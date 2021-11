Transportatorii cer statului stimulente financiare pentru achiziţia de vehicule comerciale pe gaz

„Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR solicită Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor introducerea unui program de stimulare pentru achiziţionarea de vehicule comerciale licenţiate de transport rutier de marfă (peste 2,5 tone) şi persoane (peste 1+9 locuri) pe bază de gaz natural comprimat/lichefiat(GNC /GNL), reprezentând primul pas către tranziţia verde pentru industria transporturilor rutiere. Deşi această solicitare a fost adresată de UNTRR încă din 2019 Administraţiei Fondului de Mediu, până în prezent transportatorii rutieri români nu au beneficiat de niciun program de stimulare pentru achiziţia de vehicule GNC/GNL, aşa cum beneficiază transportatorii rutieri din alte State Membre UE”, au informat marţi transportatorii.

Având în vedere obiectivele europene ambiţioase ale Pactului Verde European şi ale pachetului „Pregătiţi pentru 55” (Fit for 55), presiunea asupra sectorului de transport este foarte mare. În vara acestui an, UE a publicat o Propunere de Regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, parte a pachetului legislativ „Pregătiţi pentru 55” (Fit for 55) , angajându-se să reducă emisiile cu cel puţin 55% până în 2030, ca pas intermediar către atingerea obiectivului Pactului verde European privind neutralitatea climatică UE până în 2050. Propunerea legislativă UE prevede utilizarea unui mix de combustibili alternativi care servesc ca substitut pentru sursele de petrol fosil la furnizarea de energie pentru transporturi şi care au potenţialul de a contribui la decarbonizarea acestora şi de a îmbunătăţi performanţa de mediu a sectorului transporturilor, incluzând atât „combustibili alternativi pentru vehicule cu emisii zero” precum energia electrică şi hidrogenul, cât şi „combustibili fosili alternativi” pentru o etapă de tranziţie precum gazul natural în stare gazoasă (gaz natural comprimat — GNC) şi lichidă (gaz natural lichefiat — GNL).

GNC /GNL reprezintă primul pas către tranziţia verde în industria transporturilor rutiere

Motoarele pe GNC produc 25% mai puţin dioxid de carbon decât benzina şi cu 35% mai puţin decât motorina. La acest moment, singura soluţie fezabilă pentru transportatorii rutieri sunt vehiculele pe gaz natural comprimat(COMPRESSED NATURAL GAS - GNC) sau gaz natural lichefiat (LIQUIFIED NATURAL GAZ - GNL) care este diferit de GPL - Gaz Petrolier Lichefiat (LPG- liquefied petroleum gas), precizează transportatorii.

„În timp ce UNTRR sprijină prevederile Pachetului „Pregătiţi pentru 55” (Fit for 55) privind dezvoltarea de staţii de reîncărcare electrice (prevăzute şi în PNRR) pentru vehiculele comerciale uşoare destinate transportului urban şi inter-urban, precizăm că vehiculele electrice nu sunt însă o soluţie viabilă din punct de vedere economic pentru transportul rutier pe distanţe lungi. Echivalentul energetic al unui rezervor de motorina de 1200 l - uzual pentru transportul rutier pe distanţe lungi, este dat de 24 tone de baterii - ceea ce reprezintă sarcina utila pentru un camion standard in UE, conform tehnologiilor actuale”, se arată în comunicat.

De asemenea, cu toate că Hidrogenul este viitoarea soluţie avută în vedere de CE pentru transportul rutier de marfă pe distanţe lungi, UNTRR precizează că astăzi nu este disponibil niciun camion pe hidrogen la vânzare - sunt proiecte pentru viitor, iar oricum costurile sunt de 3 ori mai mari decât pentru un camion tradiţional. În acest context, camioanele pe GNC /GNL sunt un prim pas către tranziţia verde în industria transporturilor rutiere. Sistemele de alimentare cu gaz natural comprimat/lichefiat sunt compatibile pentru conversia ulterioară la hidrogen (“hydrogen ready”).

Totodată, reansportatorii arată că 6 din cei 7 producători de camioane europeni au modele disponibile pe gaz natural iar România are mari rezerve de gaze naturale, putând folosi resursele proprii de gaz natural pentru transporturile operate cu vehicule CNG/LNG. În prezent, gazul natural este cel mai rentabil mod de reducere a emisiilor de CO2, iar bio CNG / LNG, produs din deşeuri, vor ajuta România să îşi reducă amprenta de carbon şi să devină un contribuitor important la economia circulară europeană, unul dintre obiectivele tranziţiei verzi.

