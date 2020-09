Organizaţiile de pensionari, nemulţumite că Ministerul Muncii înlocuieşte ajutoarele băneşti pentru pensionarii săraci cu alimente

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România (FNPR), Preda Nedelcu, şi preşedintele Federaţiei Naţionale „Unirea” a Pensionarilor din România (FNUPR), Dumitru Cojanu, au catalogat această modificare drept un abuz al ministrului şi o răzbunare faţă de faptul că organizaţiile de pensionari au dat anterior Guvernul în judecată în urma neaplicării legislaţiei privind creşterea cu 40% a pensiilor de la 1 septembrie.

Liderii celor două organizaţii au argumentat că în urma înlocuirii sprijinului bănesc cu alimente, mulţi pensionari săraci care beneficiază de acest sprijin sunt lipsiţi de posibilitatea de a-şi cumpăra medicamente.

Preşedintele FNPR, Preda Nedelcu, a subliniat că timp de peste 20 de ani a fost respectată legea prin care organizaţiile de pensionari primesc fonduri de la Ministerul Muncii pe care le distribuie, în contextul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, pensionarilor nevoiaşi, astfel că i-a cerut actualului ministru să respecte legea în vigoare.

„Motivul pentru care am organizat conferinţa de presă îl constituie răspunsul pe care ministrul Muncii, doamna Violeta Alexandru, ni l-a transmis în legătură cu modul de aplicare a prevederilor Legii 363 din 2003, aprobată de Parlament, pentru organizarea sărbătoririi Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice - 1 octombrie. Ministrul Muncii nu vrea să respecte această lege care conţine, printre altele, includerea în bugetul Ministerului Muncii a unor sume care să fie folosite pentru acordarea de ajutoare financiare pensionarilor aflaţi în dificultate. Aproape de 20 de ani s-a procedat în acest mod, până în acest an, când doamna ministru Violeta Alexandru a hotărât să nu respecte această lege şi a stabilit să se acorde pensionarilor, din sumele pe care nu le cunoaştem, pachete cu alimente. Acest lucru e imposibil de realizat, în primul rând că nu avem dotarea necesară ca să putem rezolva această chestiune”, a afirmat Preda Nedelcu.

Preşedintele FNPR s-a declarat sceptic inclusiv faţă de punerea în aplicare de către Ministerul Muncii a variantei acordării de sprijin alimentar. El a precizat că în 2019, suma totală alocată de Ministerul Muncii acestui program a însumat 1,7 milioane de lei, din care un număr de 12.000 de pensionari săraci membri ai Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România au primit ajutoare băneşti în sume între 70 şi 150 de lei de persoană.

„Anul trecut, din banii primiţi de Federaţie (FNPR, n.r.) de la Ministerul Muncii am acordat la 12.000 de pensionari sume de bani, începând cu 70 de lei şi până la 150 de lei. Acolo unde e cazul - am avut un caz cu un pensionar în fază terminală şi nu avea nicio mână de ajutor - i-a dat mai mult, i-a dat 250 de lei. Dar legea ne obligă ca din aceşti bani 90% să se acorde ajutoare financiare acelor pensionari aflaţi în dificultate. Scrie negru pe alb în lege. Noi avem 60 de organizaţii teritoriale afiliate, la rândul lor au filiale în judeţele respective, iar media ajutoarelor pe care le-a primit o organizaţie la noi este de 5.000 de lei. Aceasta este suma pentru care ne zbatem, să dea într-un an de zile suma de 5.000 de lei la o organizaţie ca să dea nişte ajutoare. Ruşine pentru doamna ministru că face asta!”, a reacţionat Preda Nedelcu.

La rândul său, liderul Federaţiei Naţionale „Unirea” a Pensionarilor din România, Dumitru Cojanu, a susţinut că măsura înlocuirii ajutoarelor financiare cu alimente constituie un risc de infectare cu noul coronavirus pentru beneficiari.

„Aceste întârzieri sunt pur şi simplu o răzbunare ale doamnei ministru, care a înţeles să ia această măsură de a nu da aceste ajutoare, deşi în lege este prevăzut foarte clar: 'sumele se vor da organizaţiilor de pensionari', scrie în lege. Sumele, nu alte ajutoare materiale. Iar organizaţiile, respectiv preşedinţii de organizaţii, răspund de cheltuirea lor. Domnia sa nu a înţeles să respecte Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, care este autonom. Nu trebuie să se bage nimeni în administrarea acestor fonduri.(...) Mai mult decât atât: doamna ministru nu înţelege că această măsură este contrară măsurilor prevăzute de starea de alertă de a manipula alimente, bonuri şi aşa mai departe, în timp ce banii se transmit la cele 800 de organizaţii în teritoriu care aşteaptă aceşti bani prin sistemul bancar, fără să fie risc de infectare. Nici măcar acest lucru nu l-a putut înţelege doamna ministru”, a precizat Dumitru Cojanu.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România a apreciat că acţiunea reprezintă răzbunarea ministrului Muncii faţă de sesizările în instanţă depuse de cele două asociaţii de pensionari după decizia Guvernului de a nu pune în aplicare legea privind creşterea pensiilor cu 40% din 1 septembrie.

„Este evident că a deranjat mult faptul că am dat în judecată Guvernul. Când am dat în judecată Guvernul nu ştiam că în Parlament se va respinge ordonanţa 135 prin care s-a stabilit ca punctul de pensie să crească numai cu 14%. Probabil că doamna ministru Violeta Alexandru a fost supărată. Din punctul dumneaei de vedere are şi motiv să fie supărată. Dar de ce acest abuz? De ce să se răzbune pe nişte oameni nevinovaţi? (...) Doar pentru că are putere?”, s-a întrebat Preda Nedelcu.