Traian Băsescu cere repornirea economiei, acum! Ce măsuri ar lua fostul preşedinte

Postarea fostului preşedinte:

„ Repornirea economiei! Acum!!!!!

O repornim o repornim, dar marea problemă este cine cumpără.

Vrea cineva să cumpere superbul nou model Ford produse la Craiova ? Nu ştim.

Vrea cineva să cumpere acum autoturisme Dacia? Nu ştim.

Vrea cineva să cumpere pompele de extracţie ţiţei produse de americanii de la Lafkin la Ploieşti ? Nu ştim, mai ales că preţul ţiţeiului a fost pur şi simplu prăbuşit de acest virus perfid.

Dar ce Dumnezeu ştim noi acum când s-au suspendat pentru câteva luni toate restricţiile bugetare impuse de Pactul de Stabilitate şi Creştere?

Ce ştim noi acum cînd putem împrumuta oricât numai să repornim activitatea economică?

Uite ce cred eu că ar trebui făcut pentru relansarea economiei, fără să am grija celor de la Ford, Dacia sau Lafkin care au un management suficient de profesionist pentru a reporni singure atunci când vor putea să vândă.

Aş relansa economia prin finanţarea unor proiecte de dezvoltare. Dacă în 2010 UE ar fi ridicat măcar şi temporar restricţiile de deficit bugetar, limitele gradului de îndatorare şi ar fi dat statelor dreptul de a da garanţii de stat fără limite un astfel de program aş fi lansat în câteva săptămâni:

1.Aş împrumuta 8 miliarde Euro de la BEI şi aş relansa proiectul autostrăzii Transilvania. De ce acest proiect ?

pentru că am proiecte de execuţie pe tronsoane de la Braşov până la Borş.

pentru că sunt viaducte, poduri şi tronsoane de autostradă începute şi abandonate şi care se degradează în lipsa finalizării.

Licitaţie? Exclus! Atunci când a fost lansat proiectul, Ministerul Transportului a avut evaluarea preţului pe kilometru calculat de comisia ministerului. Aş actualiza preţul cu inflaţia, aş adăuga un profit de 10 la sută şi aş atribui lucrarea prin negociere directă pe tronsoane numai constructorilor români. Pentru că până la la criză de dragul atribuirii lucrărilor numai firmelor străine distrugând constructorii români, din împrumut aş plăti datoriile statului faţă de constructori.

În costul lucrării aş introduce un cost mediu al forţei de muncă de 1500 Euro net pe salariat în construcţii.

Aş garanta credite pentru capital de lucru necesar reluării activităţii IMM-urilor care fac producţie de componente necesare contractorilor principali.

Este singura soluţie ca românii care au revenit în ţară şi au lucrat ca şi constructori să rămână în ţară.

2.Aş împrumuta 3 miliarde de Euro de pe piaţa internaţională şi aş încredinţa TRANSGAZ sarcina de a extinde reţeaua de distribuţie gaze naturale pentru populaţie antrenând forţă de muncă şi comenzi pentru industrie.

3.Aş împrumuta 10 miliarde de Euro într-un credit sindicalizat BEI/RERD/BM pe care i-aş pune la dispoziţia ANIF pentru decolmatarea canalelor de irigaţii repararea sistemelor de pompare, achiziţia de sisteme fixe şi mobile de irigaţii şi aş furniza gratuit apă timp de trei ani în zonele afectate de secetă.

4.Aş împrumuta 4 miliarde de Euro şi aş construi 8 – 10 centre de colectare legume, fructe şi zarzavaturi pe care le-aş construi în marile bazine legumicole şi producătoare de fructe. Cu siguranţă aceasta este formula ca şi producţia românească de legume, fructe şi zarzavaturi să ajungă în marile lanţuri de vânzare. Niciodată Hipermarketurile nu vor achiziţiona produse de pe marginea drumului.

Lansarea unui program de asemenea dimensiuni va antrena masiv forţă de muncă în mod direct dar şi un enorm număr de IMM-uri , firme de transport industrial, companii de transport persoane, firme de catering, capacităţi de cazare de una două stele/margarete.

Toate aceste IMM-uri şi intreprinderi familiale vor trebui să aibe acces la credite garantate de stat sau credite cu dobândă subvenţionată. Nu în ultimul rând, din cele 3,1 miliarde Euro parte din bani vor fi utilizaţi pentru spitale, plată şomaj tehnic şi finanţare IMM-uri.

Dar nu este suficient. Trebuie să existe bani lichizi pe piaţă şi aici sunt câteva lucruri care trebuiesc făcute şi anume:

1.Banca Naţional trebuie să asigure lichidităţi aproape nelimitate pe piaţă prin:

a.Reducerea provizioanelor băncilor comerciale;

b.Prin ce a făcut BCE în timpul lui Draghi şi continuă acum Lagard, sau dacă pare mai nobil urmând exemplul Rezervei Federale. Ştiu că nu place NOBILILOR de la BNR, dar va trebui făcut. Şi guvernul şi firmele şi de ce nu şi populaţia vor avea nevoie să împrumute bani mulţi.

2.Guvernul va fi principalul flămând de pe piaţă. Va trebui să înceapă prin a împrumuta bani în primul rând de la populaţie. Vor trebui făcute emisiuni mari eventual cu titluri nenominale şi cu drept de achiziţie nelimitat. Până la urmă, moral sau imoral şi banii de la saltea sunt bineveniţi în timp de criză.

Ce zici Ludovice? Să ştii că eu idei mai am. Dar tu...poţi?”