Taxă nouă la eMAG. Schimbarea care îi vizează pe toți clienții, indiferent dacă au sau nu abonament Genius

Marketplace-ul eMag a trimis clienților o notificare prin care îi înştiinţează că de vineri, 17 aprilie 2026, va aplica automat o nouă taxă pentru fiecare comandă plasată pe site-ul lor. Taxa va fi stabilită în funcție de valoarea comenzii și „nu afectează structura existentă de comisioane”.

Informația a fost confirmată de reprezentanții eMag pentru „Adevărul”:

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operationale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă.

Decizia vine ca urmare a investițiilor susținute ale companiei pe care le-am realizat in ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii.

Mai mult, aceasta decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”.

Taxă de minim 1,49 lei

În notificarea primită de clienți, aceștia sunt informați că:

Taxa pentru servicii operaționale este percepută exclusiv clienților finali pentru fiecare comandă plasată și finalizată. Vom monitoriza în perioada următoare efectele acestei schimbări și vom face ajustări necesare în funcție de rezultatele obținute.

Vei putea vedea această taxă în momentul generării AWB-ului, însă facturarea serviciului va fi făcută de către eMAG și nu este necesară nicio acțiune din partea ta.

În cazul comenzilor livrate cu un curier neintegrat în platforma eMAG care sunt plătite la livrare sau a celor achitate de clienți prin ordin de plată, având în vedere că sumele ajung mai întăi în posesia ta, ele vor fi colectate de către eMAG prin fluxul obișnuit de reconciliere în cadrul payout-ului.

„Îți mulțumim pentru încrederea acordată platformei eMAG și pentru parteneriatul nostru. Suntem convinși că direcțiile în care vom investi în continuare ne vor oferi cadrul de a îmbunătăți ecosistemul eMAG, de a aduce mai multa valoare pentru clienți și de a te ajuta să iți crești afacerea”, se precizează în notificare.

Ce taxe mai percepe eMag

Costul Abonamentului Genius: Pentru a beneficia de livrare gratuită, clienții plătesc un abonament:

Anual: 99 de lei.

Lunar: 19,90 de lei.

Există o perioadă de testare gratuită de 3 luni, limitată la 10 comenzi.eMAG +1

Alte situații (Livrare/Taxe):