Un cunoscut lanț de fast-food oprește și în România vânzarea meniului pentru copii

Un lanț de restaurante fast-food din Finlanda și țările Baltice, care a intrat pe piața din România în urmă cu doi ani, a anunțat marți că oprește de la vânzare meniul pentru copii.

Vânzările de meniuri pentru copii vor fi sistate în primăvara anului 2026, în toate țările în care Hesburger operează. Schimbarea are scopul de a consolida responsabilitatea lanțului și, în același timp, de a anticipa viitoarele modificări în marketingul adresat copiilor.

„Meniurile pentru copii și produsele auxiliare fac parte din istoria Hesburger de mai bine de 30 de ani, dar acum, după o analiză atentă, este momentul să ne actualizăm activitățile în stilul contemporan. Sperăm că toți consumatorii vor înțelege obiectivul din spatele schimbării: alegeri mai sustenabile pentru familie”, spune Ieva Salmela, Director of International Communications and Marketing.

Într-un an, Hesburger a desfășurat șase campanii dedicate meniurilor pentru copii. Un total de 500.000 de produse auxiliare per campanie au fost achiziționate în toate țările în care lanțul își desfășoară activitatea, pentru un cumul de aproximativ trei milioane pe an. Produsele auxiliare din cadrul campaniilor au oferit o gamă largă de activități pentru copii, ce le-a permis să petreacă mai mult timp cu acestea. Printre produsele auxiliare din meniurile pentru copii s-au numărat, de exemplu, jocuri de societate, coardă de sărit și kit-uri de lucru manual.

Potrivit reprezentantei Hesburger, popularitatea produselor auxiliare pentru mesele pentru copii a scăzut în ultimii ani – tot mai mulți clienți optează pentru mini-înghețată, în detrimentul produsului auxiliar.

Toate campaniile convenite vor fi desfășurate până la sfârșitul anului 2025, iar toate produsele auxiliare disponibile în stoc vor fi vândute până la final.

Hesburger continuă să furnizeze servicii pentru familii, cum ar fi zona de joacă pentru copii, din restaurante. Hamburgerul, care a făcut parte din meniul pentru copii împreună cu opțiunea de meniu, rămâne în selecția de produse Hesburger, în viitor fără opțiunea de produse auxiliare.

În luna aprilie a.c., brandul finlandez anunța că operează deja opt locații în țara noastră și are ca obiectiv atingerea a 12 restaurante până la sfârșitul anului 2025.