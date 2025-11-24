Vânzari bunuri imobile

Vânzari bunuri imobile0
Societatea Unicom HOLDING S.A. dorește vânzarea următoarelor bunuri imobile:
1. -teren arabil extravilan în suprafata de 5.000mp (din măsurători cadastrale nr. 5.016 mp)- înscris în CF nr. 68543 al comunei Tunari, situat administrativ în comuna Tunari, județul Ilfov;
2. -teren extravilan în suprafață de 30.490mp– imobil înscris în CF nr. 30685 din Comuna Sinești, situat administrativ în Comuna Sinești, tarla 9/1, parcela 54, județul Ialomița;
3. -teren intravilan arabil în suprafață de 30.000mp, având nr. Cad. A3145/1/19, înscris în C.F. nr. 403576 a localității Recaş, situat în intravilanul extins al orașului Recaș, jud. Timiș;
4. -teren intravilan în suprafață de 5.000mp, situat in intravilanul localității Făgăraș, str. T. Vladimirescu, fn-DN1, lângă benzinăria ”Mija”, jud. Brașov, având CF 100057- Făgăraș;
5. -teren intravilan în suprafață de 630mp, având nr. CF 50602 Deda, Reghin, jud. Mureș, în teren intravilan în suprafață de 790mp, având nr. CF 50603 Deda, Reghin, jud. Mureș, teren intravilan în suprafață de 700mp, având nr. CF 50601 Deda, Reghin, jud. Mureș, teren intravilan în suprafață de 3.680mp, având nr. CF 50600 Deda, Reghin, jud. Mureș.
Pentru detalii suplimentare: 0749.232.300, mihaela.seclaman@unicom-group.ro.