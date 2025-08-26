Tranzacție de peste 10 milioane de euro în industria uleiurilor vegetale. Cel mai mare producător bulgar din domeniu cumpără Argus

Fondul de investiții Infinity a ajuns la un acord pentru vânzarea a 91,42% din acțiunile deținute la producătorul de uleiuri vegetale Argus Constanța către compania bulgară Buildcom EOOD, afiliată Oliva AD – cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților române de reglementare.

Prețul final pe acțiune va fi calculat în funcție de poziția financiară a companiei la o dată stabilită, raportată la o valoare a întreprinderii de 14,5 milioane de euro.

Estimările actuale indică un preț de aproximativ 1,85 lei pe acțiune, ceea ce ar ridica valoarea totală a tranzacției la peste 10 milioane de euro, informează Profit.ro.

Argus Constanța, înființată în 1943 ca societate privată cu capital românesc, a fost naționalizată în 1948 și reorganizată în 1990 ca societate pe acțiuni sub denumirea de Argus.

Buildcom EOOD, fondată în 1994, este una dintre cele mai mari companii bulgare din comerțul internațional cu produse agricole și face parte din grupul Oliva AD.