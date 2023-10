Viitorul imobiliarelor în România. Dezvoltator: „Vor fi tot mai puțini proprietari și tot mai mulți chiriași“

Piața imobiliară din România este într-o perioadă de contracție. Specialiștii spun că în 2023 a fost o scădere de 25-30% față de anul precedent. Specialiștii spun însă că nevoia de locuire și nevoia de a investi nu dispar niciodată.

Numărul tranzacțiilor este în scădere față de anii precedenți, micii dezvoltatori imobiliari au probleme, dar nu și cei mari. De la 1 ianuarie 2024, prețurile vor mai crește la locuințele noi, după ce statul a mărit TVA-ul de la 5%, la 9%. Condițiile de creditare nu sunt încurajatoare, urmează și un an electoral.

„Fenomenul e mai complex. Este o stagnare sau o scădere semnificativă a apetitului celor care iau pe credit, pentru că dobânzile sunt mari, Roborul e cum e. Unele bănci îndrăznețe au venit cu oferte interesante și astea sunt semnale îmbucurătoare. În schimb a crescut piața de cash. Nu doar a celor care sunt rezidenți în România, ci și a românilor plecați în străinătate, care tot mai mult se gândesc să creeze un cap de pod cumpărându-și o proprietate acum, pe care poate îl închiriază, dar la un moment dat ei sau poate copiii lor se vor stabilii. Și trebuie diferențiat și în funcție de proiect. Dezvoltările mari, care înglobează multă valoare, merg înainte. Întotdeauna în orașele mari, în poli regionali, piața imobiliară cu dezvoltări mari merge înainte. E posibil să fie afectați dezvoltatorii mai mici, zonele periurbane etc.”, a declarat Toni Ehling, directorul de dezvoltare al proiectului XCity Towers.

„90% din miliardarii lumii investesc masiv în imobiliare”

În timpul pandemiei de COVID-19 a fost o perioadă de stagnare, însă apetitul pentru tranzacții imobiliare a revent repede în rândul românilor.

„Pandemia a însemnat o schimbare de mentalitate. Casa nu este doar un loc în care locuiești, ci și un loc în care poți să lucrezi. A fost o creștere semnificativă. Fiecare turbulență, cum e și războiul, dezechilibrează un pic piața, oamenii stau, se uită să vadă ce se întâmplă, ce să facă cu banii. Însă societatea este mult mai rezilientă, ne adaptăm mai ușor șocurilor, dar nevoia de locuire și nevoia de a investi nu dispar niciodată. Sunt nevoie fundamentale. 90 la sută din miliardarii lumii investesc masiv în real estate. știu ei de ce. Investiția imobiliară este una din cele mai sigure investiții. Pot să aibă fluctuații, dar de la an la an crește. Depinde unde cumperi, dacă alegi înțelept investiția ta va crește an de an”, a mai spus Toni Ehling, prezent la ediția de toamnă a Târgului Imobiliar Timișoara.

Românii din strănătate vin cu cash

Există acum o schimbare interesantă. Piața de credit s-a redus, dar a crescut semnificativ partea de numerar (cash).

„Cred că românii plecați în strănătate sunt cel puțin o treime din piața de cash. Sunt foarte mulți din Anglia, din Germania, din Italia. Pe de altă parte, oameni care câștigă binișor afară iau în calcul și investiția acolo. Să vă dau un exemplu. Un client de-al nostru, care stă la Munchen, a cumpărat două apartamente la noi. Le închiriază cu 500 de euro pe bucată. Ia 1.000 de euro, își achită chiria și mai rămâne cu 100 de euro, pentru că la Munchen, unde locuiește, chiria este 900 de euro, iar dacă ar vrea să-l cumpere l-ar costa 600.000 de euro. E mult mai atractiv la o proprietate cumpărată în România. Încă e un tren care mai are bilete, dar în câțiva ani vor fi tot mai scumpe și tot mai puține și la noi”, a mai spus Ehling.

„Trebuie să ne uităm la țări care au avut aceași drum ca și noi”

Românii din diaspora sunt sursa importantă de venit pentru dezvoltatorii imobiliari. Sunt și unii care intenționează să se întoarcă, într-un an-doi, sunt alții care se gândesc să-și trimită copiii la școală și facultate, e mai ieftin aici. Dar sunt și unii cochetează cu ideea să mai stea cinci ani-zece ani, să mai strângă bani în Occident. Până atunci ce fac cu proprietatea? O închiriază.

„Prețurile nu se vor duce în jos, se vor duce în sus. Sunt pasionat de statistică. În Timișoara, dacă iei o medie de preț este 1.750 de euro metru pătrat. Dacă mergem într-o altă țară fostă comunistă, dar un pic mai avansată față de noi, Ungaria, ajungi la 2.300 de euro metro pătrat, într-un oraș similar Timișoarei, Gyor - de exemplu. Mă duc în Polonia, la Cracovia – acolo e în jur de 3.000 de euro. Și campioana dintre fostele țări comuniste este Cehia. La Brno prețul ajunge la 4.200 de euro metro pătrat. Într-acolo mergem și noi. Efectul: vor fi tot mai puțini proprietari și tot mai mulți investitori care vor da în chirie. Ăsta e trenul de care vorbeam. Se va termina cu vorba aceea că <tot românul e proprietar>. Nu trebuie să inventăm sau să facem presupuneri, trebuie să ne uităm la țări care au avut aceași drum ca și noi. Am vorbit cu un dezvoltator din Praga, îmi spunea că înainte să înceapă construcția unui proiect imobiliar, doar ce a ieșit autorizația de construire, toate locuințele se vând și toți clineții sunt investitori. Nu sunt persoane fizice”, a mai spus Toni Ehling.