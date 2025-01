IT-iștii nu mai sunt răsfățații pieței muncii: „Am aplicat la 255 de poziții deschise. Am burnout de la interviuri ratate”

IT-iștii erau, cu câțiva ani în urmă, răsfățații pieței muncii, cu salarii și condiții de muncă excelente. Situația s-a schimbat și mulți dintre angajații din domeniu își caută cu disperare, de luni de zile, un loc de muncă. Un clujean a trimis fără succes 255 de aplicații pentru o slujbă în IT.

Piața clujeană de IT, prima după București în ceea ce privește numărul de angajați, începe anul 2025 cu vești rele. Filiala din Cluj-Napoca a companiei Wolters Kluwer a trecut la concedieri.

„Am lucrat la WK câțiva ani, la început de ianuarie 2025 am fost anunțat că mi se desființeaza poziția. Alături de mine au fost mulți alți colegi, unii având și până la o vechime de 23 ani”, a scris un angajat al companiei expertului HR, Doru Șupeală.

Compania a admis că face concedieri, dar acestea vizează mai puțin de 2% din forța de muncă din Cluj, mai exact sunt vizate 10 persoane. În 2024, companiile ATOS, Game Loft și NTT Data au făcut disponibilizări.

Contextul nefavorabil la nivel global și eliminarea facilităților de către guvern prevestesc noi probleme în domeniu.

Și IT-iștii plâng, câteodată

Piața IT din România în general, și cea din Cluj în special, a avut, până în urmă cu câțiva ani un mare deficit de forță de muncă. Companiile au ajuns să-și „fure” angajații între ele oferindu-le salarii din ce în ce mai mari și condiții de muncă excepționale.

Astăzi situația este diferită. Vremurile au început să se schimbe în urmă cu doi-trei ani, 2024 fiind un an în care companiile au început să facă concedieri. Situația grea se pare că va continua și se va accentua în 2025.

Un IT-ist cu peste trei ani de experiență în dezvoltare software și tehnologii precum JavaScript, React, PHP, Laravel și SQL a împărtășit pe rețelele sociale o mărturie detaliată despre dificultățile întâmpinate în căutarea unui loc de muncă. În ultimele patru luni, el a căutat fără succes un loc de muncă.

Într-o perioadă de patru luni, specialistul a aplicat la 255 de poziții deschise, a primit 47 de refuzuri și a participat la 17 interviuri tehnice. În plus, a trimis între 150 și 200 de mesaje personalizate către recrutori pe LinkedIn. Cu toate acestea, procesul de recrutare s-a dovedit a fi mai dificil decât s-ar fi așteptat.

Până acum, situația este în felul următor, spune tânărul: 255 aplicații; 47 refuzuri, 17 interviuri tehnice, aprox. 150-200 de mesaje date pe LinkedIn către recrutori.

„Am avut un interviu pe 17 decembrie 2024, unde am discutat cu HR-ul, un specialist tehnic și un project manager. După două ore de interviu, PM-ul a plecat, părând plictisit. HR-ul mi-a spus pe 19 decembrie că le-a plăcut de mine și că voi mai avea o discuție cu clientul după 8 ianuarie. Deși am fost asigurat că discuția va fi una de cunoaștere, fără întrebări tehnice, clientul a decis să continue cu un alt candidat mai experimentat”, povestește IT-istul conform Știri de Cluj. Un aspect care l-a deranjat profund este tendința unor companii de a publica joburi care nu duc la angajări reale. „Văd joburi repostate lunar. Mi se pare că doar vor să dea de lucru HR-ului și să facă studii de piață, să arate că sunt o companie activă”, afirmă el.

„Acest ghosting este frustrant și demoralizant”

În plus, IT-istul aduce în discuție practica interviurilor „false”, organizate aparent pentru a testa piața sau pentru a colecta datele candidaților. „Am dat suficiente interviuri în care mi s-a spus că am trecut partea tehnică, dar apoi am fost ignorat. Acest ghosting este frustrant și demoralizant”, explică el.

Tânărul se simte epuizat și descurajat. „Am obosit să tot învăț și să fac aplicații pe cont propriu. Cred că am burnout de la interviuri ratate și frustrare. Nici nu mai știu unde să aplic și ce tehnologie să mai învăț ca să fiu relevant pe piață. M-aș duce la un terapeut, dar prefer să îmi păstrez economiile pentru lunile care vor urma”, mărturisește IT-istul.

În ciuda eforturilor de a-și extinde cunoștințele și de a învăța tehnologii noi, cum ar fi Node.js, Express, MongoDB și Angular, el simte că nu reușește să țină pasul cu cerințele pieței.

„În IT în următorii ani vor lucra doar oameni cu experiență”

Postarea sa a atras numeroase comentarii din partea altor profesioniști din industrie, care confirmă că situația descrisă nu este un caz izolat. Unii susțin că până la 40% dintre joburile postate online sunt false. „Este un studiu care arată că multe companii publică joburi doar pentru PR sau pentru a testa piața. Unele dintre ele vând chiar și datele candidaților”, a comentat un utilizator.

„Din partea cealaltă am auzit de candidați proaspeți ieșiți din școli ce au pretenții la 5000 de euro ca începător. Deci e relativă problema asta cu negăsitul de lucru”, a susținut Ioana.

„Daca are deja burnout de la interviuri ratate apoi nu va face fata pe proiecte, clar”, spune Attila.

„Din experiență, din 200 de candidați, 197 nu au nicio legătură cu programarea. Angajatorul vrea să vadă proiect făcut de tine, nu faptul că știi chestii pe care le-ai învățat la un curs. Da, în IT în următorii ani vor lucra doar oameni cu experiență”, a scris un alt comentator.

Doru Șupeală: „sunt foarte mulți IT-iști care își caută job. Situația e globală”

Într-un interviu pentru Adevărul, expertul în resurse umane Doru Șupeală a susținut: „Sunt foarte mulți IT-iști care-și caută job. Cea mai mare parte se lovește de refuz. Situația e globală, am văzut foarte multe povești, am văzut un articol în Wall Street Journal, zilele trecute, despre un manager de software, care aplicase la vreo 100 și ceva de job-uri și a primit doar trei mesaje înapoi. Doar trei companii au fost interesate, dar nu a reușit să concretizeze nimic. Deci cred că oamenii caută în mod activ, dar nu prea au la ce să se ducă. Job-urile care se publică de cele mai multe ori sunt publicate ca să se facă studiu de piață. Sau se caută talente excepționale, în rest anunțurile sunt mai degrabă puse pentru a ține piața caldă, nu neapărat ca să se facă angajări.”

Cele mai multe companii de din software au redus masiv inclusiv departamentul de recrutare, mai spune expertul.

Șupeală susține că există inclusiv posibilitatea ca în anumite domenii din IT, din outsourging să scadă tarifele pe care oamenii le primesc pe oră, pentru că e presiunea clienților. „Clienții au încercat mulți dintre ei să se ducă spre India, au văzut că acolo lucrurile nu arată neapărat bine. S-au întors tot în România, dar pun condiții financiare și ca arhitectură a echipelor mult mai dure. Adică nu mai acceptă să lucrezi la un proiect cu 20 de oameni, vor 10 oameni și să-l faci în aceeași perioadă de timp și la un cost de jumătate.”