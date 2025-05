Dezamăgiți, speriați de ziua de mâine, cei mai mulți cu portofelul gol și speranțe puține. Așa sunt unii dintre românii care spun cu hotărâre că vor merge duminică, 14 mai 2025, la vot. O altă parte a României rămâne tăcută și evită discuțiile. Între ei, cei convinși că votul nu schimbă nimic.

Un electorat la antipozi au întâlnit reporterii „Adevărul” cu doar câteva zile înainte de alegeri, când lupta celor doi candidați rămași în cursă se dă pentru fiecare vot. O situație oarecum asemănătoare celei din turul I al alegerilor anulate de anul trecut, atunci când surpriza uriașă a venit după numărarea voturilor. De data aceasta segmentul „suveranist” este cel care nu se sfiește să-și afișeze opțiunea și să-și spună cu năduf nemulțumirile. O altă parte importantă a electoratului alege tăcerea.

Am stat de vorbă cu oamenii din două județe care, pentru multă vreme, au fost „roșii”. Unul se află la granița de nord, Botoșani, celălalt la sud, Olt. Oamenii, la fel de dezamăgiți, de împovărați de nevoile de zi cu zi și de lipsiți de speranță că politicienii vor face ceea ce spun în campanii.

„Fură tot ăștia, își măresc salariile”

Pe cât de mici le sunt veniturile și de numeroase nevoile, pe atât de mare este nemulțumirea alegătorilor care vor ieși duminică la vot. „Au înghețat pensiile și au mărit salariile. Nicușor Dan nici să nu aud de el, că e un hoț! Mai degrabă mergem cu Simion, că femeia mea e bolnavă și era la grad accentuat și i-au scăzut ăștia pensia, de la Botoșani. I-au făcut pensie de 80 lei. Fură tot ăștia, își măresc salariile. Când i-au luat ăștia interviu lui Nicușor Dan a spus că el de la 24 de milioane a făcut 360 și ceva de milioane, că a mărit salariile la directori. Cum trăiește un om cu 80 de lei?! Să se schimbe tot, să li se înghețe lor salariile și să facă un salariu mediu pe economie, așa, la oamenii care sunt de rând”, este de părere un alegător din Darabani. Bărbatul este nemulțumit că s-au anulat în toamna trecută alegerile și că ex-președintele Klaus Iohannis nu a demisionat mai devreme.

„Mi-am pierdut speranța. Nu mai avem nicio așteptare, nimic. Suntem un popor dezbinat, suntem un popor vândut, suntem o colonie”, spune un alt bărbat, atunci când îl întrebăm ce așteptări are de la viitorul președinte. „Suntem vânduți, ca și oameni politici suntem vânduți”, continuă alegătorul.

Oamenii simt că alegerea pe care o au de făcut peste puține zile ne-a dezbinat. Își doresc „mai bine pentru viitorul micuților”, spun doi bunici care se uită cu dragoste la nepoata lor. Constată în schimb că ce ne stăpânește de ceva vreme încoace este „prea multă răutate”. „Nu merită să se împartă societatea, noi suntem un popor creștin și trebuie să mergem înainte creștinește, nu să mergem divizați. În Uniunea Europeană suntem. Nu trebuie să spună ăștia că ne scoate din UE, că aici suntem. Trebuie să fim creștini, să mergem la biserică și să credem în Dumnezeu”, mai spun cei doi cetățeni pe care i-am intervievat în Botoșani.

„Aici nu-ți trebuie lozinci”

Alte două doamne, pensionare, dezvăluie că își doresc de la un președinte să fie cinstit, însă nu au neapărat prea mari speranțe. De la cei doi candidați rămași în cursă așteptările nu sunt foarte mari, pentru că „niciunul nu-i bun de președinte”, spune una dintre femei. „Aici nu-ți trebuie lozinci, aici îți trebuie să știi economie, să știi... De lozinci sunt sătulă”, continuă femeia. Ce i-ar mai trebui președintelui ar fi un premier bun, mai spun doamnele.

De votat vor vota, așa cum au făcut-o întotdeauna. „Ne facem datoria, ce să facem?! Dacă abandonăm toți...!”, vine justificarea.

Pensionarele au altă opinie decât mulți alegători și spun că „de o perioadă nici chiar așa rău n-a fost”. „Toată lumea – vai, pensionarii, mor de foame! -. Iaca, nu mai mor de foame chiar, nu?!”, mai spun doamnele.

„S-au observat rezultate extraordinar de bune, dar pentru ei”

Un alt alegător, din Darabani, constată că pe măsură ce am înaintat în democrație calitatea celor care ne cer votul a scăzut. „S-au observat rezultate extraordinar de bune, dar pentru ei. Și de acum o să vină greul, că nu mai au pe cine să pună”, avertizează cetățeanul. Este fost inginer minier și are o pensie bună. Spune din start că nu are treabă cu politica, pentru că politicienii de astăzi sunt buni doar de făcut promisiuni și de aruncat cu vorbe mari. „Toată lumea s-a convins că nu există patriotism. Aaa, când ne referim la 1848, când ne referim la Horea, Cloșca și Crișan, da”, mai spune cetățeanul. Astăzi însă avem în politică oameni slab pregătiți, prin urmare nici rezultatele nu pot fi extraordinare. „Unul, nu dăm nume, a vândut vată pe băț la Buzău și a ajuns mare prim-ministru”, mai spune cetățeanul.

