Cartier de blocuri, pe locul unor hale industriale în Timișoara. Legătură spre centru făcută pe sub liniile de tren

Pe locul fostelor hale ale Întreprinderii de Reparaţii Auto (IRA), de pe strada Circumvalațiunii din Timișoara, se va construi un cartier de blocuri, cu peste 1.000 de apartamente. Întreaga infrastrutură din zonă se va transforma.

Fostele platforme industriale din epoca comunistă se transformă pe rând în cartiere rezidenţiale. Dezvoltatorii imobiliari ridică blocuri atât la marginea orașului, cât și în interior, aproape de centru.

Cei de la City of Mara, care au ridicat la Timișoara un cartier modern, cu peste 700 de apartamente, pe locul fostei fabrici Electrometal, în apropierea de Pasajul Jiul, se extind și peste peste drum. Mai exact pe locul fostelor hale ale Intreprinderii de Reparaţii Auto (IRA), de pe strada Circumvalațiunii.

În urmă cu șapte ani, terenul a fost cumpărat de Alpha Group Investments (o divizie a băncii Alpha Bank), care voia să dezvolte mall-ul Timişoara Centrum.

Până la urmă, chiar dacă a existat și autorizația de construcție, proiectul nu s-a mai materializat, iar cei de la Alpha Bank au vândut terenul de 80.000 de metri pătrați. În urmă cu câțiva ani s-a construit acolo și un supermarket Lidl.

„Până la ora asta avem peste 600 de apartamente la City of Mara, urmând ca anul acesta să autorizăm ultimul corp de blocuri, cât și clădirea de sport și SPA. Dar în paralele ne ocupăm și de terenul de peste drum, de pe Circumvalațiunii 4, din spatele magazinului Lidl. Pe aproxmativ patru hectare, dezvoltăm PUZ-ul și partea de concept. E un cartier nou, pornim de la zero, e un concept nou, tot pe o fostă platformă industrială. Vom avea aproape 1.000 de apartamente, în blocuri de 11 etaje, cu spații publice la parter, cafenele, zonă de birouri, iar investiția se ridică la 100 de milioane de euro”, a spus Ciprian Cădariu, managerul proiectului de la City of Mara, fost arhitect şef din Primăria Timişoara.

Noile dezvoltări imobiliare transformă în bine și infrastructura din zonă. Cei de la City of Mara vor realiza o legătură cu centrul Timișoarei, printrun pasaj sub calea ferată.

„Vom amenaja și o piațetă, dar vom face și o legătură prin realizarea unui pasaj sub liniile de cale ferată, spre Parcul Central, cu ieșire spre strada Republicii. Vom avea o legătură pietonală și velo care va deschide cartierul nostru spre centru. E posibil să facem și o legătură spre Spitalul de Copii, tot pe sub linia de cale ferată. Suntem în discuții cu cei care au câștigat proiectul de reabilitare a căii ferate”, a mai spus Ciprian Cădariu.

Proiectul City of Mara este aproape gata. În toamna acestui an vor fi date în folosință la Timișoara și spațiile comerciale de la parterul blocurilor construite. În perioada următoare se va autoriza și construcția unei clădiri pentru sport, pe trei etaje. Va avea săli de fitness, bazine de înot, un centru SPA și o zonă de recuperare.