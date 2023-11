USDA estimează că producția de zahăr a UE se va majora cu 3% pâna la finalul anului comercial

Producţia de zahăr în Uniunea Europeană este aşteptată să crească cu 3% în sezonul 2023/2024, dat fiind faptul că zona de Est a blocului comunitar a înregistrat o recoltă consistentă de sfeclă de zahăr în zona de Est a blocului comunitar va contracara scăderea producţiei în Franţa, a estimat marţi Departamentul american al Agriculturii (USDA).

Potrivit USDA, producţia de sfeclă de zahăr a UE ar urma să ajungă la 15,5 milioane de tone, impulsionată de creşterea suprafeţelor cultivate cu sfeclă de zahăr în Polonia, cu 19%, în România, Slovacia, Ungaria şi Spania. În schimb, în cazul Franţei, suprafeţele cultivate cu sfeclă de zahăr au fost reduse din cauza îngrijorărilor cu privire la chimicalele interzise.

Uniunea Europeană este al treilea mare producător de zahăr, după Brazilia şi India, iar potrivit USDA blocul comunitar este şi al cincilea mare importator. În sezonul 2023/24 importurile de zahăr ale UE ar urma să scadă cu 500.000 de tone, până la 2,5 milioane de tone.

La nivel global, USDA estimează că producţia de zahăr se va situa la 183,5 milioane de tone în sezonul 2023/24, cu 8,2 milioane de tone mai mult decât în sezonul 2022/23. USDA se aşteaptă la o producţie solidă de zahăr în Brazilia, de 41 milioane de tone, precum şi la o producţia bună în India, un punct de vedere care diferă de alte estimări. Potrivit USDA, producţia de zahăr a Indiei va fi de 36 milioane de tone, cu patru milioane de tone mai mare decât în sezonul precedent.

Anul acesta, și România a reînceput producția de zahăr din sfeclă

Mihaela Neagu, unul dintre investitorii români care au achiziționat Fabrica de Zahăr din Luduș, spune că după reînceperea producției, la începutul lunii octombrie, primele pachete de zahăr deja au apărut în magazine. Zahărul românesc poate fi găsit pe raft în ambalaje inscripționate cu brandul „Bod”.

„Am cumpărat două fabrici de zahăr, una este cea de la Bod şi sunt coacţionar şi aici, la Luduş. Am stabilit că voi ieşi pe piaţă cu brandul de la Bod, care este unul de la 1889, ţinând cont de faptul că în Luduş nu am maşini de ambalat, am băgat foarte mulţi bani în dezvoltarea brandului şi nu cred că voi renunţa la el curând. Zahărul îl găsiţi cu tricolorul pe pungă, este produs aici, la noi. Am început să livrăm de lunea trecută, sunt companii care cumpără (...) Pentru că anul acesta facem o cantitate mică, vrem să-l dăm total către populaţie. Bineînţeles că şi în industrie o să meargă o parte, dar aşa cum am setat acum reţeta şi cum ne-am dori noi, este doar către populaţie”, a declarat Mihaela Neagu, într-o conferinţă de presă ținută pe data de 4 octombrie 2023.