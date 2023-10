Renunță bulgarii la all-inclusive? Ce spun hotelierii

Informația potrivit căreia mulți hotelieri de pe litoralul bulgăresc vor renunța la servicii all inclusive a stârnit reacții în rândul agențiilor de turism care oferă astfel de vacanțe.

”Hotelierii de pe litoralul bulgăresc își vor menține intacte serviciile all inclusive pentru sezonul estival viitor. Informația potrivit căreia mulți hotelieri de pe litoralul bulgăresc vor renunța la servicii all inclusive este nefundamentată”, a informat luni Iri Travel.

Potrivit reprezentanților agenției, se întâmplă extrem de rar ca un hotel să renunțe la oferta all inclusive, adoptată cu succes mai ales de către hotelurile de 3 și 4 stele.

La ora actuală, pe litoralul bulgăresc sunt peste 200 de hoteluri cu servicii all inclusive sau ultra all inclusive. Cele mai căutate sunt hotelurile din stațiunea Nisipurile de Aur, urmate de cele din Sunny Beach și Obzor. Turiștii din România optează în special pentru vacanțe la hoteluri de 4 și 5 stele cu servicii all inclusive sau ultra all inclusive.

”Agențiile de turism au deja contracte ferme pentru litoralul bulgăresc, sezonul estival 2024. Am început să promovăm ofertele early booking, cu reduceri de până la 40%, iar serviciile all inclusive rămân neschimbate. All inclusive reprezintă marele avantaj al litoralului vecin. Există și hoteluri, mai ales cele de 5 stele, care nu oferă servicii all inclusive, dar marea majoritate a hotelurilor de pe riviera bulgărească oferă acest tip de servicii și nu va renunța niciodată. Asta caută românii, asta caută și turiști din multe alte țări”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

IRI Travel a înregistrat, în sezonul estival 2023, o creștere de 53% a vânzărilor pentru litoralul bulgăresc, față de anul precedent. Ofertele tip early booking pentru sezonul 2024 sunt deja disponibile în sistemele de rezervare, iar turiștii au început să rezerve. Reducerile pentru rezervările efectuate până la 30.11/31.12 (în funcție de hotel) variază între 20% și 40%. Ca și în 2023, consultanții IRI Travel se așteaptă ca majoritatea rezervărilor pentru sezonul 2024 să fie efectuate în cadrul programului early booking, oferind turiștilor tarife cu reduceri semnificative și opțiuni excelente în cele mai bune hoteluri.