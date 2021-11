Virgil Popescu: Ne dorim ca, în 2026, să folosim gazele din Marea Neagră pentru a înlocui cărbunele

„Astăzi am participat la conferinţa online "The Strategic Energy Projects of Romania. Perspectives and Development Opportunities", organizată de New Strategy Center, alături de Josh Volz, Secretar adjunct interimar pentru Africa, Europa, Eurasia şi Orientul Mijlociu, Departamentul pentru Energie al SUA şi reprezentanţi ai mediului privat. Cu această ocazie, am transmis ca avem nevoie de implementarea proiectelor strategice în energie, pentru că astfel creştem gradul de securitate al ţării noastre. În cadrul parteneriatului strategic cu SUA avem în plan investiţii strategice în domeniul nuclear, aşa cum a anunţat şi preşedintele României Klaus Iohannis la COP26. Ne dorim să fim un hub tehnologic pentru SMR, ne dorim să dezvoltăm reactoarele pe tehnologie CANDU alături de aliaţii şi partenerii noştri americani, canadieni şi francezi. Ne-am angajat să renunţăm la producţia de energie electrică pe bază de cărbune, pentru a ne îndeplini ţintele de decarbonare. Vom înlocui cărbunele din marile complexe energetice cu gaz, de aceea suntem concentraţi şi pe gaz. De asemenea, ne dorim ca, în 2026, să folosim gazul din Marea Neagră pentru a înlocui cărbunele", a subliniat Popescu.

Ministrul de resort a menţionat că, în primul trimestru al anului viitor, va fi lansat un apel de proiecte din Fondul de Modernizare, iar producţia de energie din surse regenerabile reprezintă o prioritate.

"Ca un rezumat: Vom avea investiţii în regenerabile, nuclear, gaz şi să nu uităm de hidrogen, care este combustibilul viitorului. Vom investi prin PNRR pentru a dezvolta producţia şi distribuţia de gaz în amestec cu hidrogen", a precizat Virgil Popescu.