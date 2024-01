Tensiuni și incertitudini pe piața imobiliară în 2024. Prețuri mari, inflație crescută, schimbări fiscale

Analizele și previziunile experților din domeniul imobiliar aduc incertitudine pentru piața din România în 2024. Economia și dinamica imobiliară se conturează cu semne de neliniște.

Modificările fiscale programate generează tensiuni și incertitudine pe piața imobiliară, în 2024. Cert e că modificările fiscale care intră în vigoare în această lună vor avea un impact asupra pieței. TVA-ul se va majora cu 4% și sunt așteptate ajustări de prețurile de vânzare a locuințelor noi.

“Piața imobiliară e într-o perioadă mai latentă. Sunt vânzări, sunt dezvoltări care continuă, dar ritmul lor este mult mai scăzut. Cred că numărul dezvoltatorilor s-a mai restrâns un pic de pe piață, dar marii dezvoltatori își continuă cumva proiectele fără mari probleme. Există o lipsă de încredere a unor clienți în a achiziționa , dar asta mai mult datorată zilei de mâine, a inflației și a cheltuielilor zilnice. De la 1 ianuarie, cota de TVA de 5 la sută dispare din zona rezidențială și va fi doar cota de 9 la sută. Probabil că pe început de an va exista o scădere, având în vedere că 4 la sută din start sunt costuri în plus din TVA. Poate în a doua parte a anului, după alegeri, lucrurile intră într-un ritm alert”, a spus Ciprian Cădariu, reprezentantul City of Mara, unul dintre marile proiecte imobiliare din apropierea centrului Timișoarei.

„Automat o să crească și prețurile materialelor de construcție”

Pe durata anului 2023, am avut majorări ale prețurilor la imobile de 7-8 la sută în Cluj-Napoca, București, Constanța sau Craiova. Timișoara a fost printre orașele unde creșterea a fost mult mai mică, locuințele scumpindu-se cu aproximativ trei la sută.

Pentru anul acesta ne putem aștepta la o creștere medie progresivă de 5-7%, la care se va adăuga și creșterea de 4% ca urmare a creșterii TVA-ului la apartamentele de vânzare noi.

“Tendința va continua și în 2024. Avem o contracție a pieței din cauza înăspirii condițiilor de credit și a inflației, care au crescut prețurile. Astfel, din ce în ce mai puțini oameni își permit un credit la noile prețuri ale apartamentelor și ale caselor. Eu văd o contracție a pieței de 25-30 la sută. Tendința asta va continua deoarece se schimbă și legile fiscale din 2024. Avem TVA mai mare la blocuri noi, automat o să crească și prețurile materialelor de construcție, pentru că s-a scos facilitatea de la firmele de construcții și cele care fac material de construcții. Având în vedere aceste scumpiri, lucrurile nu o să se îmbunătățească pe termen scurt. Dar pe termen mediu și lung suntem optimiști. Ceva ce merge în sus, o să și coboare”, a declarat Andras Foldvary, manager la Landmark Imobiliare.

“Tot timpul e moment propice de bussines”

În perioada asta plină de incertitudini, cei care fac achiziții imobiliare sunt cei care au o nevoie imediată.

“Cei care vor să facă investiții cântăresc foarte bine oferta și fac pasul doar dacă se încadrează în limitele prețurilor și gândirii de investiție prudent. Contează și orașul, care e puterea de cumpărare a populației de acolo. Dacă puterea de cumpărare scade și prețurile cresc e o problemă reală. Tot timpul e moment propice de bussines, doar trebuie să găsești acele bussinesuri care funcționează”, a adăugat Andras Foldvary.

“În 2023 am vândut bine, dar nu ca anii trecuți”

După pandemia de COVID, piața de imobiliare a suferit modificări. Lumea a început să cumpere case, iar tendința se păstrează.

“Nu putem compara perioada asta cu cea de după pandemie. Atunci toți clienții căutau să se mute cumva de la oraș în mediul rural. Au stat foarte mult închiși în apartamente, mulți au început să lucreze de acasă, așa a apărut și dorința de a se muta la casă. Căutau o locuință care să cuprindă și un spațiu de birou. A fost o nebunie în vânzări. S-a vândut foarte mult. Și pentru noi a fost un <boom>. În 2023 am vândut bine, dar nu ca anii trecuți. Dar nici nu ne-am așteptat la altceva”, a spus Mirabela Ardelean, dezvoltatorul cartierului Primăverii din Săcălaz (lângă Timișoara), unde locuiesc deja peste 200 de familii.

În concluzie, piața imobiliară din România pentru anul 2024 se prezintă cu multe incertitudini. Cumpărătorii trebuie să abordeze această perioadă cu precauție și să fie atenți la modificări legislative și de context economic pentru a se adapta rapid la schimbări.