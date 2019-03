Ponta, despre Fondul Suveran de Investiţii: Dragnea vrea să vândă companii fără listare pe bursă unor proprietari din Israel sau Rusia

Fostul premier a criticat, în acest context, pe liberali, acuzându-i că ”dorm”, subliind, totodată, că USR-iştii că au alte probleme de rezolvat, precum înscrieri de alianţe.

''Vreau să explic, fără să fiu foarte tehnic, ce este Fondul Suveran al lui Dragnea - fondul jafului naţional. (...) Acest fond are drept să vândă acţiuni şi active fără să respecte legea privatizării, adică direct. (...) Toate aceste companii au fost evaluate la 10 miliarde de lei, adică 2 miliarde de euro. Numai Hidroelectrica singură face 5 miliarde (...) O să ne trezim cu nişte proprietari din afară, nu ştim cine, or fi din Israel, or fi din Rusia, de unde or fi, treaba lor. Problema este că atunci, într-adevăr, domnii ăştia, care se bat la televizor cu cărămida ce naţionalişti sunt ei, sunt de fapt cei care o să ne fure şi o să ne vândă tot ce a mai rămas naţional. (...) Eu ştiu un lucru, şi cred că serviciile de informaţii din această ţară ştiu mult mai mult decât mine, că banii în Israel vin. Nu-s bani acolo, ori vin din America, ori vin din Rusia", a afirmat Pont, citat de Agerpres.

El a susţinut, în acest context, că "liberalii dorm", iar USR are alte probleme de rezolvat.

''Pe acest fond al jafului naţional, văd că liberalii dorm, nu-i interesează (...) USR are probleme cu corupţia, cu nu ştiu ce, O.K. O să-i bage la închisoare pe Dăncilă şi pe Teodorovici. Şi? O să iau eu de la Dăncilă şi de la Teodorovici 20 de miliarde de euro? Poate de la Dragnea pot să iau 20 de miliarde (...) Domnul Toader Tudorel vă asigur, că-l ştiu băiat deştept (...) şi nu va semna, va pune pe cineva să semneze. Şi noi rămânem, când trebuie să ieşim din criză, fără ce ne-a mai rămas din economia românească cu capital românesc şi, dacă liberalii dorm, USR se ocupă cu înscrieri de alianţe, atunci noi, cei de la Pro România, ne pregătim de contestaţii în instanţă legate de hotărârea de guvern (...) şi cu plângeri penale faţă de cei care semnează. (...) Sperăm să salvăm ce se mai poate salva din respectivele companii'', a mai susţinut fostul premier.

Ministerul Finanţelor Publice a publicat vineri lista companiilor care vor face parte din FSDI, după ce va primi avizele de la Consiliul Concurenţei, Consiliul Legislativ, Consiliul Economic şi Social, şi, eventual, de la CSAT, având în vedere că printre companii sunt şi unele considerate de siguranţă naţională:

1. ENGIE ROMANIA S.A.

2. SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - "ELECTRICA" S.A.

3. DELGAZ GRID S.A.

4. E.ON ENERGIE ROMANIA SA

5. CHIMCOMPLEX SA

6. OMV PETROM SA

7. Telekom Romania Communications S.A.

8. CN "LOTERIA ROMANA" SA

9. IAR SA

10. OIL TERMINAL SA

11. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA

12. SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ " SA

13. SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE " HIDROELECTRICA" S.A.

14. COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA

15. SOCIETATEA NATIONALA "NUCLEARELECTRICA" SA

16. COMPANIA NATIONALA "IMPRIMERIA NATIONALA" SA

17. CONPET SA

18. SN "AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA-TRAIAN VUIA-" SA

19. SOCIETATEA DE TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A CAPACITATII DE MUNCA "T.B.R.C.M" S.A.

20. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE S.A.

21. COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - (CNCIR) SA

22. CUPRU MIN SA ABRUD

23. SOCIETATEA NATIONALA A SARII SA

24. ROMAERO

25. COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" - S.A.CONSTANTA

26. COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA

27. ANTIBIOTICE SA

28. COMPANIA NATIONALA UNIFARM S.A.