„Tineretul bun se duce la muncă în alte țări, că n-are cu ce aici”

Viața nu e văzută altfel nici în sudul țării. Și alegătorii de aici își doresc altceva. „Vreau o schimbare, vreau un bărbat tânăr și român. Aș vrea în primul rând noi, copiii și nepoții, să trăim în pace. Al doilea rând, na, ce mai merge”, își expune în câteva cuvinte așteptările o femeie din localitatea Icoana, din județul Olt. Are 71 ani și trăiește într-o comună liniștită, din care, ca peste tot în țară, tinerii au cam plecat. „Lumea a rămas puțină, tineri, copii, deloc. Tineretul bun se duce la muncă în alte țări, că n-are cu ce aici. Tineret mic de unde, cine să-l facă? La 70 de ani cine să-l facă? Toate-s grele, toate-s scumpe. E rău de ei și să stea, și să vină! Dacă aici mai găsesc ceva s-or mai întoarce, dacă nu, Dumnezeu cu mila, stau pe unde pot!”, spune cu amărăciune femeia. În ciuda vârstei, e la muncă în câmp, pentru că oricum nu are cine altcineva să se ocupe de palma de pământ cultivată cu porumb.

E mijlocul săptămânii, iar satul pare în adormire. „Doar mașini mai trec pe aici, aproape că n-ai cu cine să schimbi o vorbă. Eu stau aproape de primărie, dar nici cu angajații de acolo nu prea vorbesc, au treburile lor, vin și intră în primărie, stau în birouri, își fac ce treburi au”, mai spune femeia.

Nici primăria nu e prea animată. În fața clădirii, un câine care nu dă niciun semn că ar fi simțit prezența unor străini, iar pe bancă stă un bărbat cu nepotul. Așteaptă ca mama copilului să rezolve o problemă birocratică, spune că vine a șaptea oară pentru o semnătură. E tare nemulțumit bărbatul de tot ce se întâmplă.

„Ce președinte am avut până acum a fost vai de mama noastră! Dar o veni unul acum ca să țină și cu oamenii, să se vadă ceva pentru țara asta, că au distrus-o. Au distrus-o, au furat-o, au nenorocit-o de tot! Mai ales PSD-u’, PNL-u’, ăștia care numai ei au fost la putere. Să vină unu’, așa - hai să nu mai zicem că cu cine, că n-avem voie - să vină un președinte mai cu sânge în instalație, cum se zice, și să pună piciorul în prag, să dea în ei, că vin la primărie de șapte ori pentru o semnătură. Să vină un președinte ca să țină într-adevăr cu oamenii. Au terminat țara asta. Cu pile, cu tot felul de oameni, au terminat țara asta, toate instituțiile, dar oamenii au nevoie de ele. (..) Iohannis zece ani n-a făcut nimic. Băsescu, la fel. Ăștia doi au ținut țara pe loc de nu-și mai revine încă 25 de ani. Să vină un președinte din ăștia, unul ar fi bun, dar să vină un prim-ministru care într-adevăr să țină cu oamenii. Nu că el dă favoruri gratuite, dar să țină cu oamenii. Să-i mai dea jos. Turul doi, uitați-vă, dacă era, venea un președinte. Nu l-au mai lăsat pe Georgescu să vină la președinție ca să fie tot ei la putere, l-au terminat”, spune bărbatul.

În fața primăriei, la locul pentru afișaj au rămas, bine lipite cu scotch pe margini, doar afișele lui George Simion și câteva de-ale lui Daniel Funeriu, dar la cât de puțină lume se perindă pe aici aproape că nu le vezi rostul.

„Nu știu pe care să-l votez din ei doi, că amândoi sunt ageri”

La doar câțiva kilometri distanță, în orășelul Potcoava, totul e mult mai animat. Vizavi de primărie, în fața micului aprozar, când întrebi de alegeri discuțiile se înfiripă repede. Doar că oamenii nu vor să vorbească în fața camerei, le au pe ale lor, spun, nu mai vor și altele pe cap. Vor schimbare, vor „să fie mai bine în țară, să fie mai liniște, mai de toate, să avem de toate, să nu mai stăm să ne mai chinuim”. Toate sunt scumpe, mai spun oamenii, și doar unii au bani, alții se chinuie.

„Știți cât ia fetele astea? 2.300. Poți trăi o lună de zile cu banii ăștia?”, vine întrebarea. Nu contează cât de multe poate face sau nu președintele să le rezolve nevoile, e cert că trebuie o schimbare, susțin oamenii, chiar dacă „nu prea ai din ce alege”. „Acum, ce-o fi o fi, cu Dumnezeu înainte! Nu prea mai ai cu cine vota, că i-a scos pe ăia pe care trebuia să-i lase acolo”, susține o doamnă care va merge la vot, pentru că „și la spital dacă te duci te întreabă dacă ai votat, se uită pe buletin”.

