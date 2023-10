Turismul românesc ajunge trepat la nivelul de vânzări de dinaintea pandemiei

Vânzările pachetelor de vacanță în acest an au ajuns aproape de nivelul înregistrat înaintea pandemiei, potrivit mai multor agenții de turism, care susțin că prețurile sunt mult mai mari decât în 2019.

Sunt chiar şi cazuri în care vânzările au crescut cu 200% în acest an faţă de 2019, în urma unor strategii de marketing adaptate perioadei de pandemie.

„La noi este o situaţie excepţională, pentru că noi înregistrăm o creştere de peste 200% faţă de 2019. În perioada pandemiei noi am ales ca strategie de promovare să desfăşurăm în continuare campanii de marketing, fie ele si adaptate vremurilor în care trăiam. Într-adevăr turismul este afectat de tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial şi au existat evenimente care au influenţat vânzările, cum ar fi războiul sau pandemia. Am fost nevoiţi să ne adaptăm şi să venim în întâmpinarea nevoilor turiştilor cu condiţii de înscriere mai avantajoase, chiar dacă noi către partenerii externi aveam unele mai rigide. După perioada pandemiei am putut observa reîntorcerea obiceiului turiştilor de a achiziţiona vacanţe în perioada de early booking”, a declarat Mădălina Balaiban, proprietarul agenţiei Hello Holidays.

Dezvoltarea unor pachete de vacanţă în ţară sau străinătate în perioada pandemiei a dus la creşterea vânzărilor, chiar dacă în acel interval condiţiile de călătorie impuneau foarte multe reguli.

„Tot în perioada pandemiei am dezvoltat şi tipul de produs "România de Poveste", circuite în România şi am mărit numărul de excursii de o zi, "O zi cât o vacanţă" pentru această destinaţie. Noi în pandemie am realizat şi foarte multe circuite în Europa, respectând condiţiile de călătorie cerute de fiecare ţară, la care au participat şi turişti vaccinaţi, şi nevaccinaţi. În perioada respectivă mulţi erau dornici să călătorească şi şi-au asumat să facă toate testele necesare pe tot parcursul călătoriei”, a adăugat Mădălina Balaiban.

Directorul de vânzări al agenţiei Mix Tour din Braşov, Claudia Simion, afirmă că preţurile pachetelor turistice în 2023 sunt mult mai mari în comparaţie cu perioada de dinainte de pandemie.

„Eu zic că ne apropiem de 2019 ca volum de vânzări şi uşor în creştere faţă de anul trecut. Dintre cele mai cerute vacanţe au fost cele clasice, Turcia şi Grecia. În ceea ce priveşte preţurile, au explodat comparativ cu 2019. Pe toate destinaţiile creşterile au fost semnificative şi cu toate astea se merge în vacanţă. Nu pot să-mi dau seama exact ca procent cu cât au crescut, dar toate s-au scumpit. Turcia a devenit mai scumpă, Grecia la fel. Noi am avut ca noutate charterele de Braşov şi au mers foarte bine”, a spus Claudia Simion.

Agențiile de vânzări sunt responsabile pentru „reînvierea” turismului global

Dar creşterea vânzărilor de vacanţe nu este neapărat o urmare a alocării unor sume mai mari pentru călătorii de către români, ci a implementării unui sistem flexibil de plată adoptat de agenţii. „Am găsit o soluţie după pandemie, să ne ridicăm, pentru că noi am fost cei mai îngenuncheaţi pe perioada pandemiei. Toată lumea ştie, noi n-am mişcat nimic doi ani. Apoi oamenii erau reticenţi, ar fi vrut să plece dar se gândeau că se mai întâmplă ceva, vremurile încă erau nesigure, nu era nimic stabil. Oamenii nu voiau să-şi blocheze banii din nou şi tour-operatorii s-au gândit şi noi am preluat politica lor: Ok, oamenii sunt temători, hai să-i facem să nu mai fie. Hai să luăm nişte avansuri la înscriere mici ca omul să nu aibă teamă că are sume mari blocate şi să treacă mai uşor în cazul în care se întâmplă iarăşi să nu se mai poată pleca, să nu mai simtă în buzunar o gaură mare pentru vacanţă. Early booking-urile până în pandemie se plăteau 100%, pentru că erau pachetele cu cele mai mare reduceri. După pandemie ce s-au gândit tur-operatorii? Haideţi să-i dăm posibilitatea să-şi ia un pachet avantajos din iarnă, dar îi percepem un avans minim, care a fost între 5 şi maximum 20% în aceşti doi ani după pandemie. Şi revenirea a fost spectaculoasă chiar dacă pachetele au fost mai scumpe faţă de anii trecuţi. Oamenii au plecat în vacanţă, i-a ajutat sistemul de acesta de early booking. Momentan suntem în revenire şi până să ne revenim complet o să mergem pe sistemul ăsta, cumva mai flexibil pentru turist”, a explicat Claudia Simion.

