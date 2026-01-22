Suspendarea e-bloc afectează 1,64 milioane de proprietari de apartamente din 232 de orașe. Cum pot plăti aceștia întreținerea

1,64 de milioane de proprietari apartamente, constituiți în peste 26.500 de asociații din 232 de orașe sunt afectați de suspendarea aplicației e-bloc, prin care efectuau plata întreținerii.

Programul BlocManagerNET, implementat de aplicația e-bloc, a fost conceput în anul 2003 împreună cu, un grup de administratori şi, de atunci a fost continuu îmbunătăţit. Din 2006 a fost lansat sistemul de actualizări „online" - direct din interfaţa programului.

Până la momentul suspendării funcționării de către BNR, aplicația e-bloc deservea 1.640.577de apartamente, constituite în 26.505 de asociații de proprietari din 232 de orașe ale României.

„Suspendarea este una temporară, iar reluarea plăţilor prin e-bloc depinde de intrarea operatorului în conformitate cu cerinţele BNR. Asociaţia va analiza, dacă situaţia se prelungeşte, identificarea unei soluţii alternative autorizate de plată online, pentru a facilita în continuare plata întreţinerii”, a transmis firma care operează aplicația, XiSoft, către asociațiile de bloc.

Până la reluarea plăţilor prin platforma e-bloc.ro, românii pot achita întreţinerea prin virament bancar direct în contul asociaţiei de proprietari sau la ghişeul băncii, inclusiv prin depunere de numerar, tot în contul asociaţiei.

e-bloc a fost suspendată de la funcționare în data de 20 ianuarie, în urma deciziei BNR, care a constatat că, dat fiind rulajul mare de bani, platforma are nevoie de o autorizație care atestă că respectă reglementările privind furnizorii de servicii de plată, iar cerințele specifice BNR vizează conformitatea cu normele de reglementare financială, securitate cibernetică și protecția datelor, având în vedere natura tranzacțiilor financiare procesate.

Potrivit calculelor „Adevărul” aplicația facilita lunar tranzacții de cel puțin 3,5 milioane de lei, considerând un minim de plată de circa 210 lei pe fiecare apartament.

Potrivit legii, orice entitate care procesează plăți pentru terți trebuie să fie autorizată ca instituție de plată. E-bloc funcționa pe baza unei excepții, însă volumul tranzacțiilor a crescut atât de mult încât a depășit limitele permise.

BNR a confirmat că firma trebuie fie să obțină autorizarea necesară, fie să colaboreze cu o bancă sau un procesator acreditat, pentru a putea garanta securitatea banilor locatarilor.

XiSoft a anunțat că se conformează integral solicitării autorității de supraveghere.

Un punct esențial pentru utilizatori este legat de sumele deja achitate. Potrivit informării transmise clienților, toate tranzacțiile inițiate și executate până la momentul suspendării vor fi procesate și finalizate integral, fără a fi afectate.

Cu alte cuvinte, proprietarii care au plătit întreținerea înainte de suspendare nu riscă pierderea banilor, iar asociațiile vor primi sumele aferente.

Până la clarificarea situației, plățile vor trebui făcute prin metode clasice:

* numerar la caserie

* transfer bancar direct în contul asociației,

Suspendarea este descrisă ca fiind temporară, însă reluarea serviciilor depinde de pașii pe care XiSoft îi va face pentru a intra în deplină conformitate cu cerințele BNR. Acest lucru poate însemna:

* obținerea unei autorizări ca instituție de plată,

* modificarea structurii serviciilor,

* sau colaborarea cu un furnizor de plăți deja autorizat.

Până atunci, platforma rămâne funcțională doar pentru operațiuni limitate, fără posibilitatea de a încasa bani de la proprietari.

Ce ar putea cere BNR

Având în vedere că platforma E-BLOC facilitează încasarea plăților (utilități, fond locativ etc.) pentru asociații, operațiunile sale intră sub incidența reglementărilor BNR, impunând o autorizare, avizare sau înregistrare, conform legislației europene (PSD2) și naționale..

BNR cere standarde înalte de securitate, transparență în tranzacții și protecția datelor utilizatorilor, pentru a preveni frauda și spălarea banilor.

Ca atare, BNR ar putea cere XiSoft să implementeze măsuri stricte de securitate cibernetică (criptare, autentificare multi-factor) pentru a proteja datele financiare, să implementeze măsurile de prevenire a spălării banilor (Anti-Money Laundering) și cunoaștere a clientelei (Know Your Customer).

De asemenea, având în vedere că procesează direct plăți, pot fi necesare licențe de Prestator de Servicii de Plată (PSP). Nu în ultimul rând, BNR poate cere raportări periodice privind volumul tranzacțiilor și respectarea normelor.

Sfaturi pentru asociațiile de proprietari

În urma suspendării, operatorul platformei a transmis o serie de recomandări urgente către asociațiile de proprietari, pentru a evita blocaje financiare:

utilizarea cât mai rapidă a sumelor disponibile în portofelul Asociației;

retragerea prioritară a fondurilor în contul IBAN al Asociației, prin funcționalitatea dedicată din platformă;

în situațiile în care asociația nu deține un cont bancar, utilizarea sumelor disponibile pentru plata facturilor eligibile (utilități, servicii).

Practic, E-BLOC poate fi folosit temporar doar ca instrument de gestionare a fondurilor deja existente, nu pentru încasări noi de la proprietari.

Pentru multe asociații, mai ales cele care au renunțat aproape complet la numerar, situația creează presiune administrativă și riscul unor întârzieri la încasare.