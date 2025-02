Tot mai multe companii anunță concedieri în 2025. Altele cresc salarii „pe baza performanței angajatului”

Ponderea companiilor care previzionează o reducere a numărului de angajați în acest an a crescut la 11% în ianuarie 2025 de la 2% în ianuarie 2024, potrivit unui studiu de specialitate.

Deși per total piață sunt mai mulți angajatori (47%) care anticipează creșterea numărului de angajați, respectiv stagnare (42%), procentul companiilor care estimează reduceri de personal a crescut vizibil în acest an față de aceeași perioadă din 2024. Măsurile de majorare a fiscalității, luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar, precum eliminarea facilităților pentru IT, agricultură și construcții, dar și încetinirea creșterii economice naționale și a altor state au început să schimbe coordonatele pe piața muncii. În plus, mediul de afaceri se așteaptă la noi măsuri fiscale. Companiile resimt astfel o presiune tot mai mare pe bugete care se traduce în imposibilitatea compensării facilităților eliminate de stat, diminuarea procentelor de creșteri salariale pentru acest an și chiar reduceri de personal.

Topul sectoarelor de activitate în care se fac concedieri

La începutul anului 2024, sectorul de Retail, FMCG și Distribuție era singurul care menționa reduceri de personal de 14%, conform HR Barometru. În ianuarie 2025, acest sector continuă să estimeze reduceri de 17%, pentru acest an.

În 2025, apar în sondaj și alte sectoare care intenționează să facă reduceri de personal. Astfel, 45% dintre angajatorii respondenți din sectorul IT și telecom preconizează o reducere a numărului de angajați, iar 7% o stagnare a personalului, comparativ cu anul trecut, când niciun angajator din acest domeniu nu estima scăderi. Mai mult, 81% dintre respondenți estimau creșteri, iar 19% stagnare.

De asemenea, comparativ cu HR Barometrul din ianuarie 2024, când majoritatea companiilor (92%) din domeniul farma estimau creștere, iar restul de 8% stagnare, la ediția de la începutul acestui an, 22% dintre companiile din sectorul farmaceutic estimează o scădere a numărului de angajați.

Reduceri mai sunt estimate și în industria auto (22%), manufacturieră (15%) și servicii financiare (13%).

Majorări salariale mai mici în 2025

În ceea ce privește bugetul salarial, creșterile estimate la nivel de piață generală sunt de 7,3% în 2025 comparativ cu anul anterior, când procentul de majorare a fost de 11,6%. Majoritatea creșterilor salariale sunt influențate de performanța individuală a angajatului, urmată de performanța companiei și evoluția pieței. Doar unul din patru angajatori ajustează salariile sau acordă bonusuri pentru a reflecta inflația sau creșterea costului vieții.

Sondajul HR Barometru a fost realizat de PwC România în perioada 14 – 20 Ianuarie 2025, pe baza informațiilor furnizate de către 130 de companii participante din IT și Telecom - 22%, servicii externalizate - 17%, servicii financiare - 12%, produse industriale - 10%, Bunuri de larg consum, Distribuție - 9%, retail - 9%, farmaceutic 7%, auto - 7% și construcții - 2%.