SINTEZĂ Principalele ambiţii ale programului de guvernare

Coaliţia de guvernare PNL - USR - PLUS - UDMR - Dan Barna - Florin Cîţu - Ludovic Orban - Kelemen Hunor - Dacian Cioloş / FOTO Inquam Photos / George Călin

Coaliţia PNL - USR - PLUS - UDMR a făcut miercuri public programul de guvernare pentru următorii patru ani. Guvernul condus de premierul Florin Cîţu afirmă că „susţine nou model de dezvoltare sustenabilă, axat pe investiţii, stimularea şi dezvoltarea capitalului, creşterea competitivităţii companiilor româneşti şi transformarea digitală a economiei şi administraţiei, eficientizarea cheltuielilor statului şi combaterea sărăciei”.

Fără noi taxe

Coaliţia PNL – USR – PLUS – UDMR promite în programul de guvernare că nu va majora sau introduce noi impozite şi taxe, ci va îmbunătăţi colectarea veniturilor, însă are în vedere „implementarea unui sistem fiscal mai corect” şi „elimininarea distorsiunilor ce permit minimizarea poverii fiscale”. „România are una dintre cele mai reduse ponderi ale veniturilor fiscale în PIB din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, coaliţia nu va majora sau introduce noi impozite şi taxe. În etapa actuală, principalul efort va fi făcut pentru îmbunătăţirea colectării veniturilor”, arată programul de guvernare al Guvernului Cîţu.

Salariu minim fără taxe într-un singur domeniu

Guvernul îşi propune să elaboreze un studiu de impact în 2021 privind posibile facilităţi fiscale în vederea reformării impozitării muncii, inclusiv reducerea contribuţiilor şi impozitelor pe echivalentul salariului minim şi, începând cu anul 2022, pilotarea pentru doi ani pe un sector al economiei cel mai bine plasat în urma studiului de impact. „Decizia privind prelungirea şi/sau generalizarea măsurii se va lua în funcţie de rezultatele înregistrate în urma pilotării la doi ani de la intrarea în vigoare în condiţiile unui deficit sub 3% sau doi ani de creştere economică peste potenţial”, arată programul de guvernare.

Punctul de pensie creşte în fiecare an

Valoarea punctului de pensie se va majora anual, arată programul de guvernare al coaliţiei, care doreşte totuşi un mecanism privind predictibilitatea creşterii. Astfel, Guvernul promite că „va continua să majoreze anual valoarea punctului de pensie pentru a acoperi 100% rata inflaţiei şi minim 58,5% din rata de creştere a salariului mediu brut pe economie”, potrivit programului de guvernare.

Va fi creată o comisie specială parlamentară pentru identificarea şi rezolvarea inechităţilor din tot sistemul de pensii.

Coaliţia de guvernare mai promite creşterea contribuţiilor către Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, cât este în prezent, după transferul contribuţiilor sociale în sarcina angajaţilor, până la 4,75% în 2024.

Banii din gazele de la Marea Neagră către pensii

O treime din redevenţele din exploatarea gazelor de la Marea Neagră vor fi folosite pentru echilibrarea sistemului de pensii, potrivit programului de guvernare al coaliţiei, care îşi propune deblocarea proiectelor de exploatare.

Unul din obiectivele programului de guvernare al coaliţiei este modificarea şi completarea Legii offshore în vederea demarării proiectului strategic de exploatare a gazelor din Marea Neagră pentru creşterea securităţii energetice, reducerea dependenţei de gaze de import şi asigurarea tranziţiei către energia curată.

Programul de guvernare arată că redevenţele din exploatarea gazelor din Marea Neagră vor fi folosite astfel: treime pentru tranziţia verde (cofinanţare pentru proiectele europene), o treime pentru extinderea reţelelor de gaze naturale, o treime pentru echilibrarea sistemului de pensii.

Zero menţiuni despre tăierea pensiilor speciale

Programul de guvernare lansat miercuri de coaliţie nu conţine nici măcar o menţiune cu privire la tăierea pensiilor speciale, deşi atât PNL, cât şi USR îşi asumau această măsură şi afirmau că o vor implementa odată ce vor avea majoritate în Parlament.

Foarte vag, în programul de guvernare se recunoaşte inechitatea creată de o serie de „excepţii şi privilegii obţinute prin legi speciale”, însă cu toate acestea Guvernul nu îşi asumă în mod clar o tăiere a acestor privilegii, ci doar afirmă că susţine „aplicarea generală a principiului contributivităţii în stabilirea dreptului la pensie”.

În schimb, pensiile speciale pentru primari vor fi amânate cu încă un an. „Vom proroga cu un an a pensiile speciale pentru primari”, potrivit programului de guvernare.

1.000 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres

Programul de guvernare propune realizarea unui număr de peste 1.000 km de autostrăzi şi drumuri expres şi alocarea în medie a 2% din produsul intern brut pentru infrastructura de transport pentru următorii patru ani. Va fi înfiinţată şi o companie nouă pentru implementarea marilor proiecte.

Acest obiectiv va fi realizat atât prin continuarea proiectelor în execuţie şi finalizarea acestora, precum tronsonul Târgu Mureş-Braşov din Autostrada Transilvania, Autostrada Sibiu-Piteşti sau Autostrada de centură a municipiului Bucureşti, cât şi prin demararea şi finalizarea unor secţiuni de autostrăzi şi drumuri expres din regiunea Moldovei, Dobrogei, Regiunii de Sud, Transilvaniei, precum Autostrada A8, Târgu Mureş-Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni, Autostrada A7, Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Paşcani-Suceava-Siret, Autostrada Braşov-Bacău sau Autostrada Sibiu-Braşov, mai arată programul de guvernare.

Totodată, Guvernul precizează că vrea să folosească instrumentul parteneriatului public-privat pentru a finanţa investiţiile în infrastructură, astfel încât statul să nu se mai îndatoreze excesiv.

Fără termen clar pentru aderarea la zona euro

Guvernul coaliţiei PNL – USR – PLUS – UDMR, conduse de Florin Cîţu, nu dă un termen clar cu privire la momentul când România va adopta moneda euro, însă îşi propune ca în 2024 să ajungem la o convergenţă reală cu economiile europene. „Obiectivul principal al României îl reprezintă creşterea convergenţei reale cu economiile europene, prin atingerea unui PIB pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard de 85% din media UE 27, la orizontul anului 2024. Convergenţa reală se poate atinge în final prin adoptarea de către România a monedei Euro”, arată programul de guvernare al coaliţiei.

Măsuri pentru mediul de afaceri

Guvernul promite în programul de guvernare că nu vor exista creşteri de taxe şi impozite asupra sectorului privat, măsurile pentru mediul de afaceri concentrându-se pe „antreprenoriat fără birocraţie” şi susţinerea accesului la finanţare.

În plus, programul de guvernare mai arată că, în contextul de redresare a activităţii post Covid-19, vor continua măsurile de stimulare a cererii, de sprijinire a reluării activităţilor economice afectate de pandemie şi a angajărilor, precum şi de protejare a veniturilor românilor. Va fi susţinută oferta prin instrumente financiare şi granturi pentru sectoarele cele mai grav afectate, precum şi prin scheme de ajutor de stat pentru investiţii noi şi garanţii de stat pentru credite, urmărindu-se inclusiv reintegrarea pe piaţa muncii a angajaţilor din sectoarele afectate de pandemia de Covid-19.

Totodată, Guvern îşi mai stabileşte ca obiectiv operaţionalizarea Băncii Naţionale de Dezvoltare şi înfiinţarea Fondului Român de Invesţii, urmând ca cele două instituţii să fie ulterior integrate.