Dintre ariile cu care era deja familiarizată, partea de IT-ul părea cea mai dinamică.

Odată cu decizia de a se îndrepta către IT, primul pas a fost să urmeze un curs academic informal (adică o academie cu cursuri plătite) timp de câteva luni, pentru a-şi activa cunoştiinţele de programare dobândite în perioada facultăţii, pentru ca mai apoi să aplice la un program de “graduates” în Endava.

Ea este doar una dintre zecile de participanţi în programele dedicate absolvenţilor organizate de Endava, care au reuşit să facă deja o schimbare în carieră. Alţi cadidaţi în astfel de iniţiative sunt studenţi în ultimul an care îşi caută un prim loc de muncă. Îi putem găsi printre ei şi pe cei care au terminat deja studiile, dar şi un număr consistent de candidaţi care au decis să îşi “restarteze” carierele şi s-au orientat către industria IT.

Această direcţie este facilitată şi de evoluţia din ultimii peste 10 ani a pieţei IT, caracterizată de rate de creştere rapidă, atât în domeniul cererii de specialişti cât şi în zona evoluţiei salariale înregistrate de la an la an.

Pentru a înţelege mai bine fenomenul, am discutat cu reprezentanţii Endava, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa software, locală şi din regiune, pentru a vedea cum se implică compania în susţinerea sistemului educaţional, în general şi care sunt programele pe care le livrează pentru cei aflaţi la început de drum în carieră, în fiecare an.

Cu peste 10 ani de experienţă pe piaţa IT locală, Endava este un furnizor de servicii tehnologice de ultimă generaţie, care ajută la accelerarea transformării digitale în cadrul diferitelor afaceri din varii domenii de activitate, la nivel global.

Având centre de livrare în România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, Argentina, Uruguay, Venezuela şi Columbia, Endava a înregistrat o creştere organică la nivel mondial în toată această perioadă, având nu mai puţin de 6,624 angajaţi până la data de 30 iunie, 2020.

Compania a reuşit să se dezvolte continuu de la momentul lansării sale pe piaţa locală şi îşi desfăşoară acum activitatea în şapte centre de livrare aflate în Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu-Mureş şi Piteşti. De fapt, România este cea mai importantă ţară din punct de vedere al angajaţilor. Aceştia lucrează cu preponderenţă în proiecte de transformare digitală pentru clienţi din Marea Britanie, SUA şi Europa de Vest.

Această creştere a fost susţinută de atragerea de profesionişti cu experienţă în domeniu şi de investiţii permanente în absolvenţi, dar şi în programe de mentorat, sau de învăţare continuă pentru angajaţii aflaţi pe toate nivelurile de dezvoltare ale carierei.

Anul acesta, în ciuda provocărilor generate de pandemia globală de Covid-19, priectele educaţionale au continuat să fie o prioritate pentru Endava, prin urmare au fost organizare ediţii adaptate noului context în mai multe oraşe cum ar fi Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Pitesti.

În cifre, centrul din Bucureşti a selectat 37 de participanţi în ediţia 2020 a programului dedicat absolvenţilor, construit pentru a pregăti noi specialişti în zone precum dezvoltarea de software, Customer Relationship Management (CRM), gestionarea aplicaţiilor şi testare software. Programul a însemnat o lună de învăţare continuă, iar 27 dintre cei care au intrat în acest proiect (peste 70%) s-au alăturat echipei, ca angajaţi permanenţi ai companiei.

“Endava pune accent constant pe construirea unei relaţii cu universităţile din oraşele în care suntem prezenţi, dar şi pe susţinerea programelor desfăşurate de către şcolile informale de IT. Scopul nostru este să punem umărul atât la dezvoltarea pieţei IT, dar şi să ajutăm absolventţii să fie pregăţiţi pentru proiecte software din viaţa reală. Eforturile noastre au fost recompensate în fiecare an de noii colegi care au decis să se alăture echipei nostre. Aceştia au venit mereu cu o perspectivă proaspătă, dar şi cu pasiunea de a fi implicaţi în proiecte care modelează modul în care lumea va arăta în viitor,” a declarat Alina Negroiu, Head of People Development and Recruitment pentru Endava Braşov, Bucureşti şi Piteşti.

În Pitesti, compania a implementat trei programe distincte, proiectate să acopere mai multe nevoi care ar putea să aibă un impact esenţial asupra dezvoltării profesionale a tinerilor aflaţi în facultăţi sau care au absolvit deja: “Şcoala de IT Endava”, „Programul de mentorat”, „Programul de practica în timpul verii”.

Şcoala de IT Endava a oferit celor 13 participanţi experienţa de a lucra efectiv la dezvoltarea unei aplicaţii de la idee la producţie şi mentenanţă, acoperind diferite arii de interes din zonele de programare, testare şi integrare cu tehnologiile cloud.

“Programul de mentorat”, care a început în octombrie 2019 şi s-a încheiat în iulie 2020, a fost un proiect dedicat studenţilor departamentului de matematică-informatică, din cadrul Universităţii din Piteşti şi a avut ca scop pregătirea lucrărilor de licenţă.

Studenţii îndrumaţi de către voluntarii Endava au obţinut cu succes note mari pentru proiectele de absolvire, dar şi cunoştiinţe practice care le vor folosi atunci când vor dori să se angajeze. În cadrul acestei iniţiative, 11 studenţi au învăţat cum să aplice cunoştinţele teoretice într-un cadru de lucru în companie, concentrându-se pe două directii principale: tehnologiile Java şi Front-end.

În Braşov, cel mai nou centru de dezvoltare software Endava din Romania, a fost de asemenea lansată prima ediţie a programului de mentorat, în colaborare cu Universitatea din Braşov. Programul înseamnă o lună de pregătire intensivă, unde studenţii au reuşit să vadă cum să aplice ce au învăţat legat de tehnologiile Java şi Front-end, în proiecte aplicate, adaptate cerinţelor actuale din zona de business.

Programe similare au fost organizate şi în celelalte centre Endava din România, cum ar fi Iaşi şi Cluj.

În Iaşi, 31 de studenţi au fost parte a unui program de învăţare de nouă săptămâni. Zonele atinse au pornit de la partea teoretică, la construirea efectivă a unei aplicaţii, acoperind diverse domenii şi tehnologii: dezvoltare (.NET, Java, UI), managementul aplicaţiilor (applications management) si testare (Java, .NET).

În Cluj, 16 studenţi s-au alăturat “Şcolii de Testare Automată” şi “Şcolii pentru Dezvoltarea Aplicaţiilor .NET”. Cele două programe au avut o durată de şase săptămâni, incluzând zona de pregătire, urmărirea derulării a unor proiecte comerciale (shadowing), dar şi implicarea în rezolvarea unor componente practice de dezvoltare a aplicaţiilor cât şi alte proiecte bazate pe lucrul în echipă.

În contextul actual, de pandemie globală Covid-19, toate aceste iniţiative au fost în totalitate adaptate şi transferate în mediul online, tocmai ca participanţii să poată implementa diferitele teme lucrând de acasă. Dealtfel, aproape 100% dintre angajaţii Endava au posibilitatea să lucreze de acasă, datorită infrastructurii de date excelente, în toate oraşele în care compania este prezentă, dar şi a investiţiilor pe care compania le-a făcut în procese şi echipamente care fac posibilă livrarea serviciilor sale, fără a face rabat de la calitate, remote. Toate activităţile de recrutare, integrare a noilor colegi în activitatea companiei şi training au loc acum exclusiv online.

“În această perioadă ne-am concentrat eforturile pe adaptarea rapidă la această perturbare a pieţei, generată de pandemia actuală, pentru a putea să ne ajutăm clienţii să poată face schimbări rapide în businessul lor. În perioade de criză, cel mai bine gestionează astfel de situaţii firmele adaptabile şi cu un nivel înalt de profesionalism pe domeniul lor de activitate.

Endava s-a dovedit a fi foarte bine poziţionată pentru a furniza servicii în acest sens, oferta fiind foarte puternic axată pe digitizare, agilitate şi automatizare. Capacitatea de a rezolva probleme complexe şi de a crea avantaje competitive în acest context economic dificil, ne-a ajutat să ne consolidăm parteneriatul cu clienţii existenţi şi a generat noi oportunităţi de business”, adăuga Alina Soare, Head of People Development and Recruitment pentru Braşov, Bucureşti, şi Piteşti.

Compania vede deja o creştere a cererii din partea partenerilor săi internaţionali pentru programe de transformare digitală şi intenţionează să implementeze şi alte iniţiative dedicate absolvenţilor sau persoanelor care încearcă să-şi schimbe cariera în primăvară.

“Am înţeles că sectorul privat are un rol cheie în educarea şi pregătirea noilor generaţii de ingineri, aşa că, am pornit de la cultura organizaţiei, care stimulează dezvoltarea continuă, oferă suport în construirea unei cariere solide şi oferă instrumentele necesare pentru a beneficia de oportunităţile ulterioare în dezoltarea carierei. Credem în potenţialul oamenilor şi încercăm să le oferim cadrul de a-şi atinge potenţialul maxim, iar acesta este un proces care nu se termină vreodată.

Aceste iniţiative vin în completarea cooperării pe care o avem cu universităţile tehnice din toate oraşele în care suntem prezenţi” Alina Negroiu, Head of People Development and Recruitment pentru Endava Braşov, Bucureşti şi Piteşti.

Reprezentanţii companiei ne-au spus că, deşi absolvirea unei facultăţi tehnice dedicate este un plus, au văzut mulţi candidaţi de succes care au intrat în sectorul IT, chiar dacă experienţa lor nu era din această zona.

Gândirea analitică şi pasiunea pentru tehnologie stau la baza unei cariere pline de succes în acest domeniu.