Românii au devenit după pandemie mai chibzuiţi în ceea ce priveşte achiziţionarea de pachete turistice şi sunt interesaţi de ofertele din perioada de early booking.

„Vânzările în agenţie au crescut considerabil în acest an comparativ cu anii anteriori. Comparativ cu anul 2019, putem spune că suntem aproape de a atinge acel nivel al vânzărilor, suntem la 80-90%. Dar asta nu înseamnă că românii au mai mulţi bani, ci sunt mai chibzuiţi. Vin sa facă rezervările în early booking, plătesc un avans de 10-20% şi restul achită înainte de plecare. Există o discrepanţă mare între primul trimestru, când se vinde early booking şi restul anului”, a declarat Flavia Protopopescu, directorul unei agenţii de turism din Bucureşti.

Conceptul de „city-break”, mai popular printre români

În ceea ce priveşte creşterea preţurilor comparativ cu 2019, Protopopescu afirmă că aceasta se situează în jurul a 30 de procente: „Comparativ cu 2019 tarifele au crescut în medie cu 20-30 %, acum depinde şi despre ce destinaţii vorbim. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate anul acesta pe destinaţiile din Turcia, preponderent Antalya. Dar cu toate problemele pe care le-a avut Turcia anul acesta, cererea a rămas constantă, Turcia se cere în continuare. În acelaşi timp, putem spune că s-a revenit la destinaţiile din 2019, cu un accent mai mare în vara aceasta pe Spania, Italia, Cipru şi Tunisia. În ceea ce priveşte Grecia pentru noi a mers la fel de bine ca şi în anii anteriori pandemiei. Pentru sezonul acesta a crescut cererea şi pentru destinaţiile exotice cum ar fi Indonezia sau Bali, mai ales că a fost ridicată obligativitatea vaccinării. De asemenea a crescut cererea pentru pachetele de city brake. În ceea ce priveşte turismul intern, pot spune că vânzările sunt oarecum constant”.

„Comparativ cu 2019, suntem mai jos în privinţa vânzărilor, undeva la 70%, dar nu am tras încă o linie. Dar au mers foarte bine, chiar şi comparativ cu anul trecut. Toată lumea este dornică să plece, pentru că au fost acei ani în care au stat în casă cu panica pandemiei. Ca destinaţie cel mai bine au mers Turcia şi în Grecia, chiar dacă s-au scumpit”, a afirmat Alina Deaconu, manager al agenţiei Dream Travel din Sibiu.

Managerul general al Ecovoyage, Luminiţa Matei, a afirmat că 2023 l-ar cataloga drept cel mai dificil an din ultima perioadă şi ca profit agenţia s-ar situa undeva la jumătate din 2019: „După pandemie am avut o pierdere mare cu o agenţie care a dat faliment, un tur-operator grec foarte puternic. Eu spun că turismul şi-a revenit şi pentru simplul fapt că turiştii sunt foarte dornici de a călători şi nu se cumpără doar Grecia şi Bulgaria, se cumpără şi exoticele foarte mult. La noi, 2019 a fost un an foarte bun şi anul acesta l-aş cataloga drept cel mai dificil an în 17 ani de turism. Au fost anulări, turişti dubioşi, care se înscriau, apoi anulau, îşi mutau datele, epuizant an, nu doar foarte greu. Şi ca profit nu cred că sunt undeva la 50% din 2019”.

O altă tendinţă a turiştilor români în ultima perioadă este ocolirea agenţiilor de turism şi rezervarea on-line a vacanţelor, direct la hotelieri sau la apartamente private. "Nu suntem încă la nivelul din 2019 ca vânzări, pentru că noi nu avem clienţi cu bani foarte mulţi, mă zbat să găsesc oameni pe acest tip. În plus am avut foarte mulţi turişti seniori, cărora pur şi simplu le este frică să mai plece. În plus, mai sunt tinerii care nu mai vor să meargă în vacanţe prin agenţie de turism şi aleg varianta internetului. Mai avem până să ne apropiem de nivelul lui 2019, suntem undeva pe la 80-90%", a afirmat Mihaela Popa, manager al agenţiei de turism Mihai As.

Potrivit unui studiu al Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO) - agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), turismul global este pe cale să recupereze până la finalul anului 2023 între 80% şi 95% din numărul de vacanţe la nivel global.