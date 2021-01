Primele discuţii între Finanţe şi Comisia Europeană despre consolidarea fiscală şi relansare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut astăzi o primă discuţie cu vice-preşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situaţia bugetară a României, precum şi de priorităţile strategice avute în vedere de către guvern pentru relansarea economică în perioada următoare.

„Am convenit cu vice-preşedintele Dombrovskis să avem un dialog permanent pe viitor şi sper într-o colaborare deschisă şi fructuoasă. Am discutat, printre altele, despre obiectivul nostru de promovare a unei strategii care să conducă la o consolidare fiscală într-o manieră sustenabilă, fără a afecta capacitatea României de a adopta măsuri menite să sprijine economia în această situaţie dificilă, generată de pandemia COVID-19, astfel încât în anul 2024 deficitul bugetar să ajungă sub nivelul de 3% din PIB. În mod cert, promovarea investiţiilor rămâne un element prioritar (la nivelul anului 2020 – investiţiile publice au reprezentat peste 5% din PIB), o importanţă deosebită având utilizarea fondurilor europene. De asemenea, am subliniat vice-preşedintelui Valdis Dombrovskis faptul că vom monitoriza cu mare atenţie proiectele, în special cele cu valoare mare şi mai ales acolo unde execuţia nu merge bine”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

La rândul său, vice-preşedintele Valdis Dombrovskis a apreciat deschiderea pentru dialog şi menţinerea acestuia atât la nivel ethnic, cât şi politic, oferind susţinere pentru angajamentul de reformă luat de Guvernul României.

În acelaşi timp, a precizat faptul că susţine eforturile României de elaborare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), subliniind importanţa alinierii acestuia la recomandările specifice de ţară şi cu necesităţile privind tranziţia ecologică şi digitală.

Aceasta este prima dintr-o serie de discuţii programate între ministrul român de finanţe şi comisarii europeni. Dialogul deschis între România şi Comisia Europeană este cu atât mai important acum cu cât ţara noastră se află în procedură de deficit excesiv de la începutul anului 2020, în urma derapajelor fiscale înregistrate în perioada 2017-2019. Conform calendarului, Comisia Europeană urmează să realizeze următoarea reevaluare a procedurii de deficit excesiv în primăvara acestui an.