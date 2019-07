Probleme pentru Revolut. O serie de alimentări de cont au fost dublate

Mai precis, clienţilor cu carduri Visa care şi-au alimentat contul Revolut prin metoda „top-up” le-a fost retrasă o sumă dublă din contul din care au făcut alimentarea. Mai mulţi clienţi au semnalat această problemă pe forumuri de specialitate.

„Salutare! Acum câteva zile am făcut top up de pe cardul meu de BRD şi acum am primit mesaj că Revolut a debitat de 2 ori cardul. Cum fac să îmi recuperez banii?”, scrie un utilizator.

Utilizatorii au primit şi mesaje de avertizare din partea Revolut. Aceştia susţin că au fost asiguraţi că sumele decontate de două ori vor fi returnate luni.

Reprezentanţii Revolut au anunţat că investighează situaţia şi lucrează la remedierea problemelor.

„Ni s-a adus la cunoştinţă faptul că o serie de alimentări de cont realizate în acest weekend prin top-up de pe carduri emise de Visa au fost dublate. În momentul de faţă, colegii noştri investighează situaţia şi lucrăm contra-cronometru pentru a ne asigura că banii vor fi viraţi cât mai repede înapoi în conturile afectate. Ne cerem sincer scuze pentru neplacerile create şi vă asigurăm că lucrăm activ la remedierea situaţiei”, au scris reprezentanţii Revolut, pe Facebook.

Şi ING Bank România a anunţat că o parte din clienţii săi întâmpină probleme în ceea ce priveşte tranzacţiile efectuate prin Revolut.

„O parte dintre clienţii ING întâmplă probleme asociate tranzacţiilor efectuate prin intermediul Revolut de pe carduri Visa, ING primind spre procesare plăţile de două ori. Suntem în contact direct cu echipa Revolut pentru reglarea tranzacţiilor pentru clienţii ING afectaţi. Pentru situaţii urgente vă rugăm contactaţi call center: 0314062464. De asemenea puteţi urmări starea serviciilor noastre aici: https://ing.ro/stare-servicii”, arată ING Bank România.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: