Start-Up Nation. Avalanşă de înscrieri pentru obţinerea celor 200.000 lei. Până când se mai fac înscrieri

Aplicaţia a fost deschisă joi, 27 decembrie, la ora 10:00, urmând să fie închisă marţi, 12 februarie, la ora 19.

Dosarul 7.500 a fost înregistrat în Start-Up Nation 2018 sâmbătă, la ora 8:59, de către Metimur Cad SRL-D.

Sâmbătă, la prânz, numărul înscrierilor a crescut vertiginos, cu o viteză de circa 1 - 2 înregistrări pe minut.

Estimările Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) sunt că pentru „Start-Up Nation 2018” vor fi depuse 38.000 de proiecte, dublu faţă de numărul de anul trecut.

„La ora 10 şi 2 secunde (n.red. - a zilei de joi), primul aplicant îşi înscrisese parola şi se înscrisese pe site în aplicaţie. La 12.45, avem înscrişi peste 4.000 de aplicanţi cu user şi parolă. Sunt câţiva paşi, iar acesta este primul: să îţi creezi un cont cu o adresă de email care va rămâne pe toată durata de desfăşurare a programului şi prin care vom comunica cu toţi viitori antreprenori.

Vor primi confirmare pe adresa de email, iar apoi pot să introducă datele la planul de afaceri şi celelalte anexe care sunt cerute astăzi în procedurile care sunt afişate pe site-ul nostru de foarte multă vreme. Până la 12.45, 1.401 proiecte erau depuse cu plan de afaceri cu tot. Mă aştept să avem anul acesta un număr aproape dublu de proiecte depuse, pentru că există încredere în Start-Up Nation. Start-Up Nation a scris o poveste de succes anul trecut. (...)

Există suficient timp ca, până la 12 februarie, ora 19:00, să fie depuse toate proiectele pe care astăzi le-au lucrat sau le vor lucra în continuare cei care îşi doresc să devină antreprenori în România”, a spus, joi, Ştefan Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în cadrul unei declaraţii de presă.

Pentru Start-Up Nation 2017, au fost înregistrate 19.297 de planuri de afaceri, dintre care au fost verificate 10.000 de planuri de afaceri şi semnate 8.444 de contracte. Dintre acestea din urmă au fost semnate 4.538 de contracte în domeniul producţiei, 595 de contracte în domeniul IT, 2.522 de contracte în domeniul industriilor creative şi 789 de contracte în domeniul serviciilor.

Ultimele plăţi pentru Start-Up Nation 2017 au fost făcute în cursul zilelor de joi şi vineri. „Au fost depuse 7.176 de documentaţii complete de decont şi toate acestea vor fi plătite. (...) În această perioadă, în ultimele săptămâni, în agenţiile regionale şi în bănci s-a muncit foarte mult - sunt chiar câteva nopţi nedormite”, a detaliat, joi, Ştefan Oprea.

La fel ca anul trecut, ţinta este de a finanţa 10.000 de start-up-uri prin program.

„Avem nevoie de stimulare a dezvoltării IMM-urilor. Au fost discuţii în acest an despre prioritatea pe care am dat-o pe zone geografice. Eu cred, şi cei din minister şi cei din Guvernul României credem că inegalitatea este una dintre marile probleme pe pe care le avem astăzi, nu numai în România, ci în Europa şi în lume. Politicile de coeziune sunt principala prioritate pe care o are România, acum în perioada imediat următoare, când vom deţine preşedinţia (n.red. – preşedinţia rotativă a Consiliului Europei)”, a mai spus Oprea.

Demnitarul de la ministerul pentru IMM-uri a susţinut că, în ciuda faptului că în prezent, bugetul de stat pentru 2019 nu este aprobat, pentru Start-Up Nation 2018 este asigurată finanţarea prin credite bugetare şi credite de angajament pentru 10.000 de proiecte, în valoare fiecare de 200.000 de lei, astfel că programul are un buget de 2 miliarde de lei.

Alocaţia financiară nerambursabilă, de maximum 200.000 lei/beneficiar, poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare, aferente proiectului, conform MMACA.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.

Punctajul se vede automat pe aplicaţie, iar toate datele sunt introduse online. „Ideea că putem interveni asupra departajării altfel decât transparent nu există. Totul se întâmplă transparent. Totul se întâmplă pe aplicaţie”, a subliniat Oprea.

Start-up-urile din judeţele unde numărul de firme la 100 de locuitori este sub media europeană primesc un punctaj mai mare decât cele din restul zonelor.

„Acolo unde lucrurile funcţionează, unde afacerile se mişcă suntem deja în transparenţă cu Legea incubatoarelor de afaceri, suntem în dezbatere în Parlament cu Legea francizei. Venim cu alte programe şi altă parte de legislaţie care vine să stimuleze partea de scale-up, de finanţare, de nevoie de finanţare a celor care au debutat în afaceri”, a mai spus Oprea.

Spre deosebire de anul trecut, în noua ediţie, cei care obţin finanţarea pot solicita un avans de 30% cu garanţii, iar printre cheltuielile eligibile sunt cele pentru chirii şi servicii de contabilitate. În plus, pentru Start-Up Nation 2018, a fost eliminată obligaţia de a realiza achiziţiile prin procedura de achiziţii publice.

„Am scos toată procedura referitoare la achiziţii publice, pentru că este evident că antreprenorul ştie cel mai bine cum să cheltuie cu folos cei 200.000 de lei. Raportul preţ-calitate pentru produsele, echipamentele pe care doreşte să le achiziţioneze, antreprenorul ştie cum să facă lucrul acesta. Cu certitudine, oricare antreprenor îşi doreşte să obţină cel mai mult contra acestei sume şi el va căuta mai mult decât trei oferte. Atunci, nu mai există această obligativitate de a crea hârtii doar de dragul de a crea hârtii”, a menţionat Oprea.

Cei care nu menţin timp de doi ani numărul de locuri de muncă pentru care au primit finanţarea vor trebui să returneze toţi cei 200.000 de lei.

„Vreau să fac un apel la toţi cei care vor să devină antreprenori să gândească foarte bine planurile de afaceri, numărul de locuri de muncă pe care le pot crea să fie sustenabil, pentru că am constat că sunt şi unii consultanţi mai puţin doritori de a da sfaturi cinstite, corecte şi care, pentru a putea încasa acel bonus pentru rezultat, insistă pentru un număr foarte mare de locuri de muncă. Dacă mă uit la datele statistice din 2017, la cele 8.444 de contracte semnate erau aproape 21.000 de locuri de muncă înseamnă că au fost 2 virgulă (n.red. – locuri de muncă create), înseamnă sub trei locuri de muncă pe firmă create. Cred că acolo este un loc într-o zonă de confort pentru cine debutează astăzi în afaceri în România”, a precizat Oprea.

De altfel, ministrul pentru Antreprenoriat a completat că o altă prioritate a Start-Up Nation 2018 este crearea de locuri de muncă „sustenabile, bine plătite”.

Pot beneficia de prevederile Programului Start-Up Nation 2018 societăţile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017, care activează în domeniul producţiei, industriilor creative, serviciilor şi comerţului. Pentru a participa la program, societăţile trebuie să creeze cel puţin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată şi să menţină locul de muncă ocupat cel puţin doi ani după finalizarea implementării proiectului.

Schema de minimis „Start-Up Nation 2018” are ca obiective principale stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor şi îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puţin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă şi inserţia pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate, şomerilor şi absolvenţilor.

MMACA a mai anunţat că, pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României, valabil pentru ziua publicării Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis în Monitorul Oficial al României.