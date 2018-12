„Prima Casă“ va continua şi în 2019. Câţi bani alocă Guvernul

„Având în vedere strategia programului ”Prima casă”, se propune ca pentru anul 2019, să fie aprobată alocarea unui plafon al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 2 miliarde de lei”, se arată ân nota de fundamentare a proiectului.

Programul ”Prima casă” a fost implementat la nivelul anului 2009, într-un context în care fluxurile specifice tranzacţiilor pe piaţa imobiliară erau blocate deoarece persoanele fizice se confruntau cu dificultăţi în accesarea unui credit de investiţii imobiliare destinat achiziţionării/construirii unei locuinţe, dificultăţi care se datorau în principal lipsei garanţiilor solicitate de instituţiile de credit conform normelor de creditare proprii, se arată în documentul citat.

Garanţiile pentru creditele destinate achiziţiei sau construcţiei de locuinţe în cadrul Programului se acordă numai în lei, de către finanţatorii care au optat pentru împărţirea riscurilor şi pierderilor între stat şi finanţator, proporţional cu procentul de garantare.

Prin Memorandumul cu tema Aprobarea strategiei programului ”Prima casă” 2017-2021, adoptat de Guvern în şedinţa din data de 29.11.2016 au fost stabilite obiectivele şi liniile directoare care vor guverna programul ”Prima casă” în următorii 5 ani, precum şi nivelul plafonului de garantare în cadrul Programului pentru perioada 2017-2021.

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice a avut în vedere un plafon anual de garanţii în cadrul Programului de 2,5 miliarde lei pentru primul an (2017), câte 2 miliarde lei pentru fiecare an pentru anii 2, 3, şi 4 (2018-2020), iar pentru ultimul an (2021) 1,5 miliarde lei, astfel încât să crească predictibilitatea creditelor ce pot fi acordate şi contractate în cadrul Programului.

Plafonul total de garantare pentru anul 2018 a fost de 2 miliarde de lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 2 din 10 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă".

De la lansarea Programului în anul 2009 până la finele lunii octombrie 2018, au fost acordate 264.578 garanţii şi promisiuni de garantare, în valoare totală de 23,40 miliarde lei.

De la începutul anului 2018 şi până la finele lunii octombrie 2018 au fost acordate 17.915 garanţii, în valoare totală de 1,7 miliarde lei, precum şi 6.494 promisiuni de garantare, în valoare totală de 0,7 miliarde lei.