificate de Ministerul Finanțelor pentru consolidarea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), deschizând astfel calea pentru majorarea capitalului instituției cu până la 1 miliard de euro, prelungirea garanției de stat până la 31 decembrie 2032 și extinderea mandatului băncii către noi domenii considerate strategice pentru economia europeană.

Bancnote euro
Banca de Investiții și Dezvoltare, capitalizată cu până la 1 miliard de euro. Foto arhivă

Decizia întărește rolul României în utilizarea instrumentelor financiare moderne pentru susținerea investițiilor publice și private.

Majorarea de capital include o contribuție de 100 de milioane de euro finanțată prin Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), ceea ce va permite Băncii de Investiții și Dezvoltare să își extindă capacitatea de finanțare și să mobilizeze resurse suplimentare în economie prin credite, garanții și alte instrumente financiare.

Aceste resurse vor putea fi direcționate atât către sectorul privat, cât și către autoritățile publice, în contextul în care România încearcă să accelereze investițiile în infrastructură, inovare și competitivitate economică.

Un pas în consolidarea finanțării publice pentru investiții strategice

Decizia Comisiei Europene este prezentată de autorități drept un pas important în întărirea capacității României de a atrage și mobiliza capital pentru proiecte de dezvoltare.

Într-un context european în care investițiile în competitivitate, digitalizare, securitate economică și infrastructură sunt accelerate, consolidarea BID oferă statului un instrument suplimentar pentru finanțarea proiectelor considerate strategice.

Banca de Investiții și Dezvoltare devine astfel un element central în arhitectura de finanțare publică, cu rol de a completa piața financiară privată și de a sprijini proiectele care întâmpină dificultăți în accesarea creditării comerciale.

Nazare: „România are nevoie de instituții capabile să mobilizeze capital acolo unde creează valoare”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că decizia Comisiei Europene confirmă soliditatea modelului instituțional al băncii și relevanța sa în arhitectura financiară europeană.

„Investițiile reprezintă fundamentul dezvoltării economice și al competitivității României. Prin decizia de astăzi, Comisia Europeană confirmă că banca națională de dezvoltare a României este construită pe un model solid, compatibil cu normele europene, iar consolidarea capitalului său oferă statului un instrument financiar mai puternic pentru susținerea investițiilor strategice. Într-o Europă care investește tot mai mult în competitivitate, inovare, infrastructură și securitate economică, România trebuie să dispună de instituții capabile să mobilizeze capital acolo unde acesta generează cea mai mare valoare pentru economie și societate”, a declarat Alexandru Nazare.

Oficialul a arătat că întărirea BID se înscrie în direcția generală a Uniunii Europene, unde băncile naționale de dezvoltare joacă un rol tot mai important în finanțarea tranzițiilor economice și în reducerea decalajelor de investiții.

Mandat extins: de la infrastructură la industrii strategice

Prin decizia aprobată de Comisia Europeană, mandatul Băncii de Investiții și Dezvoltare este extins către noi domenii economice considerate prioritare la nivel european.

Pe lângă infrastructură, energie regenerabilă, digitalizare, inovare și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, banca va putea finanța investiții în sectoare precum apărare, producție de înaltă tehnologie, industrii bazate pe cunoaștere și securitate cibernetică.

Guvernul României a aprobat înființarea Băncii de Investiții și Dezvoltare

Această extindere reflectă tendința mai largă a Uniunii Europene de a orienta finanțarea publică și semi-publică către domenii cu valoare adăugată ridicată, considerate esențiale pentru competitivitatea economică pe termen lung.

O bancă de dezvoltare construită în mai puțin de doi ani

În mai puțin de doi ani de la operaționalizare, Banca de Investiții și Dezvoltare a devenit un actor activ în ecosistemul financiar românesc.

Instituția a lansat programe de garantare destinate întreprinderilor mici și mijlocii și sectorului public, a dezvoltat parteneriate cu principalele bănci comerciale din România și a început implementarea unor instrumente financiare finanțate din fonduri europene.

BID gestionează sau implementează inclusiv instrumente din Fondul pentru Modernizare și Fondul pentru o Tranziție Justă, contribuind astfel la canalizarea resurselor europene către economia reală.

Mai mult spațiu de finanțare pentru investiții pe termen lung

Prin majorarea capitalului, banca își va extinde capacitatea de intervenție în economie și va putea susține un volum mai mare de investiții în sectoare strategice.

Autoritățile subliniază că o bancă de dezvoltare capitalizată adecvat nu înseamnă doar resurse proprii mai mari, ci și capacitatea de a atrage finanțări suplimentare din piață, multiplicând astfel impactul investițiilor publice.

Acest efect de levier este considerat esențial în contextul în care România urmărește accelerarea proiectelor de dezvoltare și valorificarea fondurilor europene disponibile.

Acces extins către domenii strategice și noi priorități europene

Extinderea mandatului aprobată de Comisia Europeană permite Băncii de Investiții și Dezvoltare să susțină investiții în domenii considerate critice pentru viitorul economic al Uniunii Europene.

Pachetul 3: O parte din pensiile private, investite în sectoare de creștere economică. BID va primi 1 miliard de lei

Pe lângă sectoarele tradiționale, banca va putea finanța proiecte din apărare, tehnologii avansate, industrii intensive în cunoaștere și securitate cibernetică, reflectând noile priorități europene în materie de competitivitate și autonomie strategică.

În paralel, prelungirea garanției de stat până la finalul anului 2032 oferă stabilitate pe termen lung pentru activitatea instituției și pentru planificarea investițiilor.

România își aliniază instrumentele financiare la nivelul UE

Comisia Europeană a subliniat rolul băncilor naționale de dezvoltare în susținerea competitivității economice și în reducerea decalajelor de finanțare dintre statele membre.

Prin această aprobare, România își consolidează capacitatea de a utiliza instrumente financiare moderne pentru mobilizarea investițiilor și pentru valorificarea fondurilor europene, într-un context în care presiunea pe bugetele publice rămâne ridicată.

Ministerul Finanțelor își propune să continue dezvoltarea Băncii de Investiții și Dezvoltare ca instrument strategic al statului, cu obiectivul de a atrage capital suplimentar și de a sprijini proiecte cu impact economic ridicat, în domenii considerate esențiale pentru creșterea competitivității, productivității și rezilienței economiei românești.

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