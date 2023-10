Când e cel mai bun moment pentru a rezerva ieftin vacanța mult visată. „Așa am rezolvat două sejururi la preț de unul”

Sezonul vacanțelor estivale s-a închis în urmă cu mai puțin de două luni, dar mulți se gândesc de pe acum la următorul concediu. Și cum inflația scumpește inclusiv turismul, nu puțini sunt cei care și-ar rezerva de pe acum biletele.

Românii au prins gustul promoțiilor Early booking, care aduc garanția că o vacanță rezervată devreme, cu luni bune înainte, înseamnă o economie consistentă. În ultimii ani, mai multe agenții de turism s-au specializat în astfel de oferte, care pot fi cu până la 40-50% mai ieftine, la fel cum ofertele de ultim moment, last minute sunt și ele mult mai accesibile. Însă ofertele early booking au avantajul predictibilității, motiv pentru care sunt și mai căutate.

Cu toate acestea, mulți turiști, din România și nu numai, se întreabă care e cel mai bun moment pentru a-și rezerva vacanța mult visată. Iar aici opiniile pot să difere, așa cum s-a convins o tânără care s-a interesat pe grupul de Facebook Forum Turcia când ar trebui să-și rezerve concediul.

„Early booking. Când? Aș vrea păreri despre când e cel mai ieftin de rezervat/achitat. Am tot citit aici pe grup că noiembrie ar fi cu târg, dar am auzit o părere că în ianuarie e mai ieftin. Deci help”, a scris ea.

Noiembrie, cea mai bună lună pentru a face rezervări

De aici a pornit o întreagă dezbatere, iar internauții au venit fiecare cu opiniile lor, dar și cu argumente și contraragumente.

„Anul trecut am luat în noiembrie pentru anul acesta. Același hotel în ianuarie era cu 1.000 de euro mai mult. Acum am găsit niște oferte ok la preț și îmi e teamă că dacă mai aștept până în noiembrie, vor fi mai scumpe”, a scris cineva.

„Aceeași problema și la noi. Nu știm dacă să mai așteptăm sau nu”, s-a întristat alt internaut. „În ianuarie am achiziționat anul acesta, a fost mai scump cu 200 euro ca noiembrie anul trecut”, a fost o altă confirmare.

„În timpul târgului de turism din 9-12 noiembrie este cel mai propice moment de a cumpăra vacanțe! Eu așa fac de 10 ani!”, a fost un alt sfat. „De unde cumpărați, de la târg sau agenții online?”, a fost prima întrebare.

Două concedii la preț de unul.

„Până la târg caut pe site-ul fiecărei agenții cel mai bun preț, dar nu la agenții, mărunte, nici foarte ieftine pentru că se poate da greș. Bineînțeles îmi aleg hotelul pentru anul viitor. Liu Resort pentru sfârșitul lui mai și Mylome Luxury pentru început de octombrie. Este prima dată când facem așa. Până acum mergeam în august, dar e foarte cald și foarte scump. Așa vom plăti aproape cât plăteam pe un sejur în august peentru două, în mai și octombrie, iar pe perioada târgului cumpărăm ori de la târg fizic ori on-line, dar plătim fizic nu cu cardul on-line”, a scris altcineva.

Altcineva a atras însă atenția că prețuri și mai mici au fost luna trecută, când sezonul estival de abia se închidea. „Început de septembrie rezervat, acum e cu 120 de euro mai mult”, a venit „verdictul”, susținut și de alți internauți. „Eu am luat acum, am găsit oferte foarte bune, cred că se vor scumpi de luna viitoare.”

Cât de sigure sunt concediile în contextul războiului din Israel

„În perioada târgului de turism din București! Atunci sunt cei mai mulți tour-operatori cu reduceri consistente!”, a fost alt sfat. „În noiembrie este târgul de călătorii cu reduceri suplimentare pe toată durata târgului. În decembrie și ianuarie sunt așa numitele «early booking» de asemenea cu discount pentru achitarea avansului înainte de 31 ianuarie, iar diferența cu 30 zile înainte de plecare! Însă, există posibilitatea de a găsi bilete ieftine și cu 30 zile înainte de plecare, dacă nu se vând toate biletele unui resort, aici însă vă asumați riscul de a nu mai găsi în orice locație. Așadar, vreți să găsiți discount sigur - decembrie si ianuarie! Discounturi mai mari pe durata târgului, dar vă cer toți banii în avans de obicei! Indiferent cum, Turcia nu dă greș... Vacanțe plăcute!”, s-a arătat convins un alt membru al grupului.

Alții s-au arătat îngrijorați de contextul geopolitic al momentului, în care pare că nu mai există niciun fel de garanții, iar liniștea pare de domeniul trecutului.

„E «safe»? În contextul războiului din Israel ? Libanul amenință cu un război mondial dacă Israel ataca Fâșia Gaza”, a întrebat cineva. „Din pacate, nimic nu e «safe» în prezent”, i-a răspuns imediat altcineva.