Alți câțiva bărbați se odihnesc pe o bancă în micul părculeț din zonă. Sunt muncitori care lucrează la renovarea unei clădiri din apropiere. Trei spun că vor merge la vot, unul, care pare cel mai tânăr dintre ei, a decis să nu voteze, pentru că „oricum niciunul nu va schimba nimic”.

„Vrem o mică schimbare față de ce-a fost. În bine. Să nu mai fie costurile care sunt, prețurile așa de mari, salariile mici... Să mai încercăm și altceva”, prinde curaj unul dintre bărbați să vorbească. E convins că lucrurile se vor schimba, pentru că „gata, acum nu mai votează lumea pe zahăr și ulei, le-a ajuns!”.

La un magazin, doi bărbați stau de vorbă la o bere. Vor merge și ei la vot. Unul dintre ei alege să vorbească cu noi. Va merge la vot pentru că „așa a lăsat lumea, așa ne-a lăsat, să mergem la vot și să votăm partidu’ care e”, spune bărbatul. Recunoaște că nu știe cele două nume tipărite pe buletinul de vot, dar „nu scrie acolo?”, se bagă în seamă și cel de-al doilea bărbat.

În timp ce stăm de vorbă se apropie un pensionar. Mărturisește că încă n-a decis cui îi va da votul, dar știe clar ce ar vrea să schimbe. „Nu știu pe care să-l votez din ei doi, că amândoi sunt ageri. Deocamdată nu știu. Ce contează? Să facă liniște în țară, că fac ca ăla, te bate-n drum și nu te scapă nimeni. Înainte aveam trei milițieni și al dracu’ dacă sufla cineva. Te băgai sub podișcă. Acum stai de vorbă colea și te bate în fața lor. Eee, înainte erau alte legi, legile lu’ Ceaușescu nu le mai vedem noi...”, spune bărbatul. Până la sfârșitul discuției spune și către care dintre cei doi înclină totuși. „Cred că matematicianu’, sau cum îi zice”, dezvăluie pensionarul.

Pe măsură ce ne apropiem de orele prânzului, în zona primăriei începe furnicarul. „Vin să-și ia mâncarea, le dă primăria cantină socială. Au ajuns să facă și mofturi, că n-a fost fasolea nu știu cum, că nu știu ce au cârnații, că ce, pilaf de orez, nu altceva mai bun... Am ajuns să-i ținem pe bani și pe mâncare și să nu facă nimic, cam asta e țara în care trăim”, constată un cetățean care spune că încă nu are pensie, că n-a atins vârsta, are și puțini ani lucrați, a fost trimis în șomaj mai demult, iar acum crește animale și face eforturi să vândă produse să se poată descurca.

„Pe doamna aia de la Câmpulung, care spune la televizor, o votez”

Printre cei care așteaptă de luni până joi să primească mâncarea de la cantină, o femeie în vârstă. Spune că va merge la vot, pentru că știe de pe vremea când încă îi trăia mama că dacă nu se prezintă ia amendă. O votează „pe doamna aia de la Câmpulung, care spune la televizor”, dar rămâne un mister la care televizor a văzut-o, pentru că nu ar avea locuința branșată la rețeaua de curent electric. Pare mirată când aude că Lasconi nu mai e pe listă. „Nu mai e? Atunci pe Georgescu”. Nu mai e nici Georgescu? Atunci, „pe ăștia care erau afișați acolo, pe grafic”. Pe oricine ar fi, dar trebuie să voteze. „Vai de capul meu, păi eu am ajutoru’ social pe caz medical și se uită pe ștampilă. Dacă nu, ne dă amendă, de la 100 de milioane în sus. Unde-om mai pune duminică nu știu, că s-a umplut buletinu’”, mai spune femeia.

Alți doi cetățeni, un bărbat și o femeie, și-au rezolvat treburile la una dintre instituțiile din zonă și se pregătesc să plece spre casă. Femeia acceptă să stăm de vorbă și spune dintr-o răsuflare nu doar că va merge la vot, dar și care-i este opțiunea: „Ăla tânăru, țiganu', noi îi zicem țiganu;, e președintele nostru ăla”. „Ea zice de Simion”, o completează bărbatul. „Simionu' ăsta e tânăr, știe să vorbească, să asculte, e foarte cuminte. La televizor l-am văzut”, adaugă femeia. Cei doi vor vota duminică, pentru că vor „să fie liniște, să nu vină rusu’, să fie pace, să fie liniște, să iasă tineretul din pușcărie, să nu se mai certe, să nu se mai bată, să stea toată lumea liniștită, să nu mai plece copiii în Spania, că au rămas bebelușii acasă”.

Românii sunt așteptați din nou la vot duminică, 14 mai 2025, când se va desfășura turul II al alegerilor prezidențiale 2025. Pe buletinul de vot sunt două nume: Nicușor Dan, candidat independent, respectiv George Simion, candidatul AUR, cei doi obținând în turul I al alegerilor cele mai multe voturi.