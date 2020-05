Reacţia Violetei Alexandru după protestele muncitorilor români aflaţi la cules de sparanghel în Bonn: Nu accept îndrumări „de bine” de la nimeni

Violeta Alexandru a explicat că de la Berlin, după două zile în fermele din zonă alături de români şi în discuţii terminate cu angajamente clare din partea miniştrilor germani pe care i-am văzut, s-a urcat în maşină şi a plecat la Bonn.

„Ştiu bine ce rezultate am obţinut în aceste zile la Berlin pentru că am fost ascultată şi respectată de miniştrii germani, am trecut prin tot ceea ce este important pentru munca românilor de aici. Intenţia mea este să tratez şi eu cu respect colaborarea de lungă durată între România şi Germania. Ştiu că multe lucruri se vor rezolva imediat, pentru altele (care vin din spate, nerezolvate) avem un plan de lucru, eu şi Ministrul Muncii Hubertus Heil”, a spus ministrul.

„Vom face ceea ce ne-am angajat să facem pentru români şi vom evalua stadiul măsurilor cu proxima vizită în România pe care Ministrul Muncii din Germania a decis, după discuţia noastră, să o facă în doar câteva luni la Bucureşti.