„Necesitatea unui program de stimulare a achiziţiei de vehicule comerciale GNC/GNL pentru impulsionarea pieţei din România, similar stimulentelor acordate în alte ţări

Transportatorii rutieri români doresc să investească în vehicule ecologice, însă au nevoie de sprijinul autorităţilor române pentru implementarea soluţiilor ecologice de transport, atât pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi prin alocarea finanţărilor europene disponibile prin PNRR şi Fit for 55, cât şi pentru stimularea achiziţiei de vehicule ecologice, iar în prezent vehiculele GNC/GNL şi pe termen lung cele pe hidrogen, oferă singura alternativă viabilă la motorină, în special pentru transportul rutier pe distanţe lungi, unde vehiculele electrice nu sunt viabile din punct de vedere economic”, menţionează UNTRR.

Potrivit acesteia, impulsionarea pieţei se poate realiza prin acordarea de subvenţii transportatorilor români de până la 50% din costul vehiculului, similar celor acordate transportatorilor din alte State Membre pentru achiziţionarea vehiculelor GNC/GNL:

- În 2018, Germania a introdus un program de subvenţionare a achiziţiei de camioane GNC/GNL acoperind până la 40% din costul vehiculului. Anul trecut, Germania a prelungit exceptarea vehiculelor GNC/GNL de la plata taxelor de drum până în 2023.

- În septembrie 2020, Franţa a instituit un nou bonus ecologic la achiziţia de vehicule ecologice sau pentru finanţarea prin leasing operaţional a vehiculelor grele electrice/pe hidrogen, care poate fi cumulat si cu stimulentul acordat de stat pentru achiziţionarea unui vehicul cu propulsie alternativa, combinaţia celor doua ajutoare ajungând la 100.000 Euro.

În opinia transportatorilor români, stimularea achiziţionării de vehicule comerciale GNC/GNL în România trebuie corelată cu alocarea de finanţare europeană pentru dezvoltarea infrastructurii de staţii de alimentare GNC/GNL pentru vehiculele de transport rutier în România, iar conform prevederilor pachetului legislativ „Pregătiţi pentru 55” (Fit for 55), România în calitate de Stat membru trebuie să se asigură că, până la 1 ianuarie 2025, un număr corespunzător de puncte de realimentare cu GNL accesibile publicului este instalat, cel puţin de-a lungul reţelei centrale TEN-T existente, pentru a permite autovehiculelor grele care funcţionează cu GNL să circule în întreaga Uniune.

„Ca şi in situaţia autostrăzilor, şi la infrastructura GNC/GNL România este cu mult rămasă în urmă faţă de Europa. Motivul pentru care celelalte ţări nu mai cer finanţare pentru GNC/GNL la Bruxelles este datorat faptului ca au aceste reţele deja mature. În timp ce majoritatea Statelor Membre UE şi-au dezvoltat o reţea de staţii de alimentare GNC /GNL, iar în prezent, în Europa sunt 4000 staţii GNC - în România sunt numai 3 staţii GNC. Totodată, în timp ce în Europa sunt 400 staţii GNL, România nu deţine nicio staţie de alimentare GNL.

Pentru a da şansa si firmelor si cetăţenilor României să folosească autovehicule GNC/GNL, soluţii mature în Europa in mai toate ţările, inclusiv în Bulgaria care are o reţea de 121 staţii de alimentare GNC/GNL si Moldova 21 – staţii, UNTRR a solicitat la începutul acestui an Guvernului României alocarea a 5 mld. Euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă – PNRR pentru sectorul transporturilor rutiere în următorii 3 ani, pentru digitalizare şi reînnoirea a jumătate din flota României de vehicule comerciale licenţiate de transport rutier de marfă (peste 2,5 tone) şi persoane (peste 1+9 locuri) pe bază de gaz natural comprimat/lichefiat(GNC /GNL) şi pentru dezvoltarea a 100 de staţii de alimentare GNC/GNL în România. Spre dezamăgirea industriei de transport rutier din România, solicitările noastre nu se regăsesc în actualul PNRR şi de aceea ar trebui să fie incluse în Pachetul Fit for 55, pentru ca fondurile europene alocate pentru decarbonizarea transporturilor rutiere din România să fie alocate prioritar pentru dezvoltarea infrastructurii de staţii de alimentare GNC /GNL şi achiziţia de vehicule comerciale GNC /GNL”, se arată în documentul